Дорого и грязно: чего ждать в любимых городах туристов

Журнал Bloomberg опубликовал Топ-100 самых популярных туристических направлений мира — рейтинг, обнародованный международной компанией по исследованию рынка Euromonitor International.

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В списке доминируют азиатские города, которые в общей сложности занимают 40 позиций в рейтинге. Отмечается, что результаты исследования еще не окончательны, и не факт, что Гонконг сохранит статус самого популярного в мире города из-за охвативших его протестов. Однако эксперты все же предполагают, что Гонконг останется на лидирующей позиции, Бангкок займет второе место, а за ним последуют Макао, Сингапур и Лондон. При том что влечет туристов в эти пункты назначения, не совсем ясно: там может быть грязно, дорого и неприятно — так же, как в любом другом мегаполисе.

Однако слепо верить этому рейтингу точно не стоит: по отзывам на форумах путешественников можно понять, что даже самые популярные города мира могут оказаться не самыми чистыми, безопасными или спокойными.

Гонконг

Уличные акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев, и в дни демонстраций на центральных улицах города может собираться более миллиона человек. В результате некоторые достопримечательности становятся недоступны туристам, а иногда даже их большая часть: во время крупных акций транспорт на острове полностью парализуются, чтобы протестующие могли пройти из одного конца в другой. Невозможно воспользоваться даже метро: митингующие ложатся между дверьми и не дают поездам ехать.

С коллапсом можно столкнуться уже в аэропорту: протестующие нередко оккупируют и его. И хотя они и держат в руках таблички с извинениями за неудобства, которые доставляют пассажирам, свободнее от этого в аэропорту не становится.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с получением медицинской помощи. Когда во время одного из протестов полицейские выбили глаз помогавшей пострадавшему медсестре, все доктора объявили забастовку до проведения расследования этого случая.

Бангкок

Многие любители отдыха в Таиланде утверждают, что специально прилетать в Бангкок вовсе не стоит, поскольку двух дней сполна хватит для того, чтобы посмотреть все храмы, поесть уличной еды и побывать в злачных местах. До моря из города далеко, поэтому, как правило, Бангкок становится промежуточной точкой между домом и знаменитыми тайскими курортами.

Известно, что сам по себе Бангкок — достаточно грязный город, где во многих районах царит антисанитария, стоит неприятный запах, а под ногами, особенно по вечерам, проносятся крысы. Это не понравится многим туристам, привыкшим к европейской чистоте. Также не всем по вкусу придется местная еда, а точнее, условия, в которых ее готовят — санэпидемстанция их точно не одобрила бы.

Макао

Макао — еще одна локация на любителя. Про этот город-казино говорят примерно то же, что и про Лас-Вегас: никакой души и сплошная бутафория. Некоторые туристы жалуются на ощущение, что здесь все хотят вытрясти из тебя деньги, а пластмассовые дома в казино лишь нагоняют фальшивую обстановку. По сути в городе нет ничего интересного, кроме игорных заведений, а знаменитое колесо обозрения в виде восьмерки разочаровывает своим видом.

Путешественники расходятся во мнении, что хуже: ничего не разглядеть из-за густого тумана, который часто окутывает город, или увидеть пустыри и стройки, на которые на самом деле открывается вид с высоты.

Красивая панорама, которой завлекают туристов, появится здесь только через несколько лет, когда окрестности вокруг колеса застроят новыми казино.

Сингапур

Первое, к чему стоит быть готовым,— непростой местный климат, который будет сложно перенести: из-за жары и влажности может поначалу бывает тяжело дышать.

Второе — однообразие. Путешественники ограничены всего одним городом-государством, в котором не хватает достопримечательностей. Развлечений здесь не так много, а цены на отели, транспорт, продукты и любые услуги в Сингапуре довольно высокие.

Еще один сомнительный аспект — строжайшие местные правила и законы, нарушение которых карается баснословными штрафами. На каждом углу стоят многочисленные запрещающие и предупреждающие знаки, многие из которых кажутся иностранцам абсурдными. К примеру, в Сингапуре нельзя курить, принимать пищу и даже жевать жевательную резинку в общественных местах, а также кормить птиц и собираться компанией более двух человек на улице после 22 часов.

Лондон

Первую пятерку завершает Лондон, который с большой вероятностью в ближайшее время опустится на пару позиций ужесточения визовых ограничений для граждан ЕС, к которым ведет Brexit. Однако здесь и без этого хватает своих недостатков. В первую очередь, туристы отмечают цены: здесь они гораздо выше, чем в большинстве других городов мира.

Также трудности вызывают перемещение по городу: очень мало пешеходных переходов и светофоров, и не стоит забывать смотреть сначала направо, а уж потом — налево. Среди очевидных жалоб на Лондон, таких как вечно пасмурная погода — туманы, дожди, ветра, — некоторые путешественники сетуют на высокий уровень преступности и грубый персонал в магазинах и ресторанах.