Тупик для хейтеров: как Меланья украсила Белый дом

Первая леди США, наконец, нашла способ обставить Белый дом к Рождеству так, чтобы ее не освистали в соцсетях. В официальном аккаунте Меланьи Трамп в Twitter была опубликована традиционная видеопрезентация, в рамках которой супруга Дональда Трампа демонстрировала официальную резиденцию, подготовленную к праздничному сезону.

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В этом году темой стало абстрактное название «Дух Америки», которое Меланья интерпретировала как обилие искусственного снега, белых декораций и ярко-красных акцентов. При этом на видео отчетливо видны и живые цветы, задействованные в декоре, вроде белых нарциссов. На елях виднеются золотые шары и позолоченные шишки.

"The Spirit of America" is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

В этот раз стало очевидно: бывшая словенская модель приняла правила игры — она уже не пытается впечатлить американцев своим инновационным подходом к классическим семейным праздникам, а свое чувство вкуса и сдержанность проявляет разве что в собственной одежде. В прошлом году ее наряд, состоявший из черного ансамбля с накидкой, высокими сапогами и алыми перчатками, сравнивали с костюмами злодеев из вселенной Disney. На этот раз у ее противников, кажется, действительно не осталось поводов для возмущения — Меланья выбрала белое платье с длинным рукавом и длиной миди, белое пальто и классические лодочки Christian Louboutin в тон.

На видео также попали несколько помещений для официальных приемов, где сами деревья не слишком видны из-за обилия гирлянд и игрушек, а на окнах (изнутри и снаружи) команда по украшению Белого дома разместила традиционные венки, оформленные также, как деревья. К тому же,

в одной из комнат первая леди решила разместить подсвеченный макет резиденции, окруженный искусственными елками, сугробами и несколькими хорошо узнаваемыми символами США. В небольшой композиции можно рассмотреть достопримечательности крупнейших городов страны вроде горы Рашмор, Статуи свободы, моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и арки в Сент-Луисе, известной под названием «Врата на Запад».

Некоторые пользователи в соцсетях сочли, что ко всему вышеперечисленному стоило бы добавить сцену Рождества, которую воссоздают многие граждане США, исповедующие христианство. Вполне вероятно, что эту традицию не стали воссоздавать в Белом доме из-за опасения оскорбить представителей других конфессий. Несмотря на то, что христиан среди американцев действительно большинство, первой семье демократического государства лучше не выделять определенную религию.

В вестибюле декораторы воссоздали традиционные украшения новогодних ярмарок с помощью 22-х елей, подсвеченных белыми гирляндами и белыми и золотыми игрушками и бантами. Также один из парадных коридоров украсили большим количеством бумажных «звезд», свисающих с потолка. В результате все желающие смогли полюбоваться на грамотно сделанную американскую мечту, знакомую всем поклонникам классики рождественских голливудских фильмов.

Volunteers are hard at work at the @WhiteHouse. Thank you to all who came all across our great nation to decorate the People's House. Looking forward to view it tomorrow evening! #ChristmasWhiteHouse pic.twitter.com/SUhhXr4DD7 — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2019

Когда Трампы только заселились в официальную резиденцию президента США в Вашингтоне, общественность гадала, будут ли они менять мебель в соответствии с архитектурой гостиниц Трампа в Нью-Йорке. Проще говоря, все ожидали, что бывший девелопер превратит Белый дом в золотое месиво, но его жена, которой традиционно достались обязанности «кастомизации» их нового дома, оказалась поклонницей минимализма.

В предыдущие годы Рождество становилось тяжелым временем для репутации первой леди — граждане страны категорически отказывались принимать ее взгляды на украшение, о чем тут же уведомляли госпожу Трамп в соцсетях. В 2018 году ее идею создать ели из ветвей красных ягод расценили как отсылку к костюмам из сериала «Рассказ служанки», а Белый дом в честь этого переименовали в «Дом ужасов». Так как любое телодвижение Меланьи автоматически связывают с действиями ее мужа, либеральные американцы, призывавшие к импичменту действующего президента, начали говорить, что ее «логово Снежной королевы» олицетворяет страну, захваченную республиканцами в целом и Трампами в частности.