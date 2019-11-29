«Один из нас говорит правду»: жертва принца Эндрю заговорила

Свидетельница по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и работорговле, утверждающая, что принц Эндрю трижды принудил ее к сексу около 20-ти лет назад, ответила на скандальное интервью члена королевской семьи. Вирджиния Джуффре (ранее известная под своей девичьей фамилией Робертс) поговорила с корреспондентом «Би-би-си» и ответила на заявление сына Елизаветы II о том, что он с ней не знаком, словами:

«Он знает, что случилось, я знаю, что случилось, и только один из нас говорит правду».

Полная версия фильма станет доступна массовой аудитории в понедельник, 2 декабря, а сейчас телеканал выложил в своем аккаунте в Twitter 20-секундный отрывок речи Вирджинии.

"He knows what happened, I know what happened and there's only one of us telling the truth."



The Prince and the Epstein Scandal | @BBCOne | Monday 2nd December, 9pm#BBCPanorama pic.twitter.com/tMIwWBztRR — Panorama (@BBCPanorama) November 28, 2019

«Би-би-си» опубликовал интервью с принцем 14 ноября, где 59-летний младший брат наследника престола утверждал, что он не помнит, чтобы он когда-нибудь встречал Робертс. Герцог Йоркский также прокомментировал ставшую знаменитой фотографию, сделанную примерно 20 лет назад, на которой он обнимает девушку, которую якобы не знает.

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По его словам, снимок поддельный, потому что у него «нет абсолютно никаких воспоминаний» о нем. Многочисленные СМИ признали тот разговор принца с прессой провальным не только из-за того, что у него не было рабочих аргументов и доказательств того, что он не вступал в интимные отношения с несовершеннолетними. В числе прочего Виндзор не сказал, что сожалеет о том, что случилось с жертвами педофила.

Букингемский дворец со своей стороны выпустил официальное заявление, где назвал нападки на отца принцесс Евгении и Беатрис «ложными и безосновательными».

Теперь ситуация изменилась, и с него официально сняли все королевские обязанности и лишили зарплаты в $250 тыс. в год — у него остались только титул, резиденция и те немногочисленные контакты, которые не отреклись от герцога после выхода репортажа «Би-би-си».

Инсайдеры из Букингемского дворца рассказали таблоидам, что в отстранении Эндрю от дел семьи принял непосредственное участие 71-летний принц Чарльз, который связался с королевой, когда находился в королевском туре в Новой Зеландии. Источники подчеркнули, что реакция будущего короля произвела благоприятное впечатление на сотрудников офиса и его родителей. Сейчас в прессе ходят слухи, что Елизавета II сделает его принцем-регентом после своего 95-го дня рождения, когда она якобы отречется от престола.

Однако некоторые политики не уверены, что семье удастся так просто заставить всех забыть о том, что она укрывала человека, обвиненного в педофилии. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала, что долгосрочное будущее монархии стоит под вопросом. Стерджен также заметила, что дебаты о королевской семье не должны отвлекать внимание от жертв Эпштейна, которые заслуживают возможность рассказать свои истории в преддверии непредвзятых разбирательств. В свете скандала с принцем Эндрю более 23 благотворительных организаций отказались от сотрудничества с ним.

28 ноября лондонская служба полиции обнародовала информацию, что в 2015 году ее представители получили жалобу, в которой Джеффри Эпштейна и некую «британку» (следствие предполагает, что речь идет о его помощнице Гислейн Максвелл) обвиняли в «работорговле с целью сексуальной эксплуатации». В США Максвелл предварительно предъявили обвинения в сутенерстве.

Робертсон утверждает, что Эпштейн платил ей за то, чтобы она занималась сексом с принцем Эндрю три раза, первый, если верить ей, произошел в 2001 году, когда ей было 17 лет.

По словам жертвы, она была с ним в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове американца на Виргинских островах — после публикации большого количества сведений о том, что происходило на территории, принадлежавшей Эпштейну, пресса назвала его «Островом педофилов».

В понедельник Джуффре обвинила Скотленд-ярд в коррупции из-за того, что управление отказалось проводить расследование преступлений.

«Сначала в Скотленд-ярд сказали мне, что они проведут экспертизу в доме Гислейн Максвелл в Лондоне — дальше я слышу, что, как и ФБР, им не разрешили продолжать расследование, — пожаловалась Вирджиния. — Коррупция на самом высоком уровне правительства».

Ранее представители полиции Лондона отметили, что после консультации с «другими правоохранительными организациями» они пришли к выводу не заводить уголовное дело, поскольку оно было бы «в основном сфокусировано на деятельности и отношениях за пределами Великобритании».