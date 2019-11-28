Редкое явление: Ариана Гранде показала свои настоящие волосы

Певица Ариана Гранде выложила видео без знаменитой прически

Американская певица Ариана Гранде, помимо своих песен известная «конским» хвостом, которому она не изменяет уже несколько лет, поделилась с подписчиками в Instagram видео без искусственных волос. «Газета.Ru» — о трудных взаимоотношениях популярной исполнительницы со своими волосами.

Ариана Гранде удивила своих поклонников, выложив в Instagram-сторис видео без искусственных прядей на голове. Звезда впервые за долгое время показала свою естественную прическу.

На черно-белом видео Гранде позировала перед зеркалом, трогая свои настоящие распушившиеся волосы. Певицу привыкли видеть с необыкновенно длинными прямыми волосами, собранными в хвост, однако ее натуральные волосы выглядят совершенно по-другому: они короткие и вьющиеся. Обычно исполнительница скрывает их истинный облик, однако пару раз бывшая звезда телеканала Disney все же делилась фотографиями своих настоящих кудрей в социальных сетях.

В начале этого года она выложила в Twitter свою детскую фотографию, под которой оставила подпись:

«Если честно, именно так мои волосы сейчас выглядят без накладного хвоста. <…> Мне 25 лет. На этом фото мне 5. И единственное, что изменилось с тех пор, — это то, что теперь мои пальцы не выглядят как сосиски», — пошутила певица над своими пухлыми детскими руками.

Поклонники Арианы знают, что у нее довольно сложные отношения с родными волосами. В 2014 году, когда артистке стали задавать много вопросов по поводу ее нетривиальной прически, она опубликовала большой откровенный пост в Facebook, где рассказала, что на самом деле произошло с ее первоначальной прической.  

«Мне приходилось осветлять волосы и красить их в рыжий каждую неделю в течение первых четырех лет съемок в ситкоме «Сэм и Кэт»... Как можно догадаться, это полностью их уничтожило. Теперь я ношу парик», — призналась певица.

Она рассказала, что дождалась, пока ее настоящие волосы вернутся в свой натуральный цвет, и теперь ее спасает хвост-шиньон, поскольку ее собственные волосы настолько повреждены, что выглядят «абсурдно».

«Я пробовала парики, они выглядели нелепо. Попробовала вплетать дополнительные пряди, потому что работаю над новым проектом и хочу экспериментировать с внешним видом, но мне буквально хотелось снять с себя скальп», — пожаловалась артистка.

«Так что, как бы раздражающе ни было для вас все время смотреть на одну и ту же прическу, это единственное, что действует на данный момент (и я впервые чувствую себя комфортно за все эти годы)», — заявила Ариана Гранде. Как можно понять при взгляде на ее последние фото, за пять лет она так и не нашла более подходящего варианта, и звезду крайне редко можно увидеть с какой-то другой укладкой, помимо длинного гладкого хвоста.

«Поверьте, для меня гораздо сложнее ждать вечность, пока мои натуральные волосы вырастут, и носить на себе больше фальшивых волос, чем все вместе взятые дрэг-дивы на Земле. Так что, пожалуйста, отстаньте от моих волос (или просто не смотрите на меня). Все-таки это просто волосы. Есть вещи, которые гораздо важнее», — заключила певица.

С тех пор Ариана Гранде продолжает носить искусственный хвост, отращивать свои натуральные волосы и изредка докладывать поклонникам об их состоянии. В настоящее время неясно, планирует ли Ариана когда-нибудь отказаться от хвоста в пользу своих естественных кудрей, но в любом случае поклонники поддержат любой выбор звезды: главное, чтобы ей было удобно продолжать выпускать синглы, снимать клипы и ездить в туры.

Однако удобство такой прически — тоже спорный вопрос. На Youtube можно найти популярное видео, в котором звездные стилисты делают аналогичный хвост трем девушкам, которые затем неделю пытаются заниматься рутинными делами и следить за внешним видом укладки. Между восхищением своим внешним видом девушки жаловались, что носить на голове такой хвост довольно-таки тяжело, в первую очередь, из-за его веса, отчего кожа головы сильно натягивается. Также они отмечали, что кожа под прической периодически очень чешется из-за сухости и статичного положения, а еще с такой укладкой сложно заниматься спортом: огромный хвост мешает и потеет.

В конце эксперимента девушки выразили почтение «мужеству» исполнительнице хита «7 Rings», поскольку носить подобное на своей голове стоит огромных усилий и требует жертв.