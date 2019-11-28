Редкое явление: Ариана Гранде показала свои настоящие волосы

Ариана Гранде удивила своих поклонников, выложив в Instagram-сторис видео без искусственных прядей на голове. Звезда впервые за долгое время показала свою естественную прическу.

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На черно-белом видео Гранде позировала перед зеркалом, трогая свои настоящие распушившиеся волосы. Певицу привыкли видеть с необыкновенно длинными прямыми волосами, собранными в хвост, однако ее натуральные волосы выглядят совершенно по-другому: они короткие и вьющиеся. Обычно исполнительница скрывает их истинный облик, однако пару раз бывшая звезда телеканала Disney все же делилась фотографиями своих настоящих кудрей в социальных сетях.

В начале этого года она выложила в Twitter свою детскую фотографию, под которой оставила подпись:

«Если честно, именно так мои волосы сейчас выглядят без накладного хвоста. <…> Мне 25 лет. На этом фото мне 5. И единственное, что изменилось с тех пор, — это то, что теперь мои пальцы не выглядят как сосиски», — пошутила певица над своими пухлыми детскими руками.

Поклонники Арианы знают, что у нее довольно сложные отношения с родными волосами. В 2014 году, когда артистке стали задавать много вопросов по поводу ее нетривиальной прически, она опубликовала большой откровенный пост в Facebook, где рассказала, что на самом деле произошло с ее первоначальной прической.

«Мне приходилось осветлять волосы и красить их в рыжий каждую неделю в течение первых четырех лет съемок в ситкоме «Сэм и Кэт»... Как можно догадаться, это полностью их уничтожило. Теперь я ношу парик», — призналась певица.

Она рассказала, что дождалась, пока ее настоящие волосы вернутся в свой натуральный цвет, и теперь ее спасает хвост-шиньон, поскольку ее собственные волосы настолько повреждены, что выглядят «абсурдно».

«Я пробовала парики, они выглядели нелепо. Попробовала вплетать дополнительные пряди, потому что работаю над новым проектом и хочу экспериментировать с внешним видом, но мне буквально хотелось снять с себя скальп», — пожаловалась артистка.

«Так что, как бы раздражающе ни было для вас все время смотреть на одну и ту же прическу, это единственное, что действует на данный момент (и я впервые чувствую себя комфортно за все эти годы)», — заявила Ариана Гранде. Как можно понять при взгляде на ее последние фото, за пять лет она так и не нашла более подходящего варианта, и звезду крайне редко можно увидеть с какой-то другой укладкой, помимо длинного гладкого хвоста.

«Поверьте, для меня гораздо сложнее ждать вечность, пока мои натуральные волосы вырастут, и носить на себе больше фальшивых волос, чем все вместе взятые дрэг-дивы на Земле. Так что, пожалуйста, отстаньте от моих волос (или просто не смотрите на меня). Все-таки это просто волосы. Есть вещи, которые гораздо важнее», — заключила певица.

С тех пор Ариана Гранде продолжает носить искусственный хвост, отращивать свои натуральные волосы и изредка докладывать поклонникам об их состоянии. В настоящее время неясно, планирует ли Ариана когда-нибудь отказаться от хвоста в пользу своих естественных кудрей, но в любом случае поклонники поддержат любой выбор звезды: главное, чтобы ей было удобно продолжать выпускать синглы, снимать клипы и ездить в туры.

Однако удобство такой прически — тоже спорный вопрос. На Youtube можно найти популярное видео, в котором звездные стилисты делают аналогичный хвост трем девушкам, которые затем неделю пытаются заниматься рутинными делами и следить за внешним видом укладки. Между восхищением своим внешним видом девушки жаловались, что носить на голове такой хвост довольно-таки тяжело, в первую очередь, из-за его веса, отчего кожа головы сильно натягивается. Также они отмечали, что кожа под прической периодически очень чешется из-за сухости и статичного положения, а еще с такой укладкой сложно заниматься спортом: огромный хвост мешает и потеет.

В конце эксперимента девушки выразили почтение «мужеству» исполнительнице хита «7 Rings», поскольку носить подобное на своей голове стоит огромных усилий и требует жертв.