Одни убытки: муж спасает бренд Виктории Бекхэм

Модный бренд Виктории Бекхэм Victoria Beckham Ltd объявил о том, на протяжении 11-ти лет своего существования он не может стать прибыльным. В 2018 году дом задолжал инвесторам 12,2 млн фунтов стерлингов, а суммарные потери марки Victoria Beckham составили 42 млн фунтов.

Кризисное положение дел бывшей солистки группы Spice Girls привело к тому, что она была вынуждена просить помощи у анонимных стейкхолдеров. Примерно в то же время со счетов компании супруга дизайнера Дэвида Бекхэма (он также является совладельцем марки) были переведены средства в размере 15,5 млн фунтов, так что угадать личность получателя этой инвестиции не составляет труда.

Финансовые трудности компании не мешают повсеместному одобрению со стороны критиков, которые считают мастерство пошива и креативную идею марки безукоризненными. Однако модные обозреватели уже давно не могут повлиять на продажи одежды, потому что без грамотной маркетинговой стратегии даже самые хорошие идеи обречены на медленную смерть.

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Имя Виктории Бекхэм давно ассоциируется с отсутствием улыбки и минималистичной, несколько строгой стилистикой, к которой бывшая Posh Spice пришла после всех модных экспериментов около десяти лет назад. Мать троих детей и жена экс-футболиста создала свою марку в 2008 году, когда презентовала собственную небольшую линейку платьев вместе с тремя сотрудниками новорожденного бренда. Виктория решила лишний раз не заигрывать с аудиторией при помощи намеков на некоторую эстетику китча, прославившую ее группу в 90-е. Вместо этого Бекхэм сразу выступила за лаконичность, женственность и простоту.

Это спровоцировало ощутимый разрыв между интересами ее фанатов, оставшихся с тех времен, когда она носила кожаные мини-юбки вместе с фамилией Адамс, и зрелой аудиторией, которая бы приобрела платья и очки Victoria Beckham по ценам премиального модного сегмента.

Если с поклонниками личного бренда знаменитости еще можно было договориться — даже люди, поющие «Wannabe» на концертах ожившего коллектива, рано или поздно начинают носить менее кричащую одежду — с остальным рынком пришлось сложнее. Когда модельер Фиби Файло (куда более известная поклонница сдержанной элегантности) перестала быть главой бренда Celine в 2017 году, а на ее место пришел Эди Слиман, позиция главного минималиста европейской фэшн-индустрии осталась пустой.

Однако в этой сфере существовали определенные трудности, связанные с тем, что далеко не вся аудитория Celine времен Файло была готова покупать вещи с именем поп-звезды, даже если они были способны удовлетворить их эстетические потребности. Таким образом Бекхэм оказалась зажата между старой и новой ролями, несмотря на то, что она больше не хотела иметь с прежним коллективом ничего общего (за исключением одного выступления на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне в 2012-м).

Председатель совета директоров компании Ральф Толедано дал интервью порталу Business Of Fashion, где рассказал, что в настоящее время основной аудиторией бренда все равно остаются поклонники Бекхэм как жены и матери, а не как дизайнера. Судя по его заключениям, Толедано не видит в этом ничего плохого:

«В конце концов, нужно оставаться самим собой. Быть настоящими и искренними очень важно».

Он же сказал, что показатели продаж «соответствовали ожиданиям», так что для руководства плачевное положение дел не стало сюрпризом.

По словам Ральфа Толедано, целью компании является стать прибыльной в самое ближайшее время. Для этого управленец планирует снизить стоимость одежды на 20-30 процентов и обещает, что это не отразится на качестве продукции. К тому же, бренд ожидаемо хочет отделаться от ассоциации марки с одним человеком, чтобы он выглядел конкурентоспособным еще и на идеологическом уровне. К сожалению, сейчас сложно представить, что у команды Виктории Бекхэм получится справиться с проблемами в следующем году.

Представитель Victoria Beckham забыл упомянуть, что сравнительно небольшие бренды, даже если у них есть несколько бутиков в разных странах мира и инвесторы, готовые вкладываться в успех предприятия до последнего, не могут позволить себе конкуренцию с модными конгломератами вроде LVMH и Kering. С каждым годом остается все меньше полностью независимых компаний, которые отчитываются только перед своим руководством, а не выполняют распоряжения мистического «большого босса».