Со всем справится: когда принц Чарльз отправит мать на покой

26 ноября принц Чарльз приехал к своему отцу, принцу Филиппу, в королевскую резиденцию Сандрингем, чтобы обсудить последствия неудачного интервью принца Эндрю для телеканала «Би-би-си». Принц не задержался в Лондоне после возращения из своего тура по Новой Зеландии и Соломоновым островам и сразу отправился в графство Норфолк. Британская пресса сообщает со ссылкой на многочисленные источники, что Чарльз наконец станет главой семьи, когда королеве исполнится 95 лет.

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Хотя мы никогда не узнаем этого наверняка без доказательств в виде автобиографии участников этих событий, за прошедшие две недели стало принято считать, что принц Уэльский сыграл ключевую роль в отстранении младшего брата от его обязанностей. Теперь начинается новая волна спекуляций о том, что решение конфликтной ситуации с герцогом Йоркским доказала Елизавете II, что Чарльз готов к новым обязанностям. Не исключено, что он будет занимать пост регента при королеве и вести все ее дела, которые отнимают у нее слишком много энергии в силу пожилого возраста. Через полтора года его матери, правящей дольше всех остальных монархов в истории, исполнится 95 — в этом возрасте отец старшего сына королевской четы ушел на пенсию. Использовать круглую и солидную дату, чтобы объявить о своем уходе было бы закономерно и изящно, а этими качествами Елизавета II запомнилась большинству своих подданных.

Королевский источник подтвердил в разговоре с таблоидом The Sun, что своей решительностью отец принцев Уильяма и Гарри доказал ближайшим родственникам свою готовность стать королем и возглавить «Фирму». Так семью Виндзоров иронично называют в СМИ за то, что каждый родственник монарха идет на работу с момента своего рождения и продолжает до самой смерти.

«Никто не может быть больше института королевской семьи. Даже Эндрю, любимый сын королевы», — объяснил инсайдер. Однако на старшего сына 93-летней Елизаветы II ответственность упадет далеко не неожиданно — начиная с 2016 года помощники Ее величества постепенно сокращают количество мероприятий в ее календаре и распределяют их между ее сыновьями и внуками. Если три года назад королева посещала 332 мероприятия за год, к прошлому году их количество снизилось до 283-х, что тоже нельзя назвать маленьким числом. В это же время Чарльзу досталось 507 приемов и встреч за год.

Неудивительно, что бывший муж принцессы Дианы решил обсудить сложившуюся кризисную ситуацию с отцом, а не с матерью — именно Филипп привык руководить семьей жестко, но эффективно. Сейчас здоровье 98-летнего принца-консорта не позволяет ему принимать активное участие в деятельности Виндзоров, но его советы могут наконец пригодиться младшему сыну, несмотря на то, что их отношения никогда нельзя было назвать особенно теплыми. С отъездом бывшего военного моряка из Букингемского дворца его обитатели действительно могли расслабиться. Тяжело представить, что Эндрю бы согласился на беседу с журналистами о Джеффри Эпштейне после практически утихшего скандала с американским педофилом и работорговцем, если бы его отец, известный осторожным отношениям к прессе, был неподалеку.

71-летний супруг герцогини Корнуэльской еще не успел вернуться из поездки на момент выхода интервью, которое ужаснуло даже тех, кто не имеет отношения к населению дворцов. Поэтому все инструкции о дальнейшей судьбе родственника, решившего поддержать «покойного друга» на национальном телевидении, принц Чарльз передавал по телефону. В качестве санкций Эндрю лишился своей королевской зарплаты и благотворительной работы, что произошло очень своевременно. Спустя несколько суток после публикации от сотрудничества с отцом принцесс Евгении и Беатрис отказались 23 организации.

Скорее всего, во время совместного времяпрепровождения в Норфолке отец и сын будут строить планы на ближайшее будущее и отдыхать в компании друг друга еще несколько дней. После этого ожидается, что Чарльз вернется в Лондон для посещения еще нескольких приемов, а в декабре вернется в Сандрингем, чтобы вместе с королевой и остальной ближайшей родней встретить Рождество.