Назло британцам: Ким Кардашьян вступилась за Меган Маркл

К числу американских знаменитостей, поддерживающих Меган Маркл, присоединилась Ким Кардашьян-Уэст. 39-летняя звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» дала интервью австралийскому шоу «The Sunday Project» в воскресенье, 24 ноября, где принялась защищать герцогиню американского происхождения. В разговоре с журналистами о самой обсуждаемой паре прошедшей пары лет старшая сестра Кайли Дженнер отметила: «Мне кажется, что у каждого свой путь. Думаю, для них он очень личный, знаете, из-за того, что случилось с его матерью, и того, как их жизнь была подвержена всеобщему вниманию и вниманию папарацци».

Ким нельзя упрекнуть в большой нелюбви к уличным фотографам — знаменитость периодически выкладывает сделанные ими снимки в свои соцсети, а в прошлом году в Токио она только за их счет сделала полноценную рекламную кампанию новой коллекции марки Yeezy, принадлежащей ее мужу Канье. Она приехала в Японию вместе со своими сестрами Кортни и Ким и потратила вечер на то, чтобы ездить по модным кварталам столицы и переодеваться в разные образы в машине. Подобную экономию и оригинальность сложно не оценить — лучшего анонса для одежды и обуви для миллениалов с неоновой подсветкой рекламных вывесок еще, кажется, не придумали.

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Создательница бренда утягивающего белья, которая потратила много лет на то, чтобы стать не только героиней таблоидов, сообщила телешоу, что никто не может понять, что значит такой градус всеобщего внимания для королевской четы. «Но я думаю, что с возрастом и появлением у меня детей я бы хотела, чтобы у них было безопасное место, — подчеркнула мать четырех детей. — Я точно могу посочувствовать их потребности в надежном месте и нахождении времени для себя, а также в уединенности, когда она им нужна».

35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган становятся героями таблоидов каждый день, но если не учитывать спекуляции в прессе, последнее реальное действие они совершили в октябре, когда подали судебный иск на компанию Associated Newspapers. Им принадлежит издание Mail on Sunday, которое опубликовало частное письмо, которое герцогиня Сассекская написала своему отцу Томасу Марклу. В сопроводительном документе, выпущенном Кенсингтонским дворцом, Гарри обвинил британские издания в «буллинге» бывшей актрисы в то время, когда она была беременна их сыном Арчи Харрисоном.

Принц объяснил, что он не видел другого выхода из-за того, что он боится, что его супругу ждет то же самое, что произошло с его матерью, которая стала первой «суперзвездой» среди Виндзоров в 90-е. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда ее водитель пытался оторваться от преследовавших машину фотографов. «Мой самый большой страх заключается в том, что история повторится.

Я видел, что случается, когда того, кого я люблю, обезличивают до той степени, что они больше не воспринимаются как реальные люди», — заявил младший сын принца Уэльского. Он добавил, что после утраты матери он видит, как его супруга оказывается в аналогичной ситуации, в которой виноваты «те же могущественные силы».

В тот же период инсайдеры рассказали таблоидам, что хотя по Меган Маркл нельзя сказать, что она сильно переживает после всех негативных публикаций, это отражается на ее состоянии. Подтверждение этому последовало очень быстро, когда в эфире британского телеканала вышел фильм об официальном визите герцогов в Африку.

В интервью в рамках документального кино звезда «Форс-мажоров» призналась, что ей тяжело справляться с наплывом общественного осуждения как молодой матери и женщине, которая не так давно вышла замуж. Вместо симпатий, на появление которых очевидно и была рассчитана картина, герцоги Сассекские спровоцировали новую волну неодобрения тех, кто считает, что их привилегированное положение позволяет не обращать внимание на все, о чем судачат обыватели.

Конфликт с Томасом Марклом начался еще перед свадьбой Меган и Гарри в мае прошлого года, и с тех пор стороны так и не смогли добиться примирения — однозначно не помогали все интервью, которые Маркл давал таблоидам и телеканалам, чтобы заработать денег.

Несмотря на полноценную поддержку и большую дружбу семьи младшего брата принца Уильяма с голливудскими знаменитостями и американскими политиками, публика в Великобритании относится к подобным связям с пренебрежением.

В разное время их поддерживали Эллен Дедженерес, Элтон Джон и Пинк, но скандальный голос не слишком почитаемого коллегами британского журналиста Пирса Моргана оказался сильнее. Он настоятельно рекомендует своим читателям и зрителям не поддаваться на приемы пиарщиков и при любой удобной возможности советует молодым людям, уже много месяцев кормящим редакции по всему миру, брать пример со старших коллег и «не ныть».