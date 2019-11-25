Кислотные ковбои и торчащие животы: как выглядела премия AMA

Селена Гомес

Цвет платья от Versace Селены Гомес, его длина и оборка с краю не оставляют поводов удержаться от сравнения с салатным листом. Однако самое страшное в этом образе то, что певица, кажется, переоценила себя и ошиблась либо с размером наряда, либо с количеством еды, съеденной за последние несколько недель. Платье Селене явно мало: оно слишком стянуло грудь певицы и заметно подчеркнуло появившийся живот.

Кристина Агилера

Попытка певицы выглядеть футуристично в Jean Paul Gaultier тоже накинула Агилере несколько лишних килограммов. Даже пояс не смог спасти ситуацию. Прилизанные волосы и капюшон подчеркнули пухлые щеки, а ожерелье из крупных бусин и огромные наплечники просто лишили певицу шеи. Также есть вопросв к возрасту этого платья: желтоватый подол и неопознанный декор ткани в виде гигантских катышков вводят в недоумение не меньше, чем массивные белые ботильоны певицы.

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Эта красная дорожка повидала многое, однако до Билли Айлиш на American Music Awards в пчеловода вроде бы еще никто не наряжался. Объемный костюм от Burberry с кепкой, украшенной подобием вуали, и такой же декор на рукавах на пасеке оценили бы гораздо выше. Видимо, нам стоит набраться немного терпения и подождать, пока 17-летняя артистка дорастет до женственных платьев и перестанет думать, что ее внешность не оценивают только потому, что она выбирает не облегающие наряды.

Кеша

Платье, колготки и туфли одного принта еще никого не делали красивее. Особенно когда этот принт из вензелей, львов и прочих узоров в стиле барокко в сочетании с массивными золотыми цепями и медальоном на шее. Образ певицы Кеши в Versace можно назвать удачным, если только она очень старалась выглядеть только вышедшей из душа — на это намекает фасон платья, напоминающий халат, и укладка с эффектом мокрых волос.

Холзи

Можно было бы подумать, что Холзи очень заботится об окружающей среде и придерживается безотходного образа жизни, потому и сшила себе платье из старых тетиных штор, но известно, что автор этого цветочно-рюшевого безобразия — Марк Джейкобс. Однако кому принадлежит идея замаскировать певице брови и нанести поверх разноцветные тени, а на голову прицепить два узла из чужих волос, так и останется загадкой.

Шанайя Твейн

Шанайя Твейн перепутала время и опоздала на премию лет на 15. Ее выход стал тем случаем, когда немного пофантазировать с классикой — плохая идея.

Сочетание атласной блузы и длинной юбки-футляра изначально больше подходит для офисного корпоратива, поэтому пайетки, кусок ткани на шее и шифоновые детали на юбке, похожие на разорвавшийся по пути подол, только ухудшают ситуацию. Отдельно стоит отметить ретро-прическу и серьги-кисточки Шанайи, которые не выбиваются из общего настроения образа, что, в общем-то, напрасно, потому что с таким дополнением шансов на спасение категорически не осталось.

Кэрри Андервуд

Певица Кэрри Андервуд пришла на American Music Awards раньше Шанайи Твейн, но все равно задержалась с трендами. Андервуд выглядит как жертва преждевременного новогоднего настроения, что и может объяснить полностью покрытое фиолетовыми пайетками платье и золотые босоножки на массивном каблуке. Осталось только сделать гофре на волосах и бегом жечь бумажки с желаниями перед встречей нового 2010 года.

Lil Nas X

Автор хита этого лета «Old Town Road», очевидно, старался, чтобы его образ заметили. А то, в категорию худших или лучших нарядов попадет его выбор, для него, скорее всего, не имело значения. Иначе сложно предположить, какие другие цели может преследовать человек, надевающий на красную дорожку костюм из брюк и укороченного жакета неестественно-зеленого цвета вместе с обувью такого же дикого оттенка. Водолазка и перчатки из одной ткани тоже не вышли за пределы кислотно-зеленой цветовой установки и отличились лишь черным узором под зебру. После такого даже говорить артисту что-то про его разные серьги абсолютно бессмысленно. Надеемся, что вскоре первый открытый гей среди популярных рэп-исполнителей отойдет от тематики ковбоев, потому что без постоянной поддержки отца Майли Сайрус в характерной шляпе эта линия с налетом ностальгии по Майклу Джексону начинает казаться слишком вымученной.