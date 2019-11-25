Водянова вместо Одри Хепберн: LVMH купил Tiffany&Co.

Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH. Владелец таких компаний, как Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior и Givenchy, приобрел американскую сеть, у которой в последнее время большие проблемы с выручкой, за $16.2 млрд. Теперь марку, которая ассоциируется с «мятными» коробочками, обручальными кольцами и подвесками с кулоном в виде «сердца», ждут перемены — для оживления культового американского бренда ювелирных изделий потребуются солидные вложения.

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LVMH недолго торговался — гигант пришел к марке в октябре, а переговоры длились месяц, что нельзя назвать большим промежутком времени в индустрии, где достижения соглашения периодически ждут в течение года. Сделку планируют закрыть к середине 2020-го. По информации Reuters, сначала Tiffany не согласились стать частью империи из-за низкой предложенной суммы в $14,5 млрд. Едва ли это стало большим ударом по бюджету корпорации, которая считается второй по величине компанией в Европе — в начале ноября рыночная капитализация LVMH на парижской бирже достигла $220,6 млрд.

Один из самых узнаваемых ювелирных брендов в мире должен добавить марке влияния в США. В 2018 году консалтинговая фирма Bain&Co назвала рынок ювелирных изделий одним из самых успешных в сегменте предметов роскоши и предсказала ей рост в 2019-м. В разговоре с порталом Business Of Fashion эксперты индустрии отметили, что приобретение оказалось дороже, чем они предсказывали, но все равно заключили, что для обоих стейкхолдеров это стало «хорошей новостью».

Супруг Натальи Водяновой Антуан Арно отпраздновал семейное достижение достаточно элегантно — сын второго богатейшего человека в мире опубликовал у себя в Instagram не фотографию, а просто картинку с запатентованным цветом Tiffany&Co. Наследник империи был немногословен, когда подписал пост словами «Добро пожаловать». Российская супермодель, в основном занимающаяся благотворительностью, тоже не могла сдержать радость от крупной покупки тестя, но о своем решении поделиться новостью с подписчиками многодетная мать быстро пожалела. В уже удаленной публикации Водяновой было две ошибки — полосатая пижама на фотографии, похожая на заклейменную критиками модель Loewe (кстати говоря, это не исключено, потому что модный дом тоже принадлежит LVMH), и текст.

Основательница проекта «Обнаженные сердца» написала со ссылкой на знаменитый роман Трумена Капоте: «Дорогой Санта, можно в следующий год каждый завтрак будет у Tiffany? Клянусь, в прошлом году я была хорошей девочкой». В конце модель написала, что нельзя слишком рано начать составлять список подарков на праздники. Использование выражения про завтрак вполне обоснованное — подобные инфоповоды до обеда в понедельник иначе как первым приемом пищи в модных СМИ и не назовешь. А вот попытку приписать себе достижение чужой компании пользователи Сети не оценили.

Марке, воспетой Одри Хепберн в фильме 1961 года, не повредит помощь. Сотрудничество с Леди Гагой, которая надела массивное колье марки на церемонию «Оскар» в этом году, не привлекло ни молодую аудиторию, ни клиентов Tiffany&Co в возрасте. К тому же, когда исполнительница появилась на красной ковровой дорожке, куда больше платья и украшений обсуждался провал с автозагаром — Гага так боялась выглядеть бледной в черном платье Alexander McQueen, что ее можно было спутать с представительницей другой расы.

Марка явно пыталась завоевать внимание миллениалов и поколения X с помощью контрактов с инфлюенсерами и топ-моделями вроде Кендалл Дженнер, которая на глазах у папарацци выходила из бутика с характерными пакетами. Возможно, теперь нас ждут чудеса коллабораций с Вирджилом Абло, дизайнером мужской линии одежды в Louis Vuitton и изрядно надоевшим сторонником лаконичности, вызывающей взрывы здравого смысла не хуже почившего Vetements.

За 2019 год стоимость акций LVMH выросла более чем на 50%, а это значит, что теперь ближайший конкурент Kering, занимающий ту же нишу, в три раза меньше, несмотря на то что в число его активов входят Gucci, Saint Laurent и Balenciaga.