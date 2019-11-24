Как в концлагере: что не так с костюмами Loewe

Бренду Loewe пришлось извиниться за костюм из новой коллекции. Дело в том, что она поразительно напоминает одежду узников концлагеря. Об этом сообщает CNN.

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Испанский дом моды Loewe в рамках капсульной коллекции William De Morgan, которая посвящена британскому художнику-керамисту Уильяму де Моргану, выпустил костюм из рубашки и брюк в широкую черно-белую полоску.

Рубашка и брюки появились в продаже 14 ноября. Спустя несколько дней в сети стали замечать, что с этим костюмом явно что-то не так. Но как бы пользователи ни пытались найти альтернативные источники вдохновения дизайнеров, их мнение сходилось на том, что костюм слишком похож на униформу узников нацистских лагерей времен Второй мировой войны.

В том числе сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте diet_prada, в котором обычно сообщается о плагиатах и прочих провалах дизайнеров. В публикации отмечается, что в ансамбле коллекции, стоимость которого составила $1840, «невозможно увидеть что-либо другое, кроме униформы концлагеря».

В результате бренд Loewe принес свои извинения, удалил фотографии одежды на сайте и снял позиции с продажи.

«Наше внимание обратили на то, что один из представленных образов может быть неверно истолкован, как относящийся к одному из самых одиозных моментов в истории человечества, — говорится в заявлении Loewe. — Это не было нашей целью, мы приносим извинения всем, кому показалось, что мы нечувствительны к священным воспоминаниям», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте бренда в Instagram.

К вопросу о том, куда смотрели производители и что они видели в этом костюме: согласно Fox News, первоначально на сайте бренда рубашка из ансамбля описывалась как безобидная «квадратная куртка в стиле спецодежды с карманами, изготовленная из прочного холщового хлопка».

Несмотря на то, что такие ситуации обычно провоцируют крупные скандалы, это не первый и, скорее всего, не последний случай, когда модные бренды выпускают одежду, в которой замечают отсылки к нацистскими лагерями.

В 2014 году компания Zara выпустила детские пижамы в полоску, с ярко-желтыми звездами на груди. В таком дизайнерском решении пользователи интернета моментально нашли антисемизм, указывая производителю на то, насколько эта пижама похожа на форму жертв Холокоста.

Представители компании спорить не стали и принесли поспешные извинения, заверив, что при создании одежды дизайнеры вдохновлялись всего лишь шерифами из классических вестернов. Пижаму изъяли с продажи и убрали ее фотографии с сайта компании.

Похожий скандал произошел с брендом Urban Outfitters в 2015 году, когда Антидиффамационная лига обратилась в компанию с просьбой убрать с полок магазинов серо-белую полосатую кофту с розовым треугольником на груди, объяснив, что она слишком напоминает на униформу, которую принуждали носить гомосексуалистов во время Холокоста.

«Независимо от того, намеренно это было сделано или нет, эта комбинация серо-белых полос и розового треугольника глубоко оскорбительна и не должна стать частью массовой культуры», — писал компании Абрахам Фоксман, национальный директор Антидиффамационной лиги, являющийся одной из жертв Холокоста.

«Мы настоятельно призываем Urban Outfitters немедленно снять с продажи продукт, жутко напоминающий одежду, которую принуждали носить жертв Холокоста», — также говорилось в письме.

Это далеко не первый случай, когда в связи с подобными подозрениями Антидиффамационная лига просит Urban Outfitters снять одну из своих моделей с продажи. К примеру, в 2012 году Лига потребовала от компании извинений за желтую футболку, у которой на нагрудном кармане был патч, отдаленно напоминающий звезду Давида.

«Мы считаем, что такое использование символа является крайне неприятным и оскорбительным, и мы возмущены тем, что ваша компания выпустит этот продукт в продажу для своих клиентов», — писали представители Лиги.

Фактически изображение этой футболки появилось только на сайте магазина, а самой вещи никогда не существовало. Это был дизайн-проект, который в срочном порядке изменили, и футболка поступила в продажу в другом виде.