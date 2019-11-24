На троечку: России нашли место в рейтинге безопасности

Год еще не закончился, а в мире уже делают прогнозы на следующий: на минувшей неделе, в частности, была опубликована карта безопасности путешествий, ежегодно составляемая компанией SOS International, обеспечивающей безопасность путешественникам. Вероятно, чтобы избавиться от лишней работы, она каждый год рассказывает тем, кто уже планирует поездки на следующий год о том, в каких странах их могут ждать серьезные неприятности и где они могут чувствовать себя совершенно спокойно.

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Эксперты организации спрогнозировали геополитические события и тенденции 2020 года — их, вероятно, придется принимать во внимание путешественникам. Судя по карте, в 2020 году в США им придется быть готовыми к выборам, в Южной Америке — к росту протестных настроений, выливающегося в массовые волнения, в Китае американцам нужно помнить о торговой войне между двумя странами, а на Ближнем Востоке им же — о том, что в регионе меняется влияние США. Терроризма при этом стоит бояться повсюду — от региона к региону меняется характер атак и их идеологическая подоплека.

Что же касается нашей страны, то SOS International определяет тенденцию будущего года — «роль России как главного глобального игрока перед лицом отступления США».

Геополитические тенденции, впрочем, не главное, что должен учитывать человек, планирующий отпуск за рубежом. Риски для путешественников оцениваются по двум показателям – медицинскому и социальному.

В первом случае специалисты оценивают, насколько легко можно получить качественную медицинскую помощь или купить лекарства в той или иной стране и в какой степени распространены в ней инфекционные заболевания. Во втором — эксперты определяют, есть ли для путешественника риск столкнуться с социальными волнениями, стать жертвой теракта, быть арестованным по политическим мотивам. Кроме того, их интересует и уровень безопасности, которую обеспечивают правоохранительные органы. То есть буквально решают, насколько страшно ехать в тот или иной регион.

Всего по каждому параметру существует пять уровней безопасности, где по краям – ничтожный риск для путешественника или, напротив, чрезвычайный.

Предсказать, кто окажется по краям, не глядя может любой человек, обладающий хотя бы минимальным кругозором или здравым смыслом. Самыми безопасными для путешественника страны эксперты вот уже который год называют, в основном, государства Европы – Данию, Люксембург, Швейцарию, Норвегию, Финляндию, Исландию и Словению, к которым добавляются Сейшельские острова и Кабо-Верде.

На другом конце спектра – страны, охваченные войнами и конфликтами либо регулярно сталкивающиеся с террористическими атаками, такие, как Йемен, Сирия, Афганистан, Южный Судан, Сомали. Сюда же включены некоторые регионы Египта, восток Нигерии и восток Украины.

Россия на этой карте — ровно посередине: специалисты расценивают риск путешествия в нашу страну как средний. С медицинской точки зрения на этой карте мы одного цвета с Казахстаном, Ираном, Алжиром, Пакистаном, Индией, Китаем, Бразилией и большинством стран Юго-Восточной Азии, где исключение составляют Мьянма, Камбоджа, Лаос и Шри-Ланка (там ситуация со здравоохранением обстоит на порядок хуже).

Социальные риски в нашей стране также расцениваются как средние, что ставит нашу страну в один ряд с Турцией, Казахстаном, Монголией, Саудовской Аравией, Танзанией, Мадагаскаром, Бразилией и Перу. Впрочем, карта, вероятно, была утверждена больше месяца назад – иначе нельзя объяснить, риск поездки в Чили, где которую неделю не стихают протесты, сопровождающиеся грабежами и погромами, специалисты оценили как низкий. Так что полностью полагаться на карту не стоит — лучше просто следить за новостями.