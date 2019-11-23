Жир и складки: почему в России некрасиво стареют

Жителям Китая рассказали, что российские женщины подвержены преждевременному старению и объяснили причины этого. Журналист портала Sohu поделился с читателями своим субъективным взглядом на внешность жительниц России и признался, что «по сравнению с китаянками, русские женщины, кажется, стареют немного быстрее». Он считает, что виной тому образ жизни: якобы после замужества в нашей стране перестают следить за внешностью и ухаживать за собой.

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Автор статьи на китайском портале отметил и генетический фактор. «Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — цитирует статью журналиста РИА «Новости».

Не обошел вниманием китайский автор и диету российских женщин. По его мнению, из-за того, что большую часть года в нашей стране слишком холодно, мы привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, что ведет к ожирению.

«На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни», — советует в итоге автор статьи.

Несмотря на то, что выводы китайского журналиста весьма субъективны и ненаучны, он действительно затронул важную проблему образа жизни.

Больше половины российских женщин имеют избыточный вес – с эстетической точки зрения осуждать их в эпоху победы бодипозитива нельзя, но это не значит, что лишние килограммы абсолютно безвредны для здоровья.

В мае этого года проблему подняла заместитель главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава России, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева на III Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии. Она заявила, что лишний вес в нашей стране есть у 54% мужчин (причем 15% можно поставить диагноз «ожирение» и у 59% женщин, из которых ожирением страдают 28,4%, об этом рассказал портал «Медвестник».

Специалист объяснила, в чем опасность ожирения: по ее словам, при избыточном весе продолжительность жизни сокращается на 5 лет, а при ожирении – на 15. При этом у двух из трех человек, которым поставлен такой диагноз, развивается сахарный диабет второго типа. Кроме того, повышенное количество жиров в рационе может стать причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Погожева.

«Как ни борются диетологи, наше население, к сожалению, не придерживается рекомендаций. Употребляют жирную мясную, молочную пищу, досаливают, добавляют заправки», — посетовала она.

Избыток жиров и углеводов в рационе и недостаток белка и клетчатки, приводящий к набору лишнего веса, сказывается и на лицах русских женщин. Дело в том, что в славянских странах распространен деформационно-отечный морфотип старения кожи. Это означает, что с возрастом овал лица деформируется – происходит гравитационный сдвиг тканей лица и шеи, из-за чего образуются глубокие носогубные складки, а щеки, особенно в нижней части лица, провисают.

Если в молодости у женщин с таким типом старения подкожно-жировая клетчатка распределена на лице равномерно, то с возрастом она скапливается в щеках и «стекает» вниз, отчего образуются второй и третий подбородок и так называемые «бульдожьи» щеки. При этом морщин у при подобном типе старения немного – их заменяют глубокие складки.

Проблема усугубляется, если у женщины есть лишний вес: особенности диеты отражаются на лице. И, если речь идет о старении, вредно не только то, что приводит к накоплению жира. Опасаться нужно и отечности лица. И здесь избегать стоит продуктов, приводящих к задержке жидкости в организме – копченостей, солений, острой пищи, кофе. И, разумеется, табака, одного из главных врагов здоровой сияющей кожи.