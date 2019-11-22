«Она не человек»: в Сети смеются над ногами Ким Кардашьян

Над Ким Кардашьян-Уэст смеются в сети из-за наличия «шестого пальца» на ноге. На этой неделе звезда реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» выложила фотографию с церемонии American Influencer Awards, где вручались награды самым популярным блогерам в США. Для мероприятия Ким выбрала красное шелковое платье в китайском стиле, расшитое цветочными узорами, а образ дополнила прозрачными открытыми босоножками.

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Однако когда некоторые пользователи решили увеличить фотографию знаменитости, им показалось, что на левой ноге самой известной сестры Кардашьян шесть пальцев. Хотя совершенно очевидно, что количество пальцев на всех конечностях владелицы бренда утягивающего белья не превышает норму, публику в Twitter это не остановило.

Многие написали примерно следующее: «У тебя серьезно шесть пальцев на обеих ногах, смеюсь, ты вообще не человек!». Это распространенное заблуждение родилось неопределенное время назад, но некоторые посчитали, что только что увидели прямое доказательство сомнительной теории: «У нее что, правда шесть пальцев?».

В предыдущий раз пользователи соцсетей посчитали, что у старшей сестры Кайли Дженнер «обнаружили» полидактилию (анатомическое отклонение, при котором человек рождается с большим количеством пальцев) в августе после публикации коммерческой съемки.

Фотосессия была приурочена к запуску парфюма совместно с самой молодой независимой миллиардершей в истории (так Кайли окрестил Forbes). В тот момент представитель Кардашьян-Уэст дал комментарий таблоиду Page Six: «Иллюзия, сбивающая с толку — не результат фотошопа, а угол, с которого видна ступня звезды».

Над постоянно меняющейся фигурой супруги Канье Уэста и матери четверых детей уже не принято долго рассуждать. Во-первых, это произошло из-за того, что параметры ее лица и фигуры настолько часто менялись и становились предметами для обсуждения, что сплетники давно переключились на младших сестер клана Кардашьян-Дженнер. Во-вторых, предпринимательница, которая готовится стать дипломированным юристом, уже предоставляла достаточное количество данных в подтверждение природного происхождение своих пышных форм.

Интересно, что пока у большинства известных людей во всем мире существует достаточно большая база поклонников, которые защищают их от нападок хейтеров, но дочерям Роберта Кардашьяна таких привилегий действительно не хватает. Даже если не брать в расчет все обвинения в культурной апроприации, к Ким действительно предъявляют завышенные требования. Когда она появилась на Балу Института костюма в корсетном платье авторства французского модельера Тьерри Муглера, ее аудитория решила, что их любимица удалила себе ребра. На самом деле строение ее корсета и латексного наряда не потребовало хирургического вмешательства, но звезда призналась, что в конструкции она могла только «полусидеть» или стоять.

Недавно Ким Кардашьян-Уэст призналась своим подписчикам, что за прошедший год она набрала вес и, в отличие от многих сторонниц бодипозитива, не считает это приемлемым для себя. Теперь знаменитость хочет привести себя в форму к следующему году. Одна из продюсеров семейного реалити сняла вечернюю тренировку со своим персональным тренером Мелиссой Алькантара в «сторис» в Instagram. 39-летняя дочь Крис Дженнер прокомментировала ритуал: «Ладно, мы сделали ночное занятие перед ужином, чем я обычно не занимаюсь, но я решила, что в какой-то момент мы должны были начать».

«Да, иногда ты срываешься и периодически нужно действительно взять себя в руки, — подчеркнула многодетная мать. — Это одно из таких времен, и сейчас я, кажется, на семь килограмм тяжелее, чем год-полтора назад». Помимо прочего Ким сказала, что у нее есть дедлайн — она стремится достичь заветного показателя на весах к своему сороковому дню рождения

, который состоится 21 октября в следующем году. Instagram-модель, сегодня выложившая фотографию авторства Марио Тестино, который попал в черный список после обвинений в сексуальном харассменте, добавила, что она собирается достичь своего целевого веса «чего бы ей это ни стоило».