Королева Закавказья: Мехрибан Алиева приехала в Москву

В Москве находится с визитом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. В российскую столицу супруга президента страны Ильхама Алиева прибыла накануне — и сегодня, 21 ноября, она встречается с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а в следующие два дня примет участие в X Российско-азербайджанском межрегиональном форуме. Кроме того, в программе визита — открытие павильона Азербайджана на ВДНХ после реконструкции, намеченное на 23 ноября.

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Пост первого вице-президента Мехрибан Алиева заняла в феврале 2017 года — после того как в 2016-м в стране прошел конституционный референдум, по итогам которого, в частности, была учреждена эта должность. Теперь, если президент страны Ильхам Алиев уйдет в отставку, его обязанности официально сможет выполнять его жена.

Политикой, впрочем, Мехрибан Алиева занялась гораздо раньше: еще в 2005 году она стала депутатом от правящей партии «Ени Азербайджан», тем самым обозначив, что не будет, как жены предшественников ее мужа, держаться в тени. В самой партии, как писала тогда «Независимая газета», решение Алиевой принять участие в выборах воспринимали положительно — первая леди страны пользовалась популярностью у азербайджанцев, так что ее участие в работе парламента могло пойти «Ени Азербайджан» только на пользу.

Сейчас количество постов, которые занимает первая леди Азербайджана, и званий, которые она носит, сложно подсчитать.

Мехрибан Алиева — кандидат философских наук, президент Федерации гимнастики Азербайджана, руководитель рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, президент Фонда Гейдара Алиева и Фонда друзей культуры Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ООН и ОИК, почетный профессор Медицинского университета имени И. М. Сеченова, который она закончила в 1988 году.

Долгие годы у Мехрибан Алиевой было еще одно неофициальное звание — самой красивой первой леди восточных стран. Она и сейчас его носит с полным правом — правда, теперь ее можно бесстрашно называть и самым красивым вице-президентом.

В модных журналах всегда обожали Мехрибан Алиеву: обладая безупречным вкусом, идеальной фигурой и широкими возможностями, она начала демонстрировать, как должна одеваться первая леди, задолго до того, как Меланья Трамп стала раздражать завистников слишком длинными ногами, платьями Dolce&Gabbana и туфлями на шпильке.

С самого начала президентства своего мужа Алиева показала, что будет первой леди западного образца: будучи мусульманкой, она носит головной платок лишь в особенных случаях, не боится, в отличие от большинства женщин Азербайджана, цветов, отличающихся от черного, избегает, как правило, этнических восточных мотивов в одежде, легко ходит на высоких каблуках и весьма сдержанна в украшениях. Юбки-карандаши, платья-футляры, в последнее время (видимо, из-за новой должности) — брючные костюмы: это составляет основу гардероба первой леди и первого вице-президента Азербайджана.

То, что 55-летняя Мехрибан Алиева прекрасно разбирается в моде и хорошо знает, что носить, подтверждает бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая.

В одной из глав своей книги «Не жизнь, а сказка» она рассказала, как снимала первую леди Азербайджана для обложки журнала, вышедшего в свет в 2005 году.

Алена Долецкая вспоминает, что ей пришлось приложить некоторые усилия, чтобы уговорить Мехрибан Алиеву на съемку в одежде, привезенной командой Vogue из Москвы — первая леди Азербайджана заявила, что у нее «есть все последние коллекции», и предложила главреду Vogue Russia взглянуть на ее гардероб.

«Она открыла шкафы, мы охнули — идеальный порядок, и, да, все вещи были top, из последних коллекций. Кое-что вызывало скепсис, но это нормально. Достойный гардероб», — признает Алена Долецкая в своей книге.

В 2014 году Арабский центр культурного наследия, действующий во Франции, назвал Мехрибан Алиеву «Самой влиятельной женщиной года» — за нее проголосовали студенты, журналисты и пользователи интернет-сети во Франции и арабском мире. И удивляться здесь, конечно, нечему: госпожа Алиева — из семьи, влияние которой можно сравнить с влиянием Виндзоров в Великобритании.

По отцу она внучка азербайджанского писателя Мир Джалала Пашаева, дочь доктора физико-математических наук, ректора Национальной академии авиации и влиятельного бизнесмена Арифа Пашаева. По матери — внучка видного азербайджанского журналиста Насира Имангулиева и дочь первой азербайджанской женщины-востоковеда, доктора наук Аиды Имангулиевой. И это если говорить только о собственном происхождении Мехрибан Алиевой и не говорить о семье ее мужа Ильхама Алиева, сына президента Азербайджана с 1993 по 2003 год Гейдара Алиева.

Своим влиянием Мехрибан Алиева активно пользуется в том числе и для формирования репутации Азербайджана — благодаря ей в Баку появились Музей современного искусства и роскошный Центр Гейдара Алиева, спроектированный Захой Хадид. Последний стал новой визитной карточкой азербайджанской столицы, и каждый журналист, посещая его в составе делегации, первым делом узнает: здание с плавными линиями появилось благодаря Мехрибан Алиевой.

Увы, параллельно с восхищением идет и недовольство — семью Алиевых не раз обвиняли в коррупции, подсчитывая недвижимость, принадлежащую детям президентской четы Лейле, Арзу и Гейдару.