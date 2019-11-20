Броненосец и индейка: «Друзья» продают свои вещи

Поклонники сериала «Друзья», широко отмечающего, начиная с сентября, свое 25-летие, в начале декабря смогут стать обладателями реквизита, использовавшегося на съемках, или — в отдельных случаях — его реплик. Телекомпания Warner Brothers совместно с аукционным домом Prop Store проведут аукцион, на котором распродадут предметы, запомнившиеся телезрителям.

Реклама

Копия дивана кофейни Central Perk, который регулярно оккупировали Моника, Рэйчел, Фиби, Росс, Чендлер и Джоуи, праздничный костюм броненосца, в котором Росс объяснял сыну, что такое Ханука, реплика индейки, которую нацепила на голову Моника в День благодарения, и другие вещи будут выставлены на торги со стартовой ценой от $1000 до $15000, сообщает CNN.

Выручка пойдет на благотворительные цели — в поддержку организации Trevor Project, борющейся за права представителей ЛГБТК-сообщества.

Онлайн-торги начнутся 3 декабря — этот день с 2012 года в США посвящается благотворительности, когда люди перечисляют средства в различные организации и фонды, чтобы избавиться от чувства вины за потраченное в дни сумасшедших скидок, «Черную пятницу» и Киберпонедельник. Последним днем аукциона станет 17 декабря.

Благотворительный аукцион далеко не единственное мероприятие, которым создатели «Друзей» отмечают в этом году 25-летие легендарного сериала 90-х, который сейчас многие в США осуждают, например, за гомофобные, как сегодня может показаться прогрессивному американцу, шутки.

Например, по всему миру этой осенью путешествует реплика оранжевого дивана из кофейни. Как сообщает USA Today, его можно было увидеть возле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и на площади Джексона в Новом Орлеане, а еще — в Лондоне, Мадриде и Лос-Анджелесе.

Смотреть «Друзей» в этом году можно не только на стриминговых сервисах: отдельные серии, прошедшие ремастеринг, показывают в сети кинотеатров Fathom Events. И это не просто эпизоды сериала: к ним добавлено то, что осталось за кадром, а также интервью с актерами.

В рамках празднования устраиваются поп-ап-мероприятия в разных городах США — нечто вроде фестивалей, позволяющих фанату сериала полностью погрузиться в его атмосферу, побывать в воссозданных интерьерах кофейни Central Perk, развалиться на креслах Чендлера и Джоуи и даже засунуть голову в индейку, как Моника.

Подзаработать на популярности сериала надеются и производители некоторых видов продукции.

Например, сеть Pottery Barn — а каждый фанат «Друзей» знает, что именно ее ненавидит Фиби, предпочитающая странные винтажные товары для дома, — выпустила специально к юбилею шоу коллекцию продукции. Диванные подушки с логотипом сериала или известными цитатами, кружки, ассоциирующиеся с его героями, пополняют коллекции ненужных вещей в домах поклонников Фиби, Рэйчел и их друзей.

А вот сеть изготовителей чая и кофе Coffee Bean & Tea Leaf совместно с Warner Brothers решила выпустить лимитированную коллекцию, как можно догадаться, чая и кофе Central Perk — черные пакеты с логотипом кофейни из сериала и логотипом шоу. А заодно и кружки с узнаваемыми надписями.

Фанатам сериала, видимо, недостаточно разнообразной продукции, заново смонтированных серий и того факта, что в год 25-летия сериала исполнительница роли Рэйчел Дженнифер Энистон наконец завела страницу в Instagram и порадовала народ фотографиями со своими коллегами из «Друзей» — Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Ле Бланом, Дэвидом Швиммером и Мэтью Перри. Они еще и регулярно совершают паломничества к тому месту, где, как предполагается, находится в Нью-Йорке кофейня из сериала. Для них это угол улиц Бэдфорд и Гроув в Гринвич-вилладже.

В этом месте располагается другой — настоящий — ресторан The Little Owl, и его хозяин, скорее всего, уже жалеет, что открылся именно здесь. Дело в том, что все наружные стены заведения расписаны — как рассказало недавно издание Metro, фанаты «Друзей» оставляют здесь свои послания в виде известных высказываний персонажа. А могли бы просто купить кружку — и никого не раздражать.