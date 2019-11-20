Забыл Джоли: Брэду Питту нашли женщину

Брэд Питт в очередной раз дал сплетникам повод думать, будто его личная жизнь наладилась. После того как 55-летний актер несколько раз появился на мероприятиях с актрисой Алией Шокат, известной по сериалу «Замедленное развитие», публика решила, что она стала его новой возлюбленной.

Как сообщает The Blast, именно вместе с Алией Шокат Бред Питт пришел в минувшие выходные в лос-анджелесскую галерею Wilding Cran. В октябре Питта видели с 30-летней телезвездой в октябре в Лос-Анджелесе – предполагаемая пара ходила на шоу актера-комедианта Майка Бирбильи, а после пообщалась с ним за кулисами. А в сентябре Питт и Шокат были вместе на спектакле Итена Коэна «Пьеса как поэма» все в том же Лос-Анджелесе и уехали из театра на одной машине.

Журналисты таблоида не слишком уверенно говорят о том, что Алия Шокат — возлюбленная Брэда Питта, а не его друг — The Blast отмечает, ее роль не очевидна, хотя у этих двоих явно одинаковые вкусы в искусстве, что иногда сближает людей.

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После того как Брэд Питт развелся с Анджелиной Джоли, СМИ регулярно обманываются, поспешно заявляя, что актер нашел новую любовь. Не далее как в сентябре они сообщили, что актер встречается с 50-летней целительницей Сат Хари Халсой. «Она очень сильная, — доказывал инсайдер Us Weekly. — У нее прекрасный ум. Это его в ней привлекает». Вывод, что актера с целительницей связывают именно романтические отношения, таблоид сделал не только благодаря источнику: повод так думать дало совместное посещение Брэдом Питтом и Сат Хари Салсой очередного культурного мероприятия — в октябре 2018-го их видели вместе на гала-концерте, организованном группой Red Hot Chili Peppers в консерватории Силверлейка в Лос-Анджелесе.

В прошлом году Брэду Питту приписали еще один роман с интеллигентной женщиной, которая любит искусство — СМИ оживились, когда обнаружилось, что он проводит много времени в компании Нери Оксман, 42-летнего архитектора и профессора Массачусетского технологического института. И действительно — их познакомили друзья, уверенные, что они сблизятся благодаря любви к искусству. «Интеллектуально у них очень много общего, и они по-настоящему наслаждаются обществом друг друга, — говорили знакомые Питта Entertainment Tonight. — [Питт] в восторге от того, что рядом есть человек, не сосредоточенный на Голливуде. Он говорит о ее отношении к славе и звездам первой величины, и ему кажется освежающим ее равнодушие к этому».

Увы, надежды друзей и поклонников не сбылись — Брэд Питт и Нери Оксман остались добрыми друзьями. В конце 2018-го архитектор рассказала об отношениях с голливудской звездой The New York Times и опровергла предположения о романе. Она назвала актера «последним из могикан Голливуда в эпоху пост-Нетфликса». «В нем сходятся временное и вечное, — сказала она. — А ведь кино на этом и построено».

Несмотря на то что в СМИ по несколько раз в год появляются сообщения о новом романе Брэда Питта — это происходит, когда его видят на мероприятиях с одной и той же женщиной несколько раз подряд, —

сам актер в каждом интервью говорит о том, что не готов к отношениям и после развода хочет разобраться в себе.

Так, в недавнем интервью радио NPR он признался, что развод стал поводом проанализировать свою жизнь. «Распад семьи, конечно, открывает глаза. И <…> я должен понять, в чем моя вина и что я мог сделать лучше. Потому что я не хочу продолжать жить так же», — сказал актер.

Нежелание заводить новые романы подтверждают и близкие друзья. «После расставания с Анджелиной Брэд не то чтобы много ходит на свидания, — свидетельствует его знакомый в разговоре с изданием Hollywood Life. — Он не приглашает женщин на романтические встречи к себе домой, где он жил с Анджелиной и детьми, и он далек от того, чтобы снова влюбиться».