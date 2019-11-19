Выброси свое и купи мое: новые правила жизни от Мари Кондо

Эксперт уборки и организации пространства из Японии Мари Кондо, похоже, решила изменить своим принципам. Телезвезда и автор нескольких книг, пропагандировавшая подход избавления от лишних вещей, открыла интернет-магазин с безделушками. Об этом сообщает The Guardian.

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Кондо, заработавшая всемирную известность на том, что вдохновляла людей «чистить» свои дома и головы от лишнего с помощью метода KonMari, открыла на своем веб-сайте интернет-магазин.

В онлайн-маркете можно найти различные модные товары для дома. Среди них — пара кожаных тапочек стоимостью $206, сумка-шоппер с принтом из цветов за $42 и обыкновенный сотейник за $96. Самый дорогой предмет в интернет-магазине — латунная подставка для посуды за $275, а самый дешевый — керамический держатель для китайских палочек за $8.

Пользователи сети уже сочли, что обновленный подход Мари Кондо к очищению дома — это избавиться от «лишних вещей», которые не «вызывают радость», а затем заменить их товарами из ее нового интернет-магазина.

В сообщении, размещенном на сайте онлайн-маркета, Мари Кондо указывает, что купив в дом правильные предметы, вы сможете свести к минимуму их количество. Звезда популярного шоу на Netflix, во избежание лишних вопросов к ней, объясняет, что метод KonMari — на самом деле «не для избавления от вещей», как предполагают многие.

«Речь идет о повышении вашей чувствительности к тому, что приносит вам радость. После того, как вы завершите уборку, в вашей жизни появится место для действительно значимых предметов, людей и опыта», — уверяет Кондо.

Кондо также решила объясниться в интервью с Wall Street Journal — она заявила, что не пытается пропагандировать потребительство. Телезвезда утверждает, что идея запустить свою марку родилась благодаря людям, которые спрашивали ее, какие предметы для дома нравятся ей самой.

«Для меня самое главное — чтобы вы окружали себя предметами, которые вызывают радость, — объяснила Кондо. — Если кружка, которой вы сейчас пользуетесь, вызывает у вас положительные эмоции, я вовсе не рекомендую заменять ее».

Ирония подхода Мари Кондо безусловно не прошла незамеченной для пользователей социальных сетей.

«Мари Кондо, которая советовала вам выкинуть все, что у вас есть, очевидно, хочет, чтобы вы снова заполнили свою теперь уже пустую жизнь минималистичным хламом, который вы, конечно же, купите у нее», — возмутился один из пользователей в своем Twitter.

Другой пользователь отметил что будучи одним из первых адептов KonMari, он весьма смущен тем фактом, что «теперь Мари Кондо продает ПАЛКУ за $12», говоря о действительно палке для точечного массажа.

Мари Кондо известна во всем мире как специалист по наведению порядка в доме и в жизни. Она написала четыре книги об организации домашнего быта, которые разошлись миллионными тиражами по всему миру и были переведены на множество языков. Ее первая книга «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» стала бестселлером в Японии, США и во всей Европе. В результате Мари Кондо вошла в Top-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2015 году.

Гуру наведения порядка утверждает, что заинтересовалась методами уборки и организации пространства еще в раннем детстве, и вместо игр в куклы она изучала книги и журналы по домоводству, применяя полученные знания на практике как дома, так и в школе. Свою дипломную работу Кондо также написала об уборке, раскрыв в ней особенности того, как убираются мужчины и женщины.

Когда она пришла к своим знаменитым принципам в организации пространства и стала невероятно популярной, на нее стали обращать внимание местные и мировые СМИ. В 2013 году Кондо выпустила несколько видео-лекций на тему: «Лучший способ складывать вещи», а на основе ее работы была снята целая телевизионная драма.