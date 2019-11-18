Уберите камеры: в Германии сурово накажут за апскертинг

В Германии поднести камеру под женскую юбку вскоре будет нельзя под страхом уголовного преследования. В правительстве приняли законопроект, устанавливающий ответственность за апскертинг, сообщает CNN.

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Апскертинг (от англ. Upskirting — «задирание юбки») — новый термин, которым обозначают подглядывание под юбку с помощью камеры или смартфона в общественных местах. Чаще всего женщины даже не замечают, что кто-то поднес смартфон к ее ногам и сделал пару фотографий того, что скрыто под юбкой, поэтому такое хулиганство, как правило, проходит абсолютно безнаказанно. За редким исключением кто-то из свидетелей может заступиться за жертву, однако задержать и наказать нарушителя по закону по-прежнему можно лишь в нескольких странах мира.

В отдельных государствах, в том числе в Германии, популярность апскертинга в последнее время растет все больше. Поэтому на борьбу с этим неприятным явлением пришлось встать активисткам и защитницам женских прав. Немецкие студентки Ханна Зайдель и Ида Мари Зассенберг выступили инициаторами петиции, призывающей к запрету апскертинга в стране. Их петиция собрала более 100 тыс. подписей, что повлияло на решение правительства пересмотреть закон, преследующий за сексуальные домогательства.

«Фотографирование того, что у женщины под ее юбкой или в декольте, является унизительным и неоправданным вмешательством в ее личное пространство», — заявила журналистам министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт.

«Часто эти фотографии публикуются в чатах или даже распространяются на коммерческой основе», — добавила Ламбрехт.

Законопроект, согласно которому фотографирование и распространение снимков «гениталий, ягодиц и женской груди», прикрытых одеждой или полотенцем, будет считаться уголовным преступлением, осталось лишь рассмотреть в парламенте — после этого, скорее всего, он вступит в силу.

Петиция девушек вызвала действительно широкий общественный резонанс, поэтому активистки уже очень близки к своей победе, когда любителей апскертинга станут привлекать к уголовной ответственности. Ханна Зайдель рассказывала в интервью DW, что впервые она столкнулась с такой проблемой еще в юности. Когда ей и ее одноклассницам было по 13 лет, во время школьной поездки на природу учитель из другой школы тайно снимал девочек под юбками. Подобная история повторилась через несколько лет на музыкальном фестивале, когда некто поднес смартфон под ее юбку, а затем быстро скрылся в толпе. Все это вызывало у девушки негодование, в том числе, и потому, что хулиганов нельзя наказать, и закон никак не защищает женщин в таких случаях.

Как Ханна Зайдель рассказывала агентству Reuters, на основательную борьбу с апскертерами ее вдохновила история британской активистки Джины Мартин, которая стала жертвой подобного нарушения своих личных границ на музыкальном фестивале в Гайд-парке летом 2017 года. Мартин сообщила об апскертинге полицейским, которые в ответ лишь попросили нарушителя удалить фотографию. Девушка была крайне возмущена произошедшим, и всерьез загорелась желанием наказать обидчика.

«Я выяснила, что единственный закон, по которому я могла бы подать на него в суд — это старый закон о публичном оскорблении нравственности, по которому нечто мерзкое или недостойное должно произойти на публике, и это должны видеть не меньше двух человек, — рассказывала Джина в августе 2017-го «Би-би-си».

— Ирония в том, что обычно в таких случаях идер речь об эксгибиционистах. То есть, попросту говоря, единственный закон, который защищает жертву апскертинга в Англии и Уэльсе — это закон, авторы которого беспокоятся о том, что увидела публика, а не о жертве приставаний».

Поняв, что закон защитить ее в этой ситуации действительно не сможет, Джина Мартин решила устроить нарушителю суд в соцсетях, написав об инциденте в Facebook. Пост мгновенно стал вирусным и спровоцировал в стране целое движение против апскертинга, которое спустя всего полтора года привело к тому, что теперь в Англии и Уэльсе подобное хулиганство признано разновидностью вуайеризма и теперь карается штрафом и/или тюремным заключением на срок до двух лет.

«Я всегда думала, что в политике ничего не изменишь, но выяснилось, что все можно сделать, нужна только воля и помощь правильных людей», — поделилась своими мыслями Мартин после обновления закона, добавив, что она «на седьмом небе от счастья».

Также в мае этого года на законодательном уровне ввели наказание за апскертинг в Сингапуре. В Индии, Новой Зеландии, Австралии, некоторых штатах США и Шотландии апскертинг также признан правонарушением, за которые предусмотрены различные наказания вплоть до трех лет тюремного заключения.