Дурная слава: русская невеста рассталась с Джонни Деппом

Джонн Депп расстался с очередной возлюбленной – 24-летняя исполнительница танцев гоу-гоу Полина Глен, уроженка Санкт-Петербурга, решила расстаться с ним из-за повышенного внимания к своей персоне, к которому она оказалась не готова. Как сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на источник, девушка вернулась на родину, в Санкт-Петербург. «Полина ненавидела то внимание, которое обращали на нее из-за этой связи, оно пугало ее, — рассказал инсайдер таблоиду – Теперь она вернулась в Россию и говорит, что планы Джонни Деппа жениться на ней были безумием».

Источник добавил, что слухи о том, что Полина встречалась с 56-летним актером только из-за его славы — чистый вымысел.

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Напротив, живя с ним в его доме на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, она старалась оставаться как можно более незаметной — продолжала работать танцовщицей и ходила только домой и на работу. «Уровень его известности и непрекращающаяся борьба с Эмбер оказались для нее слишком тяжелой ношей», — считает инсайдер. «Джонни отвлекался на борьбу с Эмбер, и она думала, что сейчас неподходящее время для того, чтобы начинать что-то серьезное», — заключает инсайдер.

Новость о том, что актер, который пережил в последние несколько лет тяжелый бракоразводный процесс, обвинения в домашнем насилии и связанные с ними карьерные проблемы, намерен жениться на танцовщице из России, появились в прессе нынешней весной. Тогда СМИ сообщали, что с новой возлюбленной актер познакомился на одной из вечеринок в Голливуде в 2018 году и был сразу очарован тем, что она не распознала в нем кинозвезду.

Как рассказывал источник Daily Mail, Полина оказалась на вечеринке, поскольку она «танцовщица и сексуальная девушка». «Она просто отдыхала на вечеринке и не знала, кто он такой, до того, как он подошел и представился», — говорил он.

Благодаря источнику СМИ узнали, что за неизвестная женщина с начала года появляется на снимках папарацци рядом с Джонни Деппом: в частности, его запечатлели целующим ее в гостинице в Белграде. Кроме того, девушка сопровождала актера во время его приезда в Москву в составе группы The Hollywood Vampires в мае 2018 года — собеседники СМИ подтвердили, что это была именно Полина Глен.

Уже в начале 2019-го знакомый пары отмечал необычайную скромность молодой петербурженки, переехавшей в США два года назад, чтобы развивать карьеру танцовщицы. «Она очень сдержанная. Она ездит в танцевальную студию от него, а потом приезжает домой. Я не думаю, что кто-то знает о том, что она там живет», — отмечал он в беседе с Daily Mail.

Сообщалось также, что Полина Глен намерена познакомить предполагаемого жениха с родителями – Геннадием и Ириной: ожидалось, что звезда Голливуда приедет встретиться с ними в Санкт-Петербург.

После того, как в прессе появились сообщения о вероятной женитьбе Джонни Деппа на девушке из России, эту новость прокомментировал ее отец Геннадий Глен. Правда, суть его высказывания сводилась к тому, что он ничего не знает и сказать толком не может.

«Ее личная жизнь — это ее достояние. Поэтому я не могу вам об этом рассказывать», — отметил отец девушки сайту kp.ru. На вопрос о том, счастлива ли Полина с Джонни Деппом, отец девушки также ответил, что ничего определенного сказать не может. «Я не знаю, это надо у нее спрашивать. Она не говорила», — сказал он.

Сейчас источник Daily Mail, что всю весну и лето Полина Глен провела в перелетах между Лос-Анджелесом и Санкт-Петербургом, а сейчас она в России, где будет оставаться «в ближайшем будущем».