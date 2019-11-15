Горькая правда: какие добавки уберут из водки

Водка с ванильным вкусом и золотом перестанет существовать — СМИ сообщают об этом со ссылкой на экспертов и источники из Росалкогольрегулирования. Согласно техническому регламенту «О безопасности алкогольной продукции», который будет действовать с 2021 года, официально в России водкой можно будет называть «спиртной напиток крепостью 37,5–56%, который был произведен на основе ректификованного этилового спирта и воды с использованием обработки и фильтрации».

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Напиток, содержащий посторонние добавки, не будет считаться водкой. К тому же, согласно стандарту, в другие ликеро-водочные изделия также нельзя будет добавлять что-либо, кроме растительного сырья и натуральных пищевых компонентов.

Пока что производители крепкого алкоголя с вкраплениями сусального золота, который чаще всего выпускают в подарочной упаковке, не нарушают закон.

По действующему ГОСТу, производители спиртосодержащих напитков имеют право добавлять в свою продукцию хлопья золотого и серебряного цвета, а также другие вещества и даже предметы, содержание которых не превышает 3 г на бутылку.

Посторонние предметы оказываются в водочных бутылках в случаях, когда производители пытаются сделать их вид как можно более эффектным. Для того, чтобы товар выделялся на фоне конкурентов, добавляют туда не только золото, но и колосья и зерна — для ассоциации с природным происхождением продукта.

В отличие от золота и колосьев, ванилин, который тоже нельзя будет добавлять из-за его синтетического происхождения, используется, чтобы изменить не вид, а вкус напитка. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в интервью изданию «Известия» уже отметил, что сам по себе вкус водки — то есть смеси воды и спирта без сахара и ароматизаторов — нравится куда меньшему проценту аудитории, чем водка с добавками. По мнению руководителя центра, запрет будет практически бессмысленным из-за того, что «никто не сможет обнаружить синтетическую или растительную добавку».

«Известия» также процитировали главу Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, который был убежден в необходимости снятия будущих ограничений. Он считает, что с введением запрета на большую часть добавок российские бизнесы потеряют не только значительный процент покупателей, но и конкурентное преимущество на международном рынке, где будут продолжать изготавливать водку с различными вкусами.

Уже сейчас можно сказать, что из-за запрета не пострадают производители, добавляющие в водку самый популярный в Восточной Европе посторонний компонент — острый красный перец. Здесь дело не в мифах о народных методах лечения простудных заболеваний (врачи настоятельно рекомендуют воздерживаться от алкоголя при лечении), просто перец в водку-перцовку кладется натуральный.

Для привлечения аудитории производители по всему миру привыкли прибегать к самым необычным методам — например, кладут в бутылки заранее подготовленных скорпионов.

По словам тех, кто пробовал специфический напиток, он ничем не отличается от обычной водки, но «сюрприз» в конце становится развлечением в компании и испытанием на прочность сродни конкурсам в передачах вроде «Фактора страха».

В странах Юго-Восточной Азии есть собственная водка, которую русские туристы покупают в качестве сувенира. Популярной ее делает пугающая «начинка» в бутылках. Во Вьетнаме существует рисовая водка, которая отличается от русской в основном сложенной внутри небольшой коброй — периодически местные производители помещают в рот рептилии еще и скорпиона. Такой напиток не одобряют не только врачи-наркологи, но и защитники прав животных — в основном, потому что «змеевку» принято готовить в емкости со все еще живой змеей.