Апокалиптическое наводнение: Венеция затоплена

Венеция терпит сильнейшее за последние двадцать лет наводнение. Уровень воды поднялся на 187 сантиметров — это на 57 сантиметров выше критической отметки. Об этом сообщает агентство ANSA.

Реклама

Причиной наводнения явилась непогода, из-за которой весь исторический центр оказался затоплен. Площадь Святого Марка полностью находится под водой, уровень которой в этом месте уже превысил 1 метр. Подтоплен также одноименный собор: его часть, накануне отреставрированную и отделанную мрамором, повредила вода.

Мэр города Луиджи Бруньяро в Twitter назвал произошедшее драмой и добавил, что Венеция оказалась «на коленях». Бруньяро также заявил, что это наводнение оставит «неизгладимые следы» на облике города и что он намерен созвать экстренное заседание для объявления режима ЧС.

«Необходима всеобщая поддержка, чтобы пережить эти дни суровых испытаний», — написал Бруньяро под фотографией, на которой он вместе с патриархом Венеции Франческо Моралья осматривает затопленный собор. Вода там доходит до колена.

На бедствие, происходящее в главном соборе Венеции, уже отреагировало Министерство культуры Италии: группа экспертов для установления ущерба оправлена на место происшествия. Ведомство также выразило готовность удовлетворить прошлогодние запросы властей города на восстановление и защиту базилики.

Губернатор области Венето Лука Дзайа сравнил потоп с концом света.

«Мы столкнулись с полным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, 80% города оказались под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб», — заявил чиновник.

Венеция переживает так называемый период «высокой воды» в среднем каждые четыре года. Кроме того, вода несколько раз в год поднимается до 115-125 сантиметров, но заливает не более 10% города.

Жители Венеции забили тревогу еще в прошлом году, когда после шторма затопило более 70% города — тогда вода поднялась на 156 сантиметров, в результате чего пострадали несколько десятков человек и семеро погибли.

Сейчас Венеция переживает второе по масштабам наводнение за последние 53 года — первое случилось в 1996 году, когда вода поднялась на 194 сантиметров.

Туристы и местные жители публикуют в соцсетях многочисленные снимки разрушительных последствий. На набережные выброшены водные трамваи вапоретто и лодки, весь исторический центр — под водой, закрыты школы, горожанам советуют не покидать дома.

Разгул непогоды привел к жертвам — на соседнем острове Пеллестрина погибли два человека. По предварительным данным, один из них скончался от удара электрического тока: он попытался запустить насосы в своем доме, который начало заливать водой. Более 2000 сотрудников из аварийно-спасательных служб направлены в город для ликвидации последствий разгула стихии.

При этом метеорологи обещают новую волну прилива, которая к полуночи достигнет 120 сантиметров.

Проблема наводнений всегда преследовала Венецию, однако в последние годы она стоит наиболее остро. Ученые бьют тревогу: они полагают, что рано или поздно город может уйти под воду навсегда.

Итальянцы десятилетиями пытаются понять, как предотвратить эту катастрофу. Еще в 2003 году началось строительство проекта «Моисей» (MOSE), который представляет собой автоматический барьер между Венецианской лагуной и открытым морем. Предполагается, что барьер должен реагировать, как только вода поднимается на 110 сантиметров выше уровня моря. Ввод проекта в эксплуатацию был намечен на 2020 год, однако в системе обнаружились многочисленные несовершенства. К примеру, она не защитит главное историко-культурное наследие города — площадь Святого Марка, которую начинает затапливать уже при подъеме воды до отметки 80 сантиметров.