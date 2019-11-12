«Это неуважение»: эффект Меган Маркл погубил модный дом

Модный дом Stella McCartney раскритиковали в соцсетях за неуместное использование фотографии Меган Маркл — об этом сообщает телеканал Fox.

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В понедельник марка опубликовала в своем Instagram фото Меган Маркл, которая появилась на серьезном мероприятии по случаю Дня памяти павших воинов в строгом черном пальто Stella McCartney стоимостью около $2,3 тыс из новой коллекции. Под фото было написано, что дизайнер польщена выбором герцогини.

«Для меня большая честь, что Ее королевское Высочество герцогиня Сассексская выбрала пальто из нашей новой осенней коллекции на церемонию Дня памяти», — подписала фотографию Стелла Маккартни.

Мнения в комментариях под фото разделились. Одни восхищались образом герцогини, похвалив сочетание черного пальто и широкополой шляпы в тон, подходившее печальному настроению мероприятия. Других возмутило неуместное поведение модельера: многие сочли возмутительным тот факт, что Маккартни говорит о своей одежде в день, посвященный памяти тех, кто умер, служа своей стране.

«День памяти отвели, чтобы чтить тех, кто боролся за нас, а не для того, чтобы использовать посвященное ему мероприятие в рекламных целях. Довольно шокирован», — написал один из подписчиков под фото.

«Эксплуатация Дня памяти с целью пиара вашей одежды — довольно неуважительно!! Люди погибли, а вы используете фотографии людей, проявляющих уважение к нему в рекламных целях. Это просто неправильно», — согласился с ним другой юзер.

«Стелла, не думаете ли вы, что это неуважение к павшим воинам — продвигать свою коллекцию с помощью Меган, в то время как она, напротив, отдает им дань», — высказался еще один комментатор. А некоторые пользователи и вовсе грозились объявить бренду Маккартни бойкот.

Дизайнер и ее представители пока что никак не комментируют ситуацию СМИ, однако публикацию с фото Меган Маккартни все же удалили.

Считается, что когда кто-то из известных членов британской королевской семьи появляется на публичном мероприятии в одежде какого-то бренда, — это уже победа для дизайнера. Однако случай со Стеллой Маккартни доказывает, что это еще нужно правильно преподнести поклонникам знаменитости и бренда или же вовсе оставить без внимания, иначе это может привести к скандалу.

Вероятно, Маккартни очень хотела сыграть на так называемом «эффекте Меган Маркл» — известно множество случаев, когда определенные модели одежды полностью скупали после того, как она выходила в них в свет.

Этот «эффект» накрыл Великобританию еще до того, как Меган Маркл официально стала герцогиней. Как только после объявления о помолвке Меган и Гарри показались на первой в своей жизни официальной фотосессии в саду Кенсингтонского замка, сайт малоизвестного канадского бренда LINE рухнул на несколько минут.

Всему виной было белое пальто-халат этого лейбла, в котором Меган Маркл вышла на публику. Многочисленные поклонницы стиля бывшей актрисы решили срочно купить себе точно такое же.

Меган Маркл сотрудничала с LINE много лет, и именно благодаря ей бренд обрел огромную популярность, когда будущая герцогиня внезапно стала иконой стиля. Пальто, ранее известное как «пальто-халат Mara», в один миг переименовалось в модель «Meghan».

Также на фотосессию в Кенсингтоне будущая невеста принца надела туфли телесного оттенка. Несмотря на то что известному американскому производителю обуви Aquazzura не так уж и нужна реклама, эту пару обуви очень быстро раскупили на некоторых ресурсах.

А накануне фотосессии, когда пара впервые вышла на публику в Ноттингеме, чтобы посетить ярмарку в честь Дня борьбы со СПИДом, внезапная популярность свалилась на трехцветные сумки шотландского бренда Strathberry: модель стоимостью £495 очень быстро пропала пропала из интернет-магазинов.