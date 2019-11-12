Рождество в США: Меган и Гарри бросят королеву

Принц Гарри и Меган Маркл могут не вернуться в Великобританию к Рождеству и вместо этого отметить главный христианский праздник вместе с матерью герцогини Дорией Рэгланд. Родители Арчи Харрисона вместе с ребенком отправляются в Калифорнию, чтобы устроить там отпуск длиной в шесть недель. Последним официальным мероприятием, на котором герцоги Сассекские должны были появиться в этом году, стал День памяти в понедельник, 11 ноября.

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По словам инсайдеров, Меган и Гарри решили устроить себе долгосрочный отпуск, чтобы провести «крайне необходимое» время в своем узком семейном кругу. Между тем герцогов Кембриджских с тремя детьми к Рождеству, как и всех остальных ближайших членов королевской семьи, ждут в загородной резиденции королевы, Сандрингеме, графство Норфолк.

В случае если младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы останется на родине супруги на рождественские праздники, это будет очередным подтверждением разлада между братьями, о котором принц Гарри обмолвился в документальном фильме о своей октябрьской поездке в Африку. 17 ноября принц Гарри посетит церемонию награждения OnSide Awards в Королевском Альберт-Холле, где благотворительная организация будет отмечать достижения волонтеров и сотрудников фонда. После этого он с семьей отправится в США.

Ожидается, что герцоги Сассекские вернутся в Великобританию уже после 25 декабря и присоединятся к королевской семье, чтобы провести с ней остаток праздников, как и предполагает традиция. Однако один из старших сотрудников дворца рассказал британским таблоидам, что супруги еще не решили до конца, стоит ли возвращаться в холод до Нового года.

«Сейчас слишком рано точно говорить, что они будут делать, они еще не определились», — цитирует инсайдера The Mirror. Это будет первым Рождеством для их сына Арчи, который родился в мае, так что вполне вероятно, что родители захотят, чтобы он отметил праздник в более комфортном, чем британский, климате.

В прошлом году инсайдеры говорили о том, что совместная прогулка герцогов Сассекских и герцогов Кембриджских в день Рождества в Сандрингеме была срежиссирована принцем Чарльзом, который якобы хотел успокоить тех, кто подозревал разлад между парами Гарри-Уильям и Меган-Кейт. К сожалению для всех, кто хотел утихомирить таблоиды, в тот же период стало известно, что Гарри и Меган будут ночевать непосредственно в резиденции королевы, а Уильям и Кейт с детьми поедут в свой загородный дом неподалеку — поместье Анмер-Холл.

При этом в 2017-м, когда Маркл уже была представлена родне будущего мужа, но все еще не вышла за него замуж, влюбленные ночевали у его старшего брата. Дело в том, что обычаи англиканской церкви, которые королева (как ее глава) обязана чтить, не позволяют неженатым людям спать в одной спальне.

Решение уехать в США и отдохнуть было принято после выхода документального фильма на телеканале ITV, за который Гарри и Меган подверглись общественной критике. В ходе интервью 35-летний принц признался, что отдалился от старшего брата, а 38-летняя герцогиня Сассекская посетовала на жизнь у всех на виду.

Бывшая актриса даже поблагодарила корреспондента канала за вопрос о том, как она себя чувствует: «Никто не спрашивал меня, все ли у меня в порядке». Если сначала публика, часть прессы и американские знаменитости действительно прониклись сочувствием к самой популярной паре уже прошедшего года, то вскоре бывшие поклонники заново ополчились на членов королевской семьи. Несмотря на то что

герцоги поддерживают множество благотворительных программ, которые обсуждают проблемы ментального здоровья, общий принцип «Never complain, never explain» («Никогда не жалуйся, никогда не объясняй») в общественном сознании все равно относится ко всем Виндзорам

— поправок на новые тенденции и человечное отношение к знаменитостям никто делать не собирается.

Скандальный телеведущий Пирс Морган даже написал колонку о том, почему муж и жена, признавшиеся в том, что им некомфортно постоянно жить среди папарацци и многочисленных спекуляций, могли исправить свой имидж, но вместо этого сделали только хуже.

Скорее всего, это связано с тем, что времена, может, и меняются, но ожидания от родственников королевы остаются прежними. В прессе появляется бесчисленное множество материалов о провалах Меган Маркл и примерно такое же количество — об успехах Кейт Миддлтон, которая избрала противоположный маршрут. Будущая королева-консорт не говорит о том, что ей что-то не нравится, потому что пока она не сетует на многочисленные обязанности и плотный рабочий график, никто не вспомнит, что ее тяжелая работа заключается в махании толпе в дизайнерском пальто, а офис находится во дворце.