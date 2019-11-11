Долой налоги: тампоны в Германии перестанут быть роскошью

Средства женской гигиены подешевеют более чем на 10% уже в следующем году в Германии — тампоны перестанут быть предметами роскоши. Петиция за снижение налога, собравшая огромное количество подписей, подвигла правительство изменить закон. Об этом сообщает CNN.

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Сегодня Германия занимает 11 место среди 28 стран-членов Евросоюза по самым высоким налоговым ставкам на средства женской гигиены. Такие товары классифицируются в стране как «предметы роскоши» наряду с алкоголем и сигаретами и облагаются налогом по максимально возможной ставке — 19%.

Согласно информации CNN, на правительство оказала влияние набирающая обороты борьба за равноправие, поэтому налог на средства интимной гигиены, такие как тампоны и прокладки, будет снижен со следующего года. Предполагается, что с 1 января 2020 года размер налога такие товары уменьшится с 19% до 7%, сравнявшись с налоговой ставкой на предметы первой необходимости.

Член парламента от партии «зеленых» Лиза Паус уже отреагировала на это обещание — этот шаг правительства она назвала в своем Twitter «большим успехом» и «важным моментом на пути к налоговой системе, которая не дискриминирует женщин».

Министр финансов Олаф Шольц, в свою очередь, заявил журналистам на брифинге для прессы: «Теперь мы сделаем реальностью» снижение налоговых ставок на определенный ряд товаров, поскольку «многие женщины выступали за это». Он согласился с тем, что сейчас в связи с высоким налогом «женщины несут расходы».

В парламент Германии предоставили множество онлайн-петиций по этой теме. Самая массовая из них собрала более 200 тыс. подписей — ее авторами стали опытные активистки и защитницы женских прав Нанна-Жозефина Ролофф и Ясемин Котра. По словам Ролофф, министр Шольц в ходе их личной встречи подтвердил, что именно создание петиций «проложило путь к изменению закона».

«Месячные — не роскошь для женщин», — заявила 28-летняя активистка, сославшись на классификацию налога. Она назвала высокую ставку «систематической дискриминацией» по отношению к женщинам и девушкам.

«Такие продукты, как лосось, икра, трюфели или ночи в отеле и поездки на такси облагаются налогом ниже, чем продукты женской гигиены», — отметила Ролофф. «Как женщинам следует избегать менструации?» — задалась она вопросом.

На счастье Ролофф и миллионов других женщин Германии парламент проголосовал за снижение налогов. В ответ на результаты голосования активистка написала в своем Twitter: «Мы сделали это: Германия перестанет облагать налогом средства женской гигиены к 2020 году. Я плачу».

Для Нанны-Жозефины такое решение парламента, безусловно, стало большой победой, но она уже думает о новой кампании в рамках борьбы за равноправие. Ролофф рассказала CNN, что планирует добиться бесплатных одноразовых средств женской гигиены в уборных всех общественных учреждений.

«Вы видите туалетную бумагу повсюду — никто не должен ездить по миру с рулоном. Но нигде нет тампонов», — указала Ролофф. Она добавила, что «касательно равенства женщины уже многого достигли, поэтому мы и не должны останавливаться на этом».

Трудно оценить, во сколько обходятся одноразовые средства интимной гигиены женщине за всю ее жизнь. В Великобритании, например, выяснили, что стоимость таких товаров обходится женщинам британской столицы в 2280 фунтов стерлингов (почти 190 тыс. рублей) — об этом говорилось в прошлом году в сообщении лондонской мэрии. Отмечалось, что сумма рассчитана без учета расходов на препараты для снятия боли, новое белье и больничные на работе.

В прошлом месяце, после почти что двух десятилетий кампаний активистов отменить налог на средства женской гигиены решили в Австралии. Сегодня такие товары облагаются нулевым налогом лишь в нескольких странах мира — в Канаде, Индии, Кении и нескольких штатах США. Единственной страной Евросоюза, в которой фактически отсутствует налог на предметы интимной гигиены, является Ирландия. В то же время самая высокая налоговая ставка на эту категорию товаров среди стран ЕС установлена в Венгрии — 27%. За ней со своими 25% следуют Дания, Хорватия и Швеция.