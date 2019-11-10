«Руки на животе»: в Британии говорят о беременности Меган

В Великобритании все активнее муссируются слухи о том, что Меган Маркл снова беременна: наблюдатели ищут в каждом слове или действии супругов, герцогов Сассекских, подтверждение своих надежд.

Реклама

В субботу, 9 ноября, они дождались практически намека на то, что Меган и Гарри ждут второго ребенка. Во время встречи герцогов Сассекских с женами солдат британской армии в Виндзоре принц, по мнению журналистов, дал понять окружающим, что объявления о новой беременности Меган можно ждать совсем скоро.

Как рассказали британские СМИ, во время встречи за кофе принц Гарри и Меган Маркл увлеченно играли с детьми военных, а с их родителями решили обсудить, что они чувствовали, когда в семье появился второй малыш.

«Гарри было очень, очень интересно, как начинают идти дела со вторым ребенком. И мы подбадривали их, чтобы они завели второго», — призналась одна из присутствовавших на встрече мам изданию Forces Network.

Тот факт, что пара выясняла у родителей нескольких детей, как они справляются, дал публике повод в очередной раз поговорить о том, что герцоги наверняка ждут второго – невзирая на то, что первенцу Меган и Гарри Арчи Харрисону 6 ноября исполнилось лишь полгода. И это не первый раз, когда британцы высказывают подобные предположения.

Мысли о том, что Меган может быть снова беременна, начали звучать, когда публика обнаружила, что герцогиня сохранила некоторые свои наряды, в которых уже появлялась раньше. Незамеченным не осталось платье-рубашка, в котором бывшую актрису заметили во время поездки в Южную Африку — в нем она уже выходила во время путешествия в Австралию и Океанию год назад, когда была на третьем месяце беременности. Были и еще два наряда, которые Меган, оказывается, оставила у себя — макси-платье цвета хаки и фиолетовое платье, в которых она ходила на пятом месяце.

Внимательные люди в пятницу, 8 ноября, обратили внимание на то, как Меган Маркл держала руки на животе во время мероприятия, посвященного памяти героев войны, в Вестминстерском аббатстве — точно так же, как в Австралии в октябре 2018-го в первом триместре беременности.

Объявления о беременности Меган Маркл ждут уже и букмекеры — как сообщает Marie Claire, они начали принимать ставки, поскольку уверены, что это вот-вот произойдет.

Те, кто уверен, что Меган беременна, пошли в своих предположениях еще дальше — они утверждают, что она готовится переехать в Калифорнию, поскольку ждать ребенка и рожать ей будет психологически комфортнее на родине.

Например, издание News! процитировало неназванного инсайдера, который рассказал, что в Великобритании уроженке Лос-Анджелеса было одиноко в свою первую беременность. «Меган уже сказала друзьям, что когда придет время рожать во второй раз, она бы хотела сделать это в Лос-Анджелесе, где родилась и выросла, — сообщил источник. — Она сказала, что во время беременности в Великобритании без друзей и родных ей было очень одиноко и неприятно, так что она склонна поступить в следующий раз по-другому и нарушить традицию ради собственного блага — хотя это может кое-кого и взбесить».

Пока поклонники пары ждут объявления о второй беременности Меган, герцоги Сассекские не перестают снабжать их информацией о том, как растет их первенец Арчи Харрисон. Так, на одной из встреч с детьми Меган Маркл рассказала, что у ее сына выросло уже два зуба. А источник Us Weekly рассказал изданию о том, насколько малыш смышлен.

«Он сильный ребенок, и уже можно сказать, что он суперумный, — сказал инсайдер. — Он сидит без поддержки и переворачивается, и уже практически ползает! Говорить пока не говорит, но уже пытается!» Источник добавил, что мальчик уже весьма общителен: при виде отца он особенно активно тянется к нему. «Можно сказать, Арчи вырастет светским львом. Он счастливей всегда, когда его окружают люди», — прогнозирует знакомый семьи.