Ползал по полу: в дом Кары Делевинь проник сталкер

27-летняя британская топ-модель «очень напугана» после вторжения неизвестной личности в ее дом в Лос-Анджелесе, в котором она проживает вместе со своей 29-летней возлюбленной Эшли Бенсон и 33-летней старшей сестрой Поппи Делевинь, пишет Mirror. О том, что кто-то проник в их особняк, девушки узнали благодаря записи с камер видеонаблюдения. На видео видно, как неизвестный мужчина ползает по дому знаменитостей. В этот момент никого из девушек там не оказалось — Кара и Поппи вспоминали, что в тот вечер принимали участие в совместной фотосессии для американского журнала. Примечательно, что все ценные вещи остались на месте, поэтому проникшего в дом сочли сталкером.

Подруга Кары рассказала The Sun, что эта ситуация «действительно напугала ее [Кару]», но при этом модель «быстро отреагировала», решив усилить меры безопасности в доме, несмотря на то что он и так оснащен серьезной системой охраны.

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Девушка также добавила, что случившееся «вызывает сильную тревогу и является худшим кошмаром каждой знаменитости». Особняк в Лос-Анджелесе, раньше принадлежавший солисту группы «30 Seconds to Mars» Джареду Лето и который сестры недавно демонстрировали изданию Architectural Digest, Кара и Поппи купили в 2017 году за $2 млн.

Многие звезды согласятся с утверждением, что чересчур настойчивые фанаты остаются большой проблемой даже с самыми современными охранными системами. В особенности для Кендалл Дженнер, которую сталкеры преследуют куда чаще всех остальных моделей. Один из них трижды проникал на территорию ее особняка в Лос-Анджелесе, который находится в закрытом поселке по соседству с домами других знаменитостей.

Молодой человек взобрался по склону холма позади поселка, где, как оказалось, не было никакой охраны. Незнакомец проник на территорию участка Кендалл и сел у бассейна на заднем дворе.

Нарушителя все же заметили телохранители супермодели, однако к тому моменту, как к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, сталкер уже успел сбежать. Несколько дней спустя молодой человек снова пришел к дому Кендалл и сел на переднее крыльцо особняка. На этот раз охрана заметила юношу раньше, и правоохранители успели его арестовать. Преследователя признали психически больным, суд запретил ему приближаться к модели.

Однако это не первый раз, когда на территорию участка Кендалл Дженнер проникли неизвестные. В 2016 году, сидя на дороге у ворот, звезду поджидал странный мужчина. Кендалл объехала незнакомца на автомобиле и закрыла ворота, но в тот момент, когда она взглянула в зеркало заднего вида, то увидела того же человека. По словам известной модели, он следовал за ее машиной, смотря ей в глаза. Мужчина проигнорировал вопросы модели о том, кто он такой и что он здесь делает, а в ответ на просьбу уйти стал бить по машине.

Кендалл пришлось немедленно уехать и вызвать полицию. Неизвестного мужчину задержали — модель даже узнала его и заявила, что прежде неоднократно встречала этого человека, из чего следует, что он следил за ней на протяжении долгого времени. Мужчину приговорили к 178 дням тюрьмы.

«Я еще никогда в жизни не была так напугана», — призналась Дженнер присяжным в суде в Лос-Анджелесе.

В прошлом году жертвой настойчивого преследователя стала певица Тейлор Свифт. Мужчина трижды пробирался на территорию дома знаменитости, однако он оказался настойчивее сталкера одной из дочерей Крис Дженнер и проникал прямо в дом. В первый раз его арестовали, когда он сломал входную дверь лопатой. Во второй раз у него получилось задержаться внутри подольше, поэтому преступник воспользовался душем певицы и задремал на ее кровати. За этот проступок мужчину приговорили к шести месяцам тюремного заключения, пятилетнему условному сроку и курсу лечения в психиатрической клинике. После того как его выпустили из тюрьмы, он наведался к Свифт в третий раз, разбив стеклянную дверь на втором этаже дома.

После последнего ареста Page Six взяли у мужчины интервью, в котором он раскрыл причину своего поведения.

«Я не хочу причинять ей боль. Я просто хотел поговорить с ней, пообщаться. Она кажется милой и классной», — пояснил преступник.