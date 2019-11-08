«В свободное время сплю!»: принц Уильям пожаловался на детей

Герцог Кембриджский признался, что быть отцом принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи настолько утомительное занятие, что в любой свободный момент он предпочитает спать. Принц Уильям рассказал о своей любви ко сну во время беседы с британским рок-музыкантом Эриком Клэптоном на торжественном вечере, устроенном в четверг, 7 ноября, в честь 30-й годовщины фонда, который занимается сбором средств для лондонской воздушной скорой помощи.

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Оказалось, что 37-летний супруг Кейт Миддлтон и Эрик — давние друзья, о чем гости узнали из их оживленного диалога о совместных воспоминаниях.

Клэптон поинтересовался, остается ли у наследника престола время на хобби в свете растущего числа его королевских обязанностей, на что Уильям ответил, что наличие троих маленьких детей почти не предоставляет ему такую возможность. Многодетный отец сказал: «С детьми довольно сложно выделить свободное время», а затем добавил, что все время без них и без его основной работы он тратит на приоритетное занятие: «В любое свободное время я сплю!»

Тем же вечером герцог встретился с врачами, оказывающими помощь в чрезвычайной ситуации, а также фельдшерами и пилотами, которые, по традиции подобных приемов, появились на вечере в ярко-оранжевых униформах.

Уильям сам раньше был пилотом воздушной скорой помощи и теперь выполняет роль покровителя благотворительного фонда «30 лет спасая жизни», который старается привлечь внимание к деятельности людей, доставляющих необходимое медицинское оборудование по всей столице Великобритании, и собрать средства на новую технику. Старший сын принцессы Дианы занялся делами организации в январе, сделав целью сбор 1 млн фунтов стерлингов за год, чтобы обновить вертолетную базу команды врачей. За девять месяцев существования план был уже перевыполнен почти вдвое.

Может показаться странным, что герцог Кембриджский так устает от своих семейных обязанностей, учитывая, что герцогиня Кэтрин уже несколько лет пользуется услугами действительно первоклассной няни Марии Терезы Туррион Борралло. Борралло окончила престижный британский колледж Норленд, который обучает женщин уходу за детьми с 1892 года. Сама Мария родилась в Испании, а ее опыт и рекомендации убедили мать принца Джорджа взять ее на работу в 2014 году, когда старшему сыну принца Уильяма было всего восемь месяцев. К тому же ее происхождение позволяет ей преподавать старшим детям (младшему, Луи, чуть больше года) испанский. Папарацци периодически снимают ее во время прогулок с детьми и на официальных мероприятиях, когда родители не могут проводить с ними время. В отличие от няни семьи герцогов Сассекских, Борралло не появляется на работе в обычной одежде, предпочитая коричневую униформу, белые перчатки и несколько старомодную шляпу. Известно, что в число навыков женщины, следящей за королевскими детьми, входит владение приемами самообороны и безопасное вождение.

Точный возраст Туррион Борралло неизвестен прессе, но некоторые источники утверждают, что ей за 40. Помимо нее с детьми занимаются бабушка и дедушка со стороны матери. Кэрол и Майкл Миддлтон довольно часто проводят время с внуками, когда Кейт и Уильям находятся в отъезде или участвуют в соревнованиях.

Родители герцогини стояли рядом с Джорджем и Шарлоттой, когда будущий король и королева-консорт участвовали в королевской регате этим летом. Однако теща и тесть не живут в Кенсингтонском дворце, потому что формально они не являются членами королевской семьи, да и у няни наверняка есть выходные и определенный график работы. Так что периодически принцу Уильяму действительно приходится оставаться с детьми.

Уильям, в отличие от многих других родителей, имеет возможность практически не видеть своих наследников, но он, как и его младший брат, стремится дать детям то, чего сам был лишен в детстве, проведенном в основном с принцессой Дианой. Обвинять его отца, принца Чарльза, тоже не в чем — негласный обычай в королевских семьях предписывает Виндзорам отдавать своих отпрысков на попечение профессионалам. В беседе с Клэптоном принц Уильям подчеркнул: «Это мои дети. Довольно сложно проводить с ними время. В любое свободное время я стараюсь увидеться с ними». Когда в 2014 году в СМИ появилась критика в адрес его работоспособности, герцог дал интервью, в котором заявил: «Я фокусируюсь на своей роли в качестве отца». Тогда же он сказал, что хочет, чтобы его дети выросли «хорошими людьми».