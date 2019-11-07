«Нам все равно?»: Меланье Трамп напомнили об оскорблении

Группа протестующих припомнила Меланье Трамп ее скандальный образ в куртке с надписью «Мне действительно все равно. А вам?» — она появилась в ней в июне 2018 года при вылете в центры содержания для детей нелегальных мигрантов на границе с Мексикой в Макаллене, штат Техас, чем спровоцировала тогда волну всенародного возмущения.

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Как сообщает таблоид People, в ходе недавнего визита в Бостонский медицинский центр первая леди США обнаружила, что наряд ей не могут забыть до сих пор. В учреждении, где Меланье Трамп рассказывали о лечении детей, которые пострадали от воздействия наркотиков, находясь в утробе матери, она столкнулась с толпой протестующих, высказывавших свое мнение о политике Дональда Трампа в отношении мигрантов и ее участии в деятельности мужа.

Бостонский центр оказывает медицинские услуги, в числе прочих, мигрантам и беженцам, а также помогает со свидетельствами в поддержку ходатайств о предоставлении убежища и различными процедурами, необходимыми для получения гражданства США — видимо, поэтому его сотрудники не могли не припомнить Меланье Трамп, что однажды она оскорбила потенциальных пациентов надписью на куртке, согласно которой ее, как решило большинство, не заботила их судьба.

Сотрудники медицинского центра вышли на улицу, чтобы выразить протест администрации президента Дональда Трампа и его иммиграционной политике. Согласно NBC10 Boston, на забастовку вышли около 200 человек. «Больным детям нужны врачи, а не депортация», — гласили плакаты протестующих.

На одной из участниц забастовки папарацци заметили отсылку к неудачному наряду Меланьи. На спине медицинского халата протестующей было написано: «Нам действительно все равно?»

«Это не тот человек, которого мы хотим видеть у себя дома, в нашей больнице», — высказался другой участник протеста. Еще один бастующий отметил, что не против того, чтобы здесь присутствовала первая леди, но добавил: «Мы здесь, чтобы поддержать наших пациентов и дать им понять, что мы их слышим. Мы их понимаем. Мы здесь ради вас».

Директор больницы, в свою очередь, прокомментировал ситуацию так: «Я надеюсь, что [миссис Трамп] узнала обо всей замечательной работе и программах, которые у нас есть, и что она может использовать эту информацию, заставив администрацию подумать о политике и программе, которая на самом деле поможет людям исцелиться», — сказал глава NBC10.

Свое решение надеть для поездки в центр содержания несовершеннолетних мигрантов куртку с надписью «Мне действительно все равно. А вам?» Меланья комментировала в интервью. Многие восприняли такой шаг как обращение к мигрантам. Однако оказалось, что это было всего лишь послание хейтерам — которые и ухватились за ту куртку как за еще один повод подвергнуть первую леди США травле.

«Я была в этой куртке только на пути с самолета и в самолет. Это было для людей и медиа левого крыла, чтобы показать им, что мне все равно. Вы не заставите меня перестать делать то, что я считаю правильным», — сказала первая леди ABC News в октябре 2018 года. Она добавила, что хотела бы, чтобы люди и медиа обращали внимание на ее поступки и инициативы, а не на одежду.

Меланья Трамп постоянно подвергается критике за свои наряды. Из-за того, что ее супруг — президент США, в ее образах всегда пытаются найти политический контекст.

В августе этого года пользователи сети бурно обсуждали образ, в котором Меланья Трамп вместе с Дональдом Трампом прибыла на саммит G7 во французский Биарриц. На ней было яркое желтое платье длиной ниже колен с принтом из крупных бело-розовых цветов. Одни предположили, что на борту самолета с первой леди случилась какая-то беда, раз ей пришлось выйти в этом в люди. А другие увидели в платье отсылку к протестам движения «желтые жилеты».

«Желтое платье с кровавыми пятнами. Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости во время подавления демонстраций», — написал в Twitter @Karmaincorrect.

Первой леди США нельзя даже снять перчатку, чтобы не подвергнуться за это критике. Однажды во время выступления ее мужа в конгрессе, после рукопожатий с собравшимися гостями, первая леди не надела перчатку обратно, проведя весь оставшийся вечер в одной. Естественно, это не прошло незамеченным.

«Мы так и будем сидеть и делать вид, что Меланья не была только в одной перчатке?» — писали в соцсетях.

Ее выход свет после поездки в Ирак в бежевых кожаных штанах тоже не обошелся без скандала. «На Меланье надето только зеленое пальто и нижнее белье. Никакой юбки или брюк. Семья Трампов — самая странная на земле», — шутили в пользователи Twitter.