«Очень близок»: Кайли Дженнер предрекли роман с Дрейком

Кайли Дженнер приписывают новый роман — в ее окружении заметили, что она стала проводить много времени с хип-хоп исполнителем Дрейком спустя месяц после расставания со отцом своей дочери Сторми Трэвисом Скоттом. Несколько знакомых 22-летней миллиардерши подтвердили эту информацию таблоиду People.

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Один инсайдер подчеркнул, что знаменитости уже долгое время дружат, а Дрейк «очень близок семье». Другой собеседник портала утверждает, что Кайли и 33-летний рэпер начали романтические отношения еще в октябре, когда в СМИ появилась информация о разрыве младшей сестры из клана Кардашьян с отцом ее дочери. Однако у другой категории инсайдеров совершенно другой взгляд на вещи — они считают, что пара «просто друзья».

Если слухи о новом романе Кайли Дженнер подтвердятся, она окажется в неудобном положении — в 2018 году Дрейк вместе с Трэвисом Скоттом записал песню «Sicko Mode» для его альбома «Astroworld», ставшую большим хитом. В целом, рэперов можно назвать друзьями --Трэвис Скотт, например, приходил вместе с Кайли на новогоднюю вечеринку Дрейка в Лос-Анджелесе. Еще одна деталь, которая может все усложнить — это многолетняя «война» Дрейка с Канье Уэстом, мужем старшей сестры Дженнер Ким Кардашьян-Уэст: этот союз создасть семье большие проблемы.

Новости о том, что основательница косметического бренда нашла себе новую пассию, начали появляться на прошлой неделе, когда ее видели на праздновании дня рождения друга, который снял для вечеринки большую студию звукозаписи в Лос-Анджелесе.

Источники порталов о жизни звезд заметили, что Кайли, которая, как правило, не любит задерживаться на подобных мероприятиях допоздна, провела там существенно больше времени, чем большинство остальных гостей.

В октябре американские СМИ подтвердили расставание Дженнер с 28-летним Трэвисом Скоттом (настоящее имя Жак Берман Уэбстер) после двух лет отношений. Спустя пару дней предпринимательница подтвердила новости у себя в Twitter, где успокоила тех, кто волновался за благополучие их общей годовалой дочери, сообщив, что они разошлись по обоюдному согласию. «Сейчас наш главный приоритет — это Сторми», — заявила молодая мать.

Если у бывших влюбленных и остались какие-либо разногласия, публично они это не демонстрируют — в середине прошлого месяца родители провели день как полноценная семья, чтобы отпраздновать Хэллоуин вместе с дочерью. Очевидцы отмечали, что они поочередно катали Сторми в коляске и постоянно следили, чтобы она не потерялась.

Если верить анонимным источникам, родственники Кайли надеются, что она еще сможет помириться с Трэвисом, потому что он «может быть, и не идеален, но он отличный партнер и отец». Они также отметили, что семья будет очень расстроена, если молодые люди, совсем недавно называвшие друг друга мужем и женой, не смогут разрешить свои разногласия. По некоторым данным, к «разногласиям» привели измены Скотта матери своего ребенка с блогершей Рожан Кар — в определенные периоды локации на их постах в соцсетях совпадают до мелочей.

В отличие от Кайли, Дрейк уже несколько месяцев ни с кем не встречался. У него есть двухлетний сын, которого родила художница и бывшая порнозвезда Софи Бруссо. Факт своего отцовства исполнитель несколько раз подтвердил в своих треках в альбоме «Scorpion», который вышел летом прошлого года.

Непродолжительные отношения рэпера с бывшей актрисой фильмов категории «для взрослых» получили не такую огласку в прессе, как его многолетняя неопределенная дружба с певицей Рианной.

Исполнители написали несколько совместных композиций с романтическим подтекстом, снимали не менее чувственные клипы, а каждый раз, приходя на интервью в различные ток-шоу, Дрейк говорил о том, какая Рианна замечательная.

К тому же, автор хита «God's Plan» многократно публично оскорблял бывшего возлюбленного исполнительницы, Криса Брауна, который стал персоной нон-грата в индустрии после того, как оказалось, что он избивал Рианну. В 2013 году Дрейк пришел на шоу Элен Дедженерес, где сказал, что у них с певицей «был момент», и что он «всегда будет поддерживать и любить ее».