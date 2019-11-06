Сами себе партнеры: кто в Голливуде самый одинокий

Эмма Уотсон – кинозвезда, более всего известная нам по роли умницы Гермионы из «Гарри Поттера» — изобрела новый термин для одиноких людей. Теперь те, у кого нет любимого человека, могут говорить о себе, что они не одиноки, а находятся в партнерстве с самими собой.

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В интервью британскому изданию Vogue актриса призналась, что сейчас ее вполне устраивает отсутствие любимого человека рядом: «Мне потребовалось на это много времени, но я очень счастлива [быть одной]. Я говорю, что нахожусь в партнерстве с самой собой».

При этом актриса не стала отрицать, что приближение к 30-летию обычно дается людям с трудом.

close Актриса Эмма Уотсон Актриса Эмма Уотсон Neil Hall/Reuters

«Если вы не построили дом, у вас нет мужа, и у вас подступает 30-летие – при том, что вы не чувствуете себя уверенными в своей карьере или просто еще пытаетесь разобраться в себе… Это вызывает очень тревожное чувство», — говорит Уотсон.

Однако большинство СМИ обратило внимание не на тревоги Эммы Уотсон, а на ее высказывание, которое трогает очень многих людей, которые, как и она, живут без любви, но все равно хотят быть счастливыми.

Тех, кто смотрит в зеркало и не может понять, почему же он (или она) – такой красивый и умный, но при этом такой одинокий, возможно, утешит, что и люди, обладающие вдобавок к выдающейся внешности еще и громким именем (об интеллекте голливудских звезд судить не будем), тоже годами остаются в одиночестве и выдумывают массу способов смириться с действительностью. В частности – изобретая новые термины.

В полку знаменитых одиночек совсем недавно существенно убыло – из этой категории вышел Киану Ривз, десятилетиями не показывавшийся на людях в паре хотя бы с кем-нибудь. Однако есть и другие знаменитости, которые настаивают: они одни – и они счастливы. Или нет.

Джейк Джилленхол

close Актер Джейк Джилленхол Актер Джейк Джилленхол Danny Moloshok/Reuters

В декабре звезде «Горбатой горы» и «Зодиака» исполнится 39 лет – и актер никогда не был женат. В наше время ничего удивительного в этом нет, однако и с романами у него как-то не складывается: среди его возлюбленных были Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Тейлор Свифт, но вот уже с 2014 года не появляется никакой подтвержденной информации о том, что Джилленхол состоит хоть в каких-то романтических отношениях.

Разумеется, в интервью ему не могут не задавать вопросы о личной жизни.

В 2015 году Джилленхол сказал в интервью Говарду Стерну: «Я люблю любовь, чувак».

Однако с тех пор официальных подтверждений этому не было, а сам актер просил больше не спрашивать его о романтических увлечениях. В возрасте 37 лет он объяснил Говарду Стерну, почему до сих пор не женат: «Я думаю, я просто испугался. Есть много прекрасных женщин, есть много возможностей, но я всегда думаю, тот ли это человек. Я верю в моногамию, я верю, что когда ты встречаешь того человека, ты останешься с ним». Он признается, что не слишком-то счастлив в одиночестве и надеется все же когда-нибудь жениться.

Актриса Шарлиз Терон Matt Sayles/Invision/AP

44-летняя актриса в 2015 году рассталась с Шоном Пенном – и с тех пор в ее жизни мужчины не появляются: семья Шарлиз – это двое приемных детей, Джексон и Огаст. Что, разумеется, шокирует общественность, потому что уроженка ЮАР – одна из самых красивых женщин Голливуда.

Шарлиз Терон утверждает, что выйти замуж вовсе не стремится.

«Я не была в отношениях в течение долгого времени, — напомнила она Galmour в октябре этого года. – Я никогда не хотела выйти замуж. Все это несложные вещи для меня, потому что я такая глубоко внутри. Мне кажется, людей это ставит в тупик, особенно когда касается женщин, не правда ли?»

Тем не менее, актриса не отрицает, что ей хотелось бы с кем-то встречаться. «Я одна 10 лет, это долго, — призналась она в апреле этого года Entertainment Tonight, исключив, видимо, Шона Пенна из числа возлюбленных. – Кое-кому нужно просто почувствовать готовность быть в паре и выйти на первый план. Я шокирующе доступна».

close Актер Том Круз Актер Том Круз Evan Agostini/AP

Актер, которому сейчас 56 лет, после развода с Кейти Холмс в 2012 году, не вступал в серьезные отношения — несмотря на слухи, которые поползли в 2015-м, когда он якобы собирался жениться на своей ассистентке Эмили Томас.

О своей личной жизни он никогда с журналистами не беседует, однако в этом году порталу о звездах Hollywood Life удалось разговорить его друга, который признался: после последнего развода Том Круз боится отношений и допускает, что вообще может никогда больше не вступить в брак.

«После душераздирающего, очень публичного разрыва с Кейт Том начал стесняться открываться публике и снова влюбляться, и иногда ему кажется, что будет нормально больше никогда не жениться», — рассказал приятель Круза. Он добавил, что иногда актер встречается с женщинами, но только тайно. «Том предпочитает встречаться с женщинами, которые разделяют его духовные интересы, что сужает круг при выборе романтического партнера».