Из носовых платков и лент: кто изобрел бюстгальтер

Ровно 105 лет назад, 3 ноября 1914 года, в США был выдан патент на изобретение, которое изменит жизнь женщин. «Бесспинный бюстодержатель» — так назывался прототип современных бюстгальтеров, изобретенный молодой жительницей Нью-Йорка совсем случайно за четыре года до этого.

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В 1910 году 19-летняя представительница одной из аристократических семей США, которая вела свой род от основателей первых колоний на территории Северной Америки, собиралась на бал дебютанток.

Мэри Фелпс Джейкоб хотела надеть тонкое полупрозрачное платье, подчеркивавшее ее внушительный бюст, однако столкнулась с неприятностью: громоздкий корсет из китового уса не только сковывал движения и не позволял свободно дышать, но и просматривался сквозь ткань.

Позже она опишет корсет как «подобное ящику обмундирование из китового уса и розовых канатов». Недовольная своим внешним видом, юная светская львица призвала горничную и попросила ее принести два носовых платка, розовую ленту, нитки, иголку и пару булавок. В руках Мэри Фэлпс Джейкоб все это превратилось в сооружение, которое поддерживало грудь, перевязывалось на шее и позволяло свободно двигаться, танцевать, дышать и разговаривать.

На балу девушка, которую дома звали Полли, поскольку имя ее совпадало с именем матери, имела огромный успех: подруги обратили внимание на то, что она двигается свободнее, чем они сами, и наперебой выспрашивали, в чем секрет. Полли не стала скрывать свое изобретение — знакомые упрашивали девушку, чтобы она сделала нечто подобное и для них. Когда же она получила предложение от незнакомого человека сшить бюстодержатель за один доллар, Мэри Фелпс Джейкоб поняла, что это может стать основой для собственного бизнеса.

В феврале 2014 года она обратилась в нью-йоркскую патентную контору с просьбой зарегистрировать новинку — и 3 ноября стала обладательницей патента на бесспинный бюстодержатель. Он представлял собой все же некоторое подобие корсета — с той лишь разницей, что не стягивал груд и талию: спереди конструкция выглядела как большой прямоугольник с лямками на плечах и лентами, пришитыми к верхним и нижним углам, перекрещивавшимися на спине и завязывающимися на животе. Изобретение позволяло настолько свободно двигаться, что в нем можно было даже играть в теннис, и подходило женщинам с самыми разными размерами груди.

Через год после получения патента Полли вышла замуж — избранником стал уроженец Бостона Ричард Пибоди, тоже представитель знатной американской семьи. В 1920-м она получила бизнес-сертификат, который обозначал, что она — замужняя женщина, которая занимается предпринимательской деятельностью. Мэри основала компанию по пошиву бюстодержателей — в магазине-мастерской работали две швеи, которые изготавливали спасительные конструкции. Однако бизнес так и не пошел в гору, хотя уже начинали появляться заказы — дело в том, что у Мэри появилась новая любовь, Гарри Косби, бонвиван, издатель, сын богатых родителей, который с неодобрением относился к ее предпринимательской деятельности и в конце концов убедил закрыть мастерскую.

Гарри Косби стал ее вторым мужем – Мэри Фелпс Джейкоб впоследствии изменила имя и сейчас известна как Каресс Косби. А патент на свое изобретения она продала компании под названием The Warner Brothers Corset Company за $1500, что эквивалентно нынешним $21000. Через 30 лет окажется, что покупатели патента братья Уорнеры заработали на изобретении 19-летней девушки $15 млн.

В историю Мэри Фелпс Джейкоб вошла как изобретательница бюстгальтера — но через два года она разведется с Ричардом Пибоди, выйдет на Гарри Косби и отправится вместе с двумя детьми в Париж, чтобы получить через некоторое время еще одно неофициальное звание — крестной матери писателей потерянного поколения.

Двадцатые годы в Париже были временем, когда богатые американцы могли позволить себе тратить деньги родителей, издавать свои и чужие стихи, путешествовать в Италию, заводить любовников и любовниц, не ограничивать себя в алкоголе и наркотиках.

В 1924 году Мэри официально сменила имя — они с мужем сначала подумывали о Клиторис, но все же остановились на Каресс. Вместе с мужем Каресс Косби основала издательство Black Sun Press – оно создавало роскошные издания, например, тиражом в 300 экземпляров они выпустили «Падение дома Ашеров» Эдгара По.

Гарри Косби жил под очарованием мистицизма смерти — в 1929 году он покончил с собой. Рядом с ним в комнате отеля была его любовница Жозефин Нойс Ротч — она тоже была мертва. А жена Гарри Косби, в прошлом — 19-летняя изобретательница бюстодержателя, вернет себе имя Мэри и продолжит заниматься издательским делом — Black Sun Press будет время от времени издавать книги и не закроется официально вплоть до смерти его основательницы в 1970 году.