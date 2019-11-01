«Надо вести себя иначе»: Трамп дал совет Меган Маркл

Дональд Трамп заявил, что Меган Маркл необходимо стать менее восприимчивой, чтобы взаимодействовать с «несправедливым» освещением своего образа в прессе. Президент США обратился к своей соотечественнице, которая в мае 2018 года официально стала частью британской королевской семьи, посредством интервью с лидером партии Brexit Найджелом Фаражем на радио.

Трамп отметил, что он смотрел отрывок из последнего документального фильма, который герцоги Сассекские сняли во время своего визита в Африку, где Меган действительно выражала озабоченность о том, что о ней пишет местная пресса. По мнению лидера бывшая актриса воспринимает критику «слишком близко к сердцу».

Реклама

Он подчеркнул, что не знаком с супругой принца Гарри лично, но заметил: «Думаю, что нужно вести себя немного иначе, но она принимает все очень близко к сердцу, и я могу это понять». Комментарии Дональда Трампа кажутся несколько абсурдными, потому что он как никто любит «пообщаться» со СМИ посредством обвинений в недобросовестности и фальши. В ходе своей предвыборной кампании он даже сумел популяризовать термин «фейк ньюс» из-за количества употребления этого словосочетания в своих твитах.

В ходе радио-интервью на станции LBC американский лидер вспомнил свой «замечательный» визит в Великобританию и сказал, что он получил большое удовольствие от встречи с принцем Гарри, которого тот назвал «прекрасным». На самом деле, он отметил не только младшего сына принцессы Дианы, но и всех Виндзоров, когда назвал их «потрясающей семьей». Королева получила эпитет «невероятной женщины», а Трамп после этого высказывания подчеркнул, что он очень редко высказывается так о ком бы то ни было.

На этой неделе герцогиня Сассекская посетила кулинарный мастер-класс в пекарне в районе Кэмден на севере Лондона вместе с женщинами, оказавшимися в неблагополучной ситуации. В ходе беседы с собравшимися Меган заявила, что люди «не механические объекты, которые нуждаются в починке», и посетовала на современную «культуру мгновенного удовлетворения», когда люди нуждаются в «мгновенном исправлении».

Вместо этого 38-летняя супруга принца Гарри сказала, что людей стоит воспринимать как «травмированных существ, которые нуждаются в исцелении». Она посетила пекарню Luminary, которая предлагает женщинам, ставшим жертвами насилия и работорговли, обзавестись кондитерскими навыками, чтобы стать финансово независимыми.

1 ноября герцогиня выложила видео из пекарни в свой официальный аккаунт в Instagram, в котором она режет торт и разговаривает с сотрудниками заведения. Когда она говорила с женщиной по имени Таня, которая подверглась физическому насилию со стороны своего бывшего партнера, Маркл отметила:

«Я недавно с кем-то обсуждала, что у нас есть привычка, чтобы все дела делались немедленно. Существует культура мгновенного удовлетворения, моментального исправления». Она обратилась к жертве домашнего насилия: «Вы — травмированное существо, которому нужно исцелиться, и это потребует времени».

Меган, родившая своего сына Арчи в мае, дала комментарий корреспонденту Daily Telegraph, в котором она утверждала, что между всеми людьми существует связь: «Я считаю, что когда вы избавляетесь от защитных слоев как люди, и особенно как женщины, мы можем найти глубокую связь друг с другом и общее понимание происходящего».

Помимо прочего невестка Елизаветы II сообщила, что с тех пор, как она переехала в Великобританию, у всех, с кем она встречается, «есть ожидания», но, по ее словам, ей бы хотелось, чтобы все были «доброжелательными и расслабленными».

На данный момент Меган, которая подала иск в суд на издание Mail On Sunday за незаконную публикацию фрагментов частной переписки с ее отцом Томасом Марклом, получает поддержку нескольких десятков женщин из палаты общин, написавших ей открытое письмо. Автор письма Холли Линч заявила, что она «очень обеспокоена невероятно сексистским» освещением деятельности герцогини Сассекской.

«Она здесь, она вышла замуж за нашего принца, у них есть маленький сын, мы хотим поприветствовать ее в нашем обществе, — заявила Линч. — И я боюсь, что не все статьи в нашей национальной прессе отражают это стремление, и пора положить этому конец».

Большая часть британцев, как и экспертов, пристально следящих за действиями бывшей мисс Маркл, считают иначе. Им кажется, что в спектр задач члена королевской семьи входит поддержание стабильности и спокойного состояния, даже если это означает притворство и традиционный наносной пафос. И смотря на бесплодные попытки супругов добиться доверия своей аудитории, с большинством действительно хочется согласиться.