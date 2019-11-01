«Похожа на монстра»: чем Деми Мур ужасала своих детей

Деми Мур и ее дочери Румер, Скаут и Талула пришли на интервью к Джаде Пинкетт Смит, чтобы обсудить, как семья в тяжелое для них время переживала зависимость актрисы от наркотиков.

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Семья Мур пришла на программу «Red Table Talk», которую Пинкетт Смит ведет совместно со своей 18-летней дочерью Уиллоу и 66-летней матерью Эдриен Бэнфилд-Джонс.

В ходе интервью 25-летняя Талула призналась, что временами не узнавала свою мать: «Она была похожа на монстра. Я помню лишь тревогу, которую чувствовала в те моменты. Думаю, мама была бы более ласковой со мной, если бы была трезвой».

«Это было неприятно», — поддержала сестру старшая дочь Мур Румер.

Таллула продолжила: «Я помню, что была очень огорчена. Приходилось обращаться с ней, как с ребенком. Это была не та мама, которая нас растила».

О своих проблемах с алкоголем и запрещенными веществами Деми Мур недавно рассказала в собственных мемуарах. На шоу Джады Смитт Румер призналась в своем восхищении смелостью и откровенностью матери, раскрывшей откровенные подробности своей жизни в автобиографической книге. Румер сказала, что гордится тем, как ее мать, десятилетиями демонстрировавшая публике образ сильной женщины, не побоялась показаться уязвимой.

«Так много людей наблюдали за ней, и я, ее дочь, в том числе смотрела на этот маяк силы… Я по-настоящему уважаю ее за то, что она никогда не представала жертвой в своих историях. Она всегда брала и продолжает брать на себя ответственность за происходящее. Она подает пример, показывая, что мы все можем быть сильными и преодолеть любые трудности», — добавила Румер.

Дочери также отметили, что их мать может позволить себе показать всем, что можно преодолеть действительно трудные ситуации и все равно оставаться женщиной «в расцвете сил».

«И при этом не кричать везде: «О, я пережила такое, и вот где я оказалась после этой истории, которую я считаю такой невероятной»», — добавила Таллула.

Деми Мур впервые столкнулась с наркотической и алкогольной зависимостью в возрасте 20 лет. Она рассказала, что начала употреблять алкоголь и кокаин в попытках справиться со своей тревожностью.

«У меня нет тормозов», — призналась Мур в интервью.

После того, как никому не известная актриса получила роль в фильме «Огни святого Эльма», продюсер и режиссер Мур настояли на том, чтобы она прошла реабилитацию. Лечение помогло Деми отказаться от запрещенных веществ почти на 20 лет. Актриса назвала трезвость «великим даром» и поблагодарила за него тех, кто настаивал на ее лечении.

Жизнь Деми Мур действительно стала налаживаться. Спустя несколько лет, в 1987 году, она встретила Брюса Уиллиса и вышла за него замуж.

Они прожили в браке 12 лет, за это время у них родилось трое дочерей. Сообщалось, что на отношения звезд сильно повлияли их плотные съемочные графики, из-за которых они виделись все реже и, в конце концов, совсем отдалились друг от друга.

В 2003 году Деми Мур начала встречаться с Эштоном Кутчером. В 42 года у актрисы случился выкидыш, и ее новый партнер всячески ее поддерживал, чтобы она не погрузилась в депрессию. Пара поженилась в 2005 году и много раз пыталась завести общих детей с помощью ЭКО, однако многочисленные попытки и старания не увенчались успехом, а только привели к тому, что Деми снова начала употреблять алкоголь и пристрастилась к обезболивающим препаратам, вызывающим серьезную зависимость. В результате этого дочери перестали с ней общаться. В своих мемуарах актриса также призналась, что отношения с Кутчером быстро ухудшились. Актер стал склонять ее к групповому сексу, на что Мур приходилось соглашаться, чтобы показать мужу, что она «крутая жена» и сохранить брак.

«Я хотела показать ему, насколько замечательной и веселой я могу быть», — написала Деми в своей книге.

Однако это не помогло, и Кутчер все равно неоднократно ей изменял. В 2012 году актер начал встречаться с Милой Кунис, после чего пара решила окончательно расстаться. Развод Кутчера и Мур состоялся лишь в 2013 году, изрядно затянувшись из-за долгого раздела совместно нажитого имущества.