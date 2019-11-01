Меньше секса: во что превратились звезды на Хэллоуин

В Голливуде праздники в честь Хэллоуина могут растянуться на недели — пока все бренды и знаменитости не устроят собственную вечеринку с блогерами, актрисами, моделями и певицами, смысла заканчивать нет. Хотя первая «порция» костюмов была продемонстрирована еще на прошлых выходных, большая часть нарядов звезд пришлась на последнюю пару дней.

Джиджи Хадид решила отказаться от привычных для всех моделей сексуальных образов, которые нельзя надеть для публичного выхода во все остальные вечера в году. Вместо этого лицо марки Tommy Hilfiger выбрала образ главного героя из «Маски», который когда-то прославился благодаря Джиму Керри и Кэмерон Диас. Ярко-желтый костюм с широкополой шляпой в тон, галстуком в горох и лицом, раскрашенным зеленым «фирменным» гримом резко контрастировали с выбором ее младшей сестры Беллы.

23-летняя модель, чью внешность ученые недавно назвали самой близкой к идеалу «золотого сечения», пришла на праздник в облегающем латексном костюме Женщины-кошки с длинными когтями в перчатках и прочими необходимыми аксессуарами. Рядом с ней очень подходяще выглядел блогер Лука Саббат, одетый в костюм сабмиссива — кожаная маска на все лицо, перетянутая ремнями грудь и голый торс.

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На всех вечеринках с самым престижным списком гостей наиболее забавно смотрятся те, кто перевоплотился в кого-то из коллег, присутствующих на том же самом мероприятии. Например Кендалл Дженнер оказалась в неловкой ситуации, когда пришла на один из таких праздников и увидела шесть копий своего образа в платье Versace, в котором она была на Бале Института костюма MET. Несколько девушек выстроились в ряд, чтобы она смогла увидеть их всех вместе и снять в свои сториз в Instagram.

Сын Уилла Смита Джейден оделся в костюм Игоря — альтер-эго исполнителя Tyler, The Creator с черными прямоугольными очками, белым париком и розовым костюмом.

Сама супермодель, которой 3 ноября исполнится 24 года, привыкла заранее отмечать свой день рождения с многими знакомыми в период, когда остальные заканчивают праздновать День всех святых. Старшая дочь Крис и Кейтлин Дженнер (до операции по изменению пола она была Брюсом) пришла на вечеринку в образе феи, составленном из мини-платья из золотых перьев, тканевых крыльев и золотой диадемы.

Ее старшая сестра Хлои Кардашьян решила сделать парный костюм для себя и своей дочери Тру — 35-летняя предпринимательница оделась в вариацию наряда одной из самых ненавистных злодеев Disney Круэллы Де Вил из «101 далматинца». Годовалая дочь Хлои одела как одну из собак, что довольно странно, учитывая всю историю «взаимоотношений» этого персонажа и далматинцев, но этот факт в данной ситуации явно решили опустить.

Еще одна мать из клана Кардашьян-Дженнер Кайли тоже любит одеваться в парные костюмы вместе с дочерью и для этого не всегда ждет Хэллоуина, но в этот раз миллиардерша устроила у себя дома большой праздник с огромным количеством тыкв, стогов сена и паутины. На вечеринке, где присутствовали в основном родители со своими маленькими детьми, Кайли и ее дочь Сторми были одеты в костюмы супергероев.

На спинах плотных нарядов с небольшими кейпами сзади были изображены их инициалы. Более взрослые версии Дня всех святых Кайли тоже не забыла отметить — основательница империи губных помад успела побывать одним из самых традиционных героев праздника, когда нарядилась культовым кроликом из Playboy. Кроме того она на вечер стала Русалочкой благодаря неоднозначному топу из «ракушек» и сетки в качестве рукавов, юбка макси с «чешуей» и высоким разрезом тоже не внушали особого доверия — все же некоторые образы, знакомые нам с детства, не стоит сексуализировать. Куда лучший отклик Кайли Дженнер получила от собственной интерпретации сцены с Мерилин Монро в платье цвета фуксии из фильма «Джентельмены предпочитают блондинок».

Однако нашей персональной фавориткой из всех детей Крис Дженнер стала Ким Кардашьян-Уэст, решившая в очередной раз напомнить, что она учится на адвоката, косплеем на Элль Вудс — героиню Риз Уизерспун из полулегендарной серии фильмов «Блондинка в законе». Она даже воссоздала сцену из фильма, где девушка записывала видео-эссе для поступления на юрфак в Гарвард.

Ни одна подборка образов на Хэллоуин не может обойтись без Хайди Клум — супермодель немецкого происхождения уже несколько лет подряд устраивает самые впечатляющие вечеринки и каждый раз становится новым существом. На этот раз ее фантазия выдала несомненно страшного персонажа, которого мы еще не видели. На создание костюма с протезами, бодиартом и прочим ушло несколько месяцев, так что отметить усилия 46-летней супруги рок-музыканта Тома Каулитца необходимо.