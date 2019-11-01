Элегантная бестактность: секрет успеха Кристин Лагард

Одна из самых влиятельных женщин мира финансов переходит на новую должность: сегодня Кристин Лагард, с 2011 года возглавлявшая Международный валютный фонд, переходит на новую работу – с 1 ноября она занимает пост председателя Европейского центрального банка. Первая женщина-глава МВФ, 63-летняя Кристин Лагард с полным правом считается самым элегантным финансистом мира: высокая (ростом 180 см), спортивная, коротко стриженная француженка, уже долгие годы на своем примере показывает, что такое – деловой стиль и как, влезая в мешковатый брючный костюм, можно внушать уважение и трепет многочисленным мужчинам, которые просят у тебя денег.

close POOL New/Reuters

Разумеется, не короткая стрижка виновата в том, что ее уважают и боятся – Кристин Лагард давно прославилась нетипичной для французов прямолинейностью, граничащей с бестактностью. В 2012 году она больно задела, например, чувства жителей Греции, страдавших из-за экономического кризиса, заявив в интервью газете The Guardian, что их экономическая ситуация была бы гораздо лучше, если бы они начали платить налоги.

В 2007 году французам, жаловавшимся на повышение цен на бензин, Кристин Лагард, перешедшая тогда с поста министра по внешней торговле на должность министра сельского хозяйства и рыболовства, посоветовала пересаживаться на велосипеды.

Реклама

Это заставило газеты придумать ей прозвище Мадам Бестактность и сравнить с Марией-Антуанеттой, вошедшей в историю, помимо прочего, приписываемым ей советом есть пирожные вместо хлеба.

Регулярно говоря о том, что люди, страдающие от роста цен и безденежья, сами виноваты в сложившейся ситуации, юрист по образованию, разумеется, не могла завоевать любовь народов мира. Неодобрительно отзывался о Кристин Лагард и ее предшественник на посту главы МВФ Доминик Стросс-Кан. «Для описания наших отношений с мадам Лагард слово «уважение» вряд ли подходит, — говорил он. — Она некомпетентна, это всего лишь красивый фасад».

close Hannibal Hanschke/Reuters

Однако стоит обратить внимание на то, что и он не удержался и употребил слово «красивый»: нельзя не признать, что жесткая и прямолинейная до грубости Кристин Лагард выглядит абсолютным совершенством, особенно на фоне других влиятельных женщин из мира международной политики и финансов, не умеющих найти грань между мешковатыми костюмами и подчеркнутой феминностью в образе.

В 2011 году журнал Vanity Fair включил Кристин Лагард в список самых элегантно одетых женщин мира – именно тогда журналы обратили внимание на ее фирменный стиль.

Ключом к успеху стало грамотное использование аксессуаров: строгие черные костюмы – безупречно сидящие на стройной фигуре Лагард, в юности планировавшей делать спортивную карьеру в синхронном плавании, в подавляющем большинстве случаев дополняются ярким шарфом или шейным платком, повязанным с нарочитой небрежностью.

Брючные или юбочные костюмы Кристин Лагард сами по себе никогда не бросаются в глаза – в отличие от Ангелы Меркель или Терезы Мэй, она практически не экспериментирует с цветом. Черный, жемчужно-серый, в торжественном случае белый жакет (иногда двубортный) дополняется брюками или юбкой-карандаш до середины колена. Для разнообразия костбм может оказаться двух цветов – но тогда к розовому жакету Chanel, происхождение которого легко опознается по фирменной короткой длине или отсутствию лацканов, подбирается сдержанная черная юбка-карандаш.

close Yuri Gripas/Reuters

Если Кристин Лагард оказывается в платье, но это не вечерний выход, то к нему тоже полагается жакет или легкое удлиненное пальто длиной до середины колена или чуть выше. При этом нельзя не обратить внимание на то, что бывшая глава МФВ строго выбирает закрытые вещи без привлекающих внимание декольте или легкомысленных деталей в виде рюшей или оборок.

И все же главное в образе Кристин Лагард – шарфы и шейные платки. Черный костюм был бы унылым, если бы не красный шарф, накинутый на одно плечо, шелковый платок (красный, розовый, горчичный, светло-зеленый – здесь не страшно экспериментировать). Ювелирные украшения – только нитка жемчуга или подвеска-капля, не бросающаяся в глаза, но ставящая необходимый акцент. И не стоит забывать о туфлях на каблуке высотой в четыре-пять сантиметров. Но ни в коем случае не с леопардовым принтом – такие вольности позволяла себе Тереза Мэй, но кто ее уважал или боялся?