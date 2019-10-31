Удар по печени: Нью-Йорк избавится от фуа-гра

В Нью-Йорке городской совет принял законопроект, согласно которому ресторанам и продуктовым магазинам будет запрещено продавать фуа-гра. Об этом сообщает The New York Times.

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В городе собираются запретить продажу утиной печени, которая на протяжении нескольких веков всегда считалась кулинарным деликатесом и символом роскоши. Закон должен запретить продажу фуа-гра с 2022 года: за его нарушение предусмотрен штраф до $2 тыс. Сейчас его только остается подписать мэру Биллу де Блазио.

Изначально за этот запрет выступали зоозащитники — на том основании, что методы, используемые для производства фуа-гра, являются весьма негуманными. Фуа-гра — печень откормленной утки или гуся, увеличенная примерно в 10 раз из-за избыточного веса животного. Чтобы вырастить такую печень, птицу принудительно кормят смесью из кукурузы и бобов через трубку, проведенную прямо в горло.

Фермеров и местных рестораторов такие перспективы не радуют. Около тысячи нью-йоркских шеф-поваров отреагировали на эту новость весьма негативно.

«Это идиократия», — написал в твиттере бренд-шеф всемирно известной сети ресторанов Momofuku Дэвид Чанг. Он добавил, что все это «Глупо, недальновидно и представляет собой совершенное непонимание ситуации».

«Я думаю, что запрет на фуа-гра — это очень нелепо», — поддержал Чанга совладелец и шеф-повар манхэттенского ресторана «Торо» Кен Оринджер.

«Я был на фермах [по производству фуа-гра], и они работают предельно честно по отношению к своим сельскохозяйственным животным», — пояснил Оринджер.

Сами производители фуа-гра также утверждают, что с птицами на фермах обращаются довольно гуманно, и животные не страдают от процесса откорма.

Ариан Дагуин, представитель утиной фермы в Нью-Джерси, уверена, что в основу законопроекта легло совершенно ложное утверждение о «негуманности процесса» откармливания. Дагуин рассказала The New York Times, что птицы свободно бродят по ферме и едят каждые восемь часов. Принудительное кормление начинается только тогда, когда утки полностью выросли, примерно через 12 недель после рождения. Затем взрослых особей на протяжении трех недель кормят через 15-сантиметровую пластиковую трубку, которую вставляют в клюв утки, смесью кукурузы, соевых бобов и воды.

«Ни один член совета не приложил никаких усилий, чтобы узнать, как все происходит на самом деле, и все отказались посетить ферму, чтобы понять процесс», — возмутилась Дагуин. Она добавила, что такое мнение членов совета навязано им ангажированными политическими активистами.

Проблема в том, что на Нью-Йорк приходится треть американского рынка утиной печени. Отказ от фуа-гра приведет к закрытию местных ферм и, вследствие этого, к потере огромного количества рабочих мест. Две американские фермы несколько лет назад уже потеряли калифорнийский рынок, на который приходилась еще одна треть продаж.

Запрет на продажу фуа-гра в Калифорнии вступил в силу в 2012 году. Решение избавиться от утиной печени было принято еще в 2004 году, однако даже за 8 лет шеф-повара и фермеры не смогли смириться с такой потерей. За 8 месяцев до вступления закона в силу калифорнийский ресторан Animal устроил показательный ужин из восьми подач, где в каждом блюде была печень утки или гуся. Даже на десерт гостям подали мороженое с кремом шантийи и фуа-гра.

На протяжении трех лет люди, недовольные жизнью без французского деликатеса устраивали забастовки, пока в 2015 году федеральный судья не решил снять запрет. Пока шеф-повара стали судорожно искать, где снова достать деликатес, зоозащитники пригрозили им демонстрациями у дверей ресторанов, где будут подавать фуа-гра. История закончилась тем, что после множественных апелляций спустя два года Калифорния снова осталась без печени утки и гуся.

В 2006 году фуа-гра запретили в Чикаго, однако закон встретили настолько недружелюбно, что спустя два года указ пришлось отменить. Местные жители стали упрекать чиновников в том, что они диктуют народу, что им есть, в то время как в штате Иллинойс есть много гораздо более важных проблем.

На данный момент производство и продажа фуа-гра полностью запрещены в Великобритании, Израиле и Индии. Также различного рода ограничения на этот французский деликатес введены в Чехии, Австрии, Германии, Дании, Финляндии, Австралии и Аргентине.