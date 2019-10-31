Плевали на моду: как одевается Кремниевая долина

Портал Fox Business назвал основателя компании Amazon Джеффа Безоса «неожиданным модным инфлюенсером», хотя интерес к моде в Кремниевой долине обычно никто не испытывает. Как правило, разработчики и предприниматели в сфере IT ассоциируются у всех остальных с футболками, мешковатыми джинсами и обычными кроссовками, однако модный выбор Безоса в последнее время кажется таким удачным, что его можно счесть маркетинговым ходом.

close Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос во время пресс-конференции по многоразовому космическому... Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос во время пресс-конференции по многоразовому космическому кораблю New Shepard в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, 2017 год Isaiah J. Downing/Reuters

Летом генеральный директор Amazon несколько раз появился на публике в дизайнерских пляжных шортах с принтом в виде осьминогов, которые, по стечению обстоятельств, продавались на его же платформе. После того, как один из самых богатых людей в мире надел ничем не примечательную и даже комичную вещь, товар очень быстро раскупили. В остальное время он предпочитает одеваться максимально комфортно и не привлекать внимание к своему внешнему виду — большая коллекция пуховых жилеток служит тому подтверждением.

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В большинстве случаев действительно можно сказать, что образы глав IT-корпораций, которые могут позволить себе одеваться в любой из представленных на рынке брендов (или даже запустить свой собственный), остаются простыми и минималистичными, а их стиль, в отличие от созданных ими приложений, почти не обновляется.

Например 64-летний Билл Гейтс даже в молодости носил джемперы с V-образным вырезом и рубашки со стоячим воротником. С тех пор один из создателей Microsoft только слегка изменил оправу очков и подстригся.

Иногда дизайнеры стараются превратить технические новинки в модные аксессуары, и хотя у них практически никогда не выходит ничего нормального или мало-мальски носибельного, кто-то обязательно примерит подозрительную разработку на себя. В 2009 году президент Alphabet Inc., куда входит Google, Сергей Брин появился на одной конференции в ботинках с пятью пальцами — они были созданы малоизвестным итальянским домом Vibram, обещавшим клиентам совершенно новый подход к ходьбе и бегу. Однако в результате Брин просто выглядел несколько экзотично, а пятипалая обувь, к счастью, так и не стала новым трендом.

close Frank May/picture alliance/Global Look Press

Образ стереотипного айтишника — это студент, живущий в общежитии на сладкой газировке и фастфуде, который непременно создаст стартап, соберет команду и снимет огромный офис. Но несмотря на успех, такие люди продолжают питаться бургерами и колой, а также одеваться в худи и свитшоты, потому что времени на разработку гардероба успешного взрослого человека уже не осталось.

Сооснователь компании Foursquare Деннис Кроули оказался именно в такой ситуации — темная футболка и кофта на молнии уже давно стали его униформой, которую он не видит смысла менять.

Марк Цукерберг из Facebook сделал из своего нежелания возиться с разными вещами целую философию, которую теперь активно продвигают многочисленные бизнес-коучи. Предприниматель и один из богатейших людей в мире уже несколько лет назад заявил, что абсолютно одинаковые вещи в шкафу помогают ему не отвлекаться от более важных дел, требующих концентрации. Но он бы не был мультимиллиардером, если бы не нашел здесь интересное применение своим деньгам — все серые футболки его ассистенты заказывают у итальянцев Brunello Cucinelli, а это значит, что каждая обходится минимум в 20 тыс. рублей.

close Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси, 2012 год Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси, 2012 год Stephen Lam/Reuters

Создатель Twitter Джек Дорси не обладает таким обширным состоянием, как его коллега из Facebook, однако из всего сегодняшнего списка современных миллиардеров его можно назвать самым модным. У него несомненно большая коллекция футболок и спортивных кофт, использующихся не во время тренировок, при этом периодически меняет имидж при помощи не самой окладистой бороды, новых стрижек и примерки различных костюмов.

Особенно удачным опытом для Дорси стал выход в черной водолазке и черном пиджаке, который можно было бы назвать данью памяти основателю Apple, популяризовавшему не просто однотипную, а именно одинаковую одежду.

Стив Джобс тоже был сторонником идеи, что ежедневные муки выбора не должны отнимать время от размышлений о начинке айфонов, но его выбор существенно отличался от стратегии Цукерберга. И это можно только одобрить: любовь к черному цвету до сих пор считается признаком наличия вкуса.

close Илон Маск во время презентации прототипа автомобиля Tesla Roadster, ноябрь 2017 года Илон Маск во время презентации прототипа автомобиля Tesla Roadster, ноябрь 2017 года Tesla

Илона Маска можно с полным правом сравнивать со звездами Голливуда — главу компании Tesla можно часто заметить на светских мероприятиях, а его идеи, которые публика не всегда встречает с восторгом, гарантируют ему популярность в соцсетях. Когда он не в футболке, его можно увидеть в классическом костюме с белоснежной рубашкой и черным пиджаком, которые каждый раз смотрятся на нем по-разному из-за его скачущего веса.

Пожалуй самым ярким моментом модной биографии Маска стоит назвать его выход на Бал Института костюма MET в компании с теперь уже бывшей девушкой певицей Граймс в 2018 году. Его белая рубашка без воротника и кремовый удлиненный пиджак контрастировали с черной водолазкой и брюками и казались одной из вариаций логотипа Tesla. Но этот модный выбор определенно дал понять, кого Маск внешне напоминает больше всех — типичного злодея из бондианы.