Плевали на моду: как одевается Кремниевая долина

Портал Fox Business назвал основателя компании Amazon Джеффа Безоса «неожиданным модным инфлюенсером», хотя интерес к моде в Кремниевой долине обычно никто не испытывает. Как правило, разработчики и предприниматели в сфере IT ассоциируются у всех остальных с футболками, мешковатыми джинсами и обычными кроссовками, однако модный выбор Безоса в последнее время кажется таким удачным, что его можно счесть маркетинговым ходом.
Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос во время пресс-конференции по многоразовому космическому кораблю New Shepard в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, 2017 годIsaiah J. Downing/Reuters
Летом генеральный директор Amazon несколько раз появился на публике в дизайнерских пляжных шортах с принтом в виде осьминогов, которые, по стечению обстоятельств, продавались на его же платформе. После того, как один из самых богатых людей в мире надел ничем не примечательную и даже комичную вещь, товар очень быстро раскупили. В остальное время он предпочитает одеваться максимально комфортно и не привлекать внимание к своему внешнему виду — большая коллекция пуховых жилеток служит тому подтверждением.
В большинстве случаев действительно можно сказать, что образы глав IT-корпораций, которые могут позволить себе одеваться в любой из представленных на рынке брендов (или даже запустить свой собственный), остаются простыми и минималистичными, а их стиль, в отличие от созданных ими приложений, почти не обновляется.
Например 64-летний Билл Гейтс даже в молодости носил джемперы с V-образным вырезом и рубашки со стоячим воротником. С тех пор один из создателей Microsoft только слегка изменил оправу очков и подстригся.
Иногда дизайнеры стараются превратить технические новинки в модные аксессуары, и хотя у них практически никогда не выходит ничего нормального или мало-мальски носибельного, кто-то обязательно примерит подозрительную разработку на себя. В 2009 году президент Alphabet Inc., куда входит Google, Сергей Брин появился на одной конференции в ботинках с пятью пальцами — они были созданы малоизвестным итальянским домом Vibram, обещавшим клиентам совершенно новый подход к ходьбе и бегу. Однако в результате Брин просто выглядел несколько экзотично, а пятипалая обувь, к счастью, так и не стала новым трендом.
Образ стереотипного айтишника — это студент, живущий в общежитии на сладкой газировке и фастфуде, который непременно создаст стартап, соберет команду и снимет огромный офис. Но несмотря на успех, такие люди продолжают питаться бургерами и колой, а также одеваться в худи и свитшоты, потому что времени на разработку гардероба успешного взрослого человека уже не осталось.
Сооснователь компании Foursquare Деннис Кроули оказался именно в такой ситуации — темная футболка и кофта на молнии уже давно стали его униформой, которую он не видит смысла менять.
Марк Цукерберг из Facebook сделал из своего нежелания возиться с разными вещами целую философию, которую теперь активно продвигают многочисленные бизнес-коучи. Предприниматель и один из богатейших людей в мире уже несколько лет назад заявил, что абсолютно одинаковые вещи в шкафу помогают ему не отвлекаться от более важных дел, требующих концентрации. Но он бы не был мультимиллиардером, если бы не нашел здесь интересное применение своим деньгам — все серые футболки его ассистенты заказывают у итальянцев Brunello Cucinelli, а это значит, что каждая обходится минимум в 20 тыс. рублей.
Сооснователь и глава Twitter Джек Дорси, 2012 годStephen Lam/Reuters
Создатель Twitter Джек Дорси не обладает таким обширным состоянием, как его коллега из Facebook, однако из всего сегодняшнего списка современных миллиардеров его можно назвать самым модным. У него несомненно большая коллекция футболок и спортивных кофт, использующихся не во время тренировок, при этом периодически меняет имидж при помощи не самой окладистой бороды, новых стрижек и примерки различных костюмов.
Особенно удачным опытом для Дорси стал выход в черной водолазке и черном пиджаке, который можно было бы назвать данью памяти основателю Apple, популяризовавшему не просто однотипную, а именно одинаковую одежду.
Стив Джобс тоже был сторонником идеи, что ежедневные муки выбора не должны отнимать время от размышлений о начинке айфонов, но его выбор существенно отличался от стратегии Цукерберга. И это можно только одобрить: любовь к черному цвету до сих пор считается признаком наличия вкуса.
Илон Маск во время презентации прототипа автомобиля Tesla Roadster, ноябрь 2017 годаTesla
Илона Маска можно с полным правом сравнивать со звездами Голливуда — главу компании Tesla можно часто заметить на светских мероприятиях, а его идеи, которые публика не всегда встречает с восторгом, гарантируют ему популярность в соцсетях. Когда он не в футболке, его можно увидеть в классическом костюме с белоснежной рубашкой и черным пиджаком, которые каждый раз смотрятся на нем по-разному из-за его скачущего веса.
Пожалуй самым ярким моментом модной биографии Маска стоит назвать его выход на Бал Института костюма MET в компании с теперь уже бывшей девушкой певицей Граймс в 2018 году. Его белая рубашка без воротника и кремовый удлиненный пиджак контрастировали с черной водолазкой и брюками и казались одной из вариаций логотипа Tesla. Но этот модный выбор определенно дал понять, кого Маск внешне напоминает больше всех — типичного злодея из бондианы.