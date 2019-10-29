Неизвестный роман: как Кеннеди соблазнил Одри Хепберн

В биографии президента США Джона Кеннеди появились новые подробности, ознакомиться с которыми в полном объеме можно будет уже на следующей неделе. В электронном переиздании биографической книги Кристофера Андерсена «Джек и Джеки: портрет американского брака» раскроется тайна, о которой ранее публика не имела ни малейшего представления: Кеннеди связывали с Одри Хепберн романтические отношения, сообщает Daily Mail.

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Биография бывшего американского лидера впервые была опубликована в 1997 году, однако тогда о том, что президент, известный своими многочисленными романами на стороне, был связан любовными отношения с одной из самых больших недотрог «золотого века» Голливуда, в книге не говорилось. История романа политика со звездой фильма «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн оказалась сюрпризом для публики — в тот момент, когда казалось, что о личной жизни Джона Кеннеди уже все сказано.

В книге сообщается, что президента соблазнила скрытая от посторонних глаз «очень сексуальная сторона» актрисы, из-за которой он считал ее «восхитительной» и регулярно приглашал на свидания интимного характера. Хепберн при Кеннеди вела себя совершенно не так, как обычно и отходила от очаровательного и правильного образа, который она культивировала в своих ролях, утверждается в книге Кристофера Андерсена «Джек и Джеки: портрет американского брака».

Бывший секретарь Белого дома Мэри Галлахер рассказывала Андерсену, что видела, как Хепберн приходила повидаться с Кеннеди, когда он был еще молодым сенатором.

«Я помню Одри Хепберн и помню, как был впечатлен весь офис, когда она вошла. Она была изящна, как лебедь, и несла длинный, тонкий красный зонт», — вспоминала Галлахер.

В то время — а речь идет о 1954 годе — Хепберн только что получила «Оскар» за «Римские каникулы» и начала сниматься в «Сабрине» с Хамфри Богартом. Андерсен пишет, что она «была очень умной, начитанной и очень веселой».

«У Одри был такой опьяняющий смех. Она была в значительной степени такой, какой ее видели на экране, но у нее также была очень сексуальная, капризная сторона, которую публика никогда не видела», — говорится в книге.

Из-за того, что паре удавалось скрывать свой роман от прессы, это делало их отношения «более захватывающим», утверждает Кристофер Андерсен.

Андерсен, который также работал над биографиями Мика Джаггера, принцессы Дианы и Хиллари Клинтон, решил продолжить широко известную тему неверности Кеннеди. Спустя десятилетия после его убийства в СМИ продолжают появляться новые откровения о его любовницах, о которых не было известно ранее. Среди них — актрисы Анита Экберг, Джин Тирни и Марлен Дитрих, стажерка Белого дома Мими Алфорд и две секретарши Присцилла Уэар и Джилл Коуэн.

Между делом и другие знаменитые девушки стали признаваться в недвусмысленных намеках, которые им делал президент. К примеру, британская актриса Джин Симмонс, известная по фильму «Дом напротив», утверждает, что Кеннеди «практически сломал» дверь ее гостиничного номера в Бостоне, напрашиваясь к ней в постель.

Романтическими отношениями с политиком также якобы была связана актриса Ли Ремик, которой на тот момент было 22 года, а Кеннеди — 28. Еще одна кинозвезда Энджи Дикинсон некоторое время поддерживала связь с американским лидером. Актриса, сыгравшая главную роль в первой версии фильма «Одиннадцать друзей Оушена», назвала секс с Кеннеди «самыми захватывающими семью минутами в жизни».

Однако очарование Кеннеди действовало далеко не на всех — среди тех, кому удалось устоять, оказалась легендарная актриса Софи Лорен. Ей было 24 года, она только что отвергла предложение руки и сердца от актера Кэри Гранта и собиралась замуж за продюсера Карло Понти, поэтому отклонила приглашение Джона Кеннеди на ужин в его резиденции в Джорджтауне.

Жаклин Кеннеди всегда знала, что ее супруг грешит романтическими отношениями на стороне, но относилась к этому мужественно и не воспринимала любовниц Джона всерьез, поскольку все эти романы были мимолетными историями.

Однако в какой-то момент в жизни Жаклин все-таки появилась та девушка, которая могла составить серьезную конкуренцию супруге президента, — это была легендарная актриса Мэрилин Монро. Поговаривали, что кинозвезда была влюблена в президента и хотела стать его новой женой и первой леди США. В предыдущей книге Кристофера Андерсена описывается случай, как Монро однажды позвонила в Белый Дом и откровенно заявила Жаклин, что встречается с ее мужем. Взаимоотношения Мэрилин Монро и Джона Кеннеди до сих пор покрыты множеством тайн, однако большинство фактов указывает на то, что их связывал долгий и страстный роман.