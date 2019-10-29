«Самое страшное»: британцы пугают детей Джонсоном

В этом году в странах, где принято отмечать День всех святых, дети переодеваются в поп-звезд и известных политиков: одним из самых популярных костюмов на Хеллоуин стал образ Бориса Джонсона. В Великобритании, где именно на 31 октября был намечен выход из ЕС, семьи воспользовались сложившейся политической обстановкой и решили отметить историческое событие — которое, правда, не произойдет.

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Помимо премьер-министра и лидера оппозиции Джереми Корбина детей одевают в костюмы Человека-паука и героев популярного сериала на Netflix «Очень странные дела». Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного детским порталом Beano Studios.

Согласно результатам опроса двух тысяч британских родителей и детей в возрасте от 6 до 14 лет,

нестареющие вампиры, призраки и ведьмы уже давно в прошлом — теперь дети младшего школьного возраста в Великобритании черпают вдохновение из телевизора, часто — из выпусков новостей.

Beano Studios узнали, что более половины британских семей планируют использовать Brexit, чтобы создать наиболее запоминающиеся наряды для маскарадов и массовой охоты за сладостями. Чуть больше четверти опрошенных заявили, что они собираются одеться как известные британские политики, и один из пяти отметил намерение использовать для декорирования дома тематику Brexit.

Джонсон занял десятое место в списке самых популярных детских костюмов — две трети родителей назвали преемника Терезы Мэй «самой страшной» знаменитостью XXI века. Задача тех, кто хочет перенять образ категоричного и весьма нелюбимого в народе политика, очень проста — достаточно одеть ребенка в костюм, неровно завязать на нем галстук, а также добавить короткий белый парик и велосипедный шлем. Именно эти интерпретации образов бывшего мэра Лондона можно назвать самыми удачными.

Справедливости ради отметим, что сегодня последствия выхода из Евросоюза пугают большинство граждан страны куда сильнее, чем разнообразная нечисть, наводившая ужас на их предков.

Повышенного внимания в этом году удостоился и страшный клоун Пеннивайз из недавно вышедшей второй части хоррора «Оно». Узнаваемый макияж и пышный белый костюм на одном из праздников уже примерила певица Деми Ловато.

Более взрослая аудитория голливудских фильмов собирается перевоплотиться в «Джокера», «Чудо-женщину» и даже персонажей компьютерной игры «Fortnite».

Для подростков во всем остальном мире примером для подражания — к счастью, эстетически — стали герои подростковой драмы «Эйфория» от HBO, которая стала абсолютным хитом этого лета. По уже сложившейся традиции, для копирования образа будут использовать большое количество глиттера и праздничные платья в сочетании с грубыми ботинками — именно такими авторы шоу нарисовали 17-летних девушек с ментальными проблемами и наркотической зависимостью.

Еще одна идея, которую будут эксплуатировать на грядущих хеллоуинских вечеринках — воскресные службы Канье Уэста, где для исполнителей церковного хора компания рэпера и дизайнера Yeezy создала свободные наряды пыльно-розового оттенка.

В Голливуде принято отмечать Хеллоуин примерно две недели из-за многообразия вечеринок, которые устраивают бренды и отдельные знаменитости «для своих». Первые вечеринки прошли еще в минувшую пятницу. Основой для мемов в соцсетях уже стал наряд, который Кайли Дженнер заказала своей годовалой дочери Сторми в память о собственном образе для Бала Института костюма MET — для него миллиардерша оделась в полупрозрачное платье Versace, расшитое стразами Swarowski и сиреневыми страусиными перьями.

Маленькая дочь предпринимательницы из клана Кардашьян и рэпера Трэвиса Скотта даже носила миниатюрную версию парика в тон, а пользователи Twitter сочли выражение лица девочки очень комичным.

Ежегодно отдельное внимание уделяется парным костюмам знаменитых супругов с хорошим чувством юмора.

На прошлый Хэллоуин отличился Джо Джонас, надевший на вечеринку в октябре костюм героини своей супруги Софи Тернер из «Игры престолов», а сама актриса, сыгравшая Сансу Старк, выбрала костюм слона.

В этом году на звание самых остроумных знаменитостей претендуют Джессика Бил и Джастин Тимберлейк.

В воскресенье актриса пришла на вечеринку бренда текилы, одетая как Джастин Тимберлейк во времена 'NSync с его фирменной прической, похожей на лапшу быстрого приготовления. Джастин же предпочел исполнить роль микрофона. У этой задумки есть история — несколько дней назад звезда фильма «Легкое поведение» призналась в эфире The Tonight Show, что не знает ни одной песни культового бойз-бенда. Согласно подписи к хэллоуинской фотографии в ее аккаунте в Instagram, расплатой стал блестящий комбинезон и кучерявый блонд.