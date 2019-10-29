Гулящая: как мать издевалась над принцессой Дианой

Новые подробности грустной судьбы принцессы Дианы стали известны публике: в свет вышел документальный фильм «Злобная мачеха принцессы Дианы», который пролил свет на обстоятельства ее жизни, оказывавшие на нее тяжелое психологическое давление. Долгие годы пресса обсуждала холодность и измены ее мужа, давящую обстановку Букингемского дворца, ограничения королевского протокола и преследование папарацци, однако, как рассказал в картине бывший дворецкий леди Ди Пол Баррелл, много боли ей принесла и собственная мать.

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Несмотря на то, что в центре внимания картины стало влияние, которое оказывала на Диану Спенсер вторая жена ее отца, графиня Рейн Спенсер, — известно, что долгие годы она ненавидела падчерицу, — самым удивительным эпизодом стал рассказ Пола Баррела о том, что Диану унижала и подавляла собственная мать Фрэнсис Шэн Кидд, причем уже совершенно во взрослом возрасте.

«Я был в своей маленькой кладовой под главной лестницей в Кенсингтонском дворце, когда услышал всхлипывания, доносившиеся из комнаты Дианы», — вспомнил бывший дворецкий принцессы в беседе с Fox News. Он рассказал, что вскоре после этого леди Ди позвала его – она просила прийти побыстрее.

«Я взбежал по лестнице и увидел принцессу скорчившейся посреди комнаты с телефонной трубкой у уха. Она подозвала меня, чтобы я подошел поближе. Так что я мог слышал, что говорила ее мать», — вспоминает Баррел.

По словам Баррела, Фрэнсис Шэнд Кидд была пьяна — и не стеснялась в выражениях, отчитывая дочь.

Поводом для выговора стали романы принцессы Дианы с двумя мужчинами мусульманского вероисповедания — Доди Аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, и сосудистым хирургом пакистанского происхождения Хаснатом Ханом (он приходится дальним родственником нынешнему премьер-министру Пакистана Имрану Хану). За это мать, как мог слышать дворецкий, называла дочь шлюхой и другими, более нецензурными, словами. «Тебе должно быть стыдно за свое поведение», — доносилось из телефонной трубки.

Дворецкий вспоминает, что принцесса Диана умоляла мать прекратить обзывать ее. «Пожалуйста, не называй меня так», — просила она.

После того разговора принцесса Диана прекратила общаться со своей матерью. Пройдет еще совсем немного времени — и она погибнет в автокатастрофе вместе с одним из тех возлюбленных.

Если имя Доди Аль-Файеда известно всем, поскольку именно он был с принцессой Дианой в ночь с 31 августа на 1 сентября 1997 года в злополучном «Мерседесе», то о романе с Хаснатом Ханом знает не столь широкая общественность. Между тем Диана испытывала к лондонскому хирургу пакистанского происхождения глубочайшее чувство.

С Хаснатом Ханом принцесса Диана познакомилась в 1995 году, когда приехала в Королевский Бромптонсий госпиталь вместе со своей целительницей Уной Шанли-Тоффоло — мужа женщины разбил инфаркт. Позже знакомые Дианы будут описывать Хасната Хана как «любовь всей ее жизни».

Принцесса Диана действительно посвятила всю себя этим отношениям, которые, как свидетельствует Пол Баррел, по неизвестной причине закончились в июне 1997 года. Она усердно знакомилась с пакистанской культурой – мало того, что в гардеробе Дианы появились традиционные наряды, она еще и несколько раз посещала Пакистан, в ходе визита познакомившись с семьей Хана, жившей в Лахоре.

О том, как развивался роман между разведенной принцессой и хирургом пакистанского происхождения, известно крайне мало – главным образом потому, что сам Хаснат Хан предпочитал хранить эту историю в строжайшем секрете.

Папарацци разве что удавалось увидеть, как Диана входит в госпиталь, где он работал (иногда она оставалась там на ночь). Даже после смерти принцессы он не стал делиться с прессой подробностями своей и ее личной жизни. «Из всех мужчин, что были любовниками Дианы, Хан не стал продавать свою историю за миллионы фунтов, несмотря на серьезное давление прессы и издателей, рассчитывавших, что он сделает это», — писало о нем издание The Telegraph.

Тем не менее, однажды он все же дал интервью Daily Mail, в котором рассказал, что никогда не относился к Диане как к знаменитости. «Я находил, что она совершенно нормальный человек с чудесными качествами и некоторыми недостатками вроде вредных привычек, — признался Хаснат Хан. — Я и сейчас считаю, что она действительно совершенно нормальный человек».