Психолог с претензиями: кто стал «Мисс Землей»

В филиппинской Маниле назвали имя победительницы конкурса красоты «Мисс Земля — 2019». В этом году титул отдали 21-летней студентке из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, второе место досталось представительнице США Эмани Дэйвис, а последней в тройке лидеров оказалась Клара Ваврушкова из Чехии. Члены жюри также отметили достижения участницы из Белоруссии Алисы Маненок. Представительница России Анна Бакшеева вошла в топ-10, но занять призовое место ей не удалось.

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Корону новой «Мисс Земля», которая обошла 84 претендентки из других стран вручила лауреат прошлого года, вьетнамка Нгуен Фыонг Кхань. В прошлом году 23-летняя девушка завоевала симпатию жюри благодаря своим взглядам на индустриальное развитие, уничтожающее флору и фауну у нее на родине.

Из-за того, что целью конкурса является привлечение внимания к нынешней экологической катастрофе, места были распределены не в соответствии с общепринятыми нормами (золото, серебро и бронза). Вместо этого американка стала «Мисс Воздух», звание «Мисс Вода» отправилось в Чехию, а участница из Белоруссии теперь формально «Мисс огонь».

Пиментел родилась в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане, который находится на побережье Атлантического океана. Девушка только что окончила факультет психологии и начала изучать маркетинг. На церемонии награждения, где ее назвали королевой красоты, она была одета в серебряный сияющий костюм в пол.

За время проведения многочисленных этапов конкурса Нелли стала фавориткой публики — ее шансы на победу значительно увеличил ответ на вопрос об экологии. Один из ведущих шоу спросил у нее, как бы она убедила тех, кто не верит в климатические изменения, в том, что это серьезная проблема. Пуэрториканка подчеркнула, что те, кто не верят в глобальное потепление, на самом деле попросту не обладают должным уровнем образования и отказа признать сущестование катастрофы.

«Они не хотят знать, что мы живем на планете, которая является нашим самым большим домом, и мы пользуемся ее благами вместо того, чтобы возвращать ей то, что она отдает нам», — отметила Пиментел.

Организаторы конкурса делают все возможное, чтобы привлечь внимание глобальной аудитории к данной теме. Состязание проходит ежегодно с 2001 года. Известно, что победительница станет послом многочисленных кампаний по защите природы во всем мире. Некоторые эксперты считают, что по сравнению с морально устаревшим, пусть даже и пытающимся казаться актуальным американским конкурсом «Мисс Вселенная», азиатская версия состязания самых красивых девушек планеты действительно кажется намного более злободневной.

В эру отшумевшего движения #MeToo и его многочисленных аналогов конкурсы красоты кажутся одним из последних отголосков бесполезных соревнований, которые не содержат в себе определенного смысла. Даже если сегодня на «Мисс Вселенной» уже нельзя встретить девушку в купальнике, это не значит, что мечта стать королевой красоты в 2019 году звучит релевантно к действительности. В некоторых странах даже к бодипозитиву все еще относятся враждебно.

В октябре французский журнал Au Feminin опубликовал материал, в котором говорилось, что одну из участниц национального конкурса красоты Амандин Билу дисквалифицировали из-за того, что у нее был пирсинг в ушах — в официальные правила этот пункт не входит. 24-летняя девушка, ставшая представительницей региона Овернь, заявила, что на самом деле ее не захотели видеть в числе участниц состязания, потому что она не соответствует классическим модельным параметрам.

Ее можно понять — у некоторых других участниц, по ее словам, были проколоты уши, но к ним никто не придрался. Модель размера плюс обвинила организаторов «Мисс Франции» в дискриминации в эфире программы на одной из местных радиостанций, так что представители конкурса уже не могли просто проигнорировать. Они ответили, что француженка «провалила» отбор из-за личностных, а не физических качеств.