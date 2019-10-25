«Раньше плакала, теперь потею»: Адель теряет вес

Адель продолжает стремительно терять вес — ее поклонники убедились в этом после публикации фотографий с вечеринки в честь 33-го дня рождения хип-хоп исполнителя Дрейка. Британка пришла на праздник, где собралось рекордное количество самых популярных лиц в современном шоу-бизнесе, в длинном черном бархатном платье с открытыми плечами и кожаным ремнем на куда более стройной талии. Наблюдатели предполагают, что знаменитая исполнительница, которая прославилась нежеланием садиться на разнообразные голливудские диеты, чтобы соответствовать общим представлениям об успешном артисте, стала на несколько размеров меньше.

Несколько лет назад один из интервьюеров поинтересовался у певицы, которая прославилась композициями о предательстве, разбитом сердце и т.д., чем она будет зарабатывать на жизнь, будучи счастливой в браке. Тогда в ответ Адель уверила собеседника, что ее прошлого негативного опыта в отношениях с мужчинами хватит на целую карьеру. Однако теперь вместо того, чтобы анонсировать новые хиты, 31-летняя автор песни «Rolling In The Deep» решила разобраться с тяжелой ситуацией с помощью физических нагрузок.

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Одним из снимков со дня рождения Дрейка певица поделилась с подписчиками в инстаграме вместе с ироничной надписью: «Раньше я плакала, но теперь я потею». Альтернативный способ избавления от лишней жидкости в организме появился в жизни исполнительницы после того, как она стала активно заниматься пилатесом.

В июне таблоиды рассказали, что Адель начала ходить на тренировки вместе с подругой, чтобы справиться со стрессом, и к тому моменту уже избавилась от шести килограммов. Прическа и макияж, по словам Адель в твиттере, были позаимствованы у Джери МакГи — культовой танцовщицы Лас-Вегаса, чья жизнь с организатором спортивных тотализаторов Фрэнки Розенталем вдохновила Мартина Скорсезе на фильм «Казино».

В том месяце Адель вызвала восторг своей аудитории, когда позировала вместе с группой «Spice Girls» в начале лета и уже выглядела изрядно постройневшей. В июне источник из ее ближайшего окружения отметил, что певица сконцентрировалась на собственном благополучии и сделала свое самочувствие приоритетом в жизни наравне с материнством.

Несмотря на увлечение своим физическим преображением, знаменитость не забывает о работе над новым альбомом — если верить слухам, выход четвертой пластинки намечен на декабрь.

Звезда рассталась с 45-летним бизнесменом и филантропом Саймоном Коннеки в апреле после восьми лет, прожитых в браке. В 2012 году у них родился сын Анджело. Официальный представитель Адель подчеркнул, что теперь пара планирует заниматься совместным воспитанием ребенка, и Анджело «будет расти в атмосфере любви». В конце апреля журнал People заявил со ссылкой на инсайдеров, что 31-летняя мать никогда не хотела ставить ребенка в затруднительное положение: «Сын Адель — для нее все. Вся ее жизнь вращается вокруг него».

Собеседник портала о жизни звезд также отметил, что ее стратегия воспитания заключается в том, чтобы просчитывать все возможные риски, поэтому осторожность всегда в ее приоритете. Таблоид E! также подтвердил, что Адель и Конеки, предпочитавшие не афишировать подробности своих отношений, не будут устраивать большой скандал из-за того, что они больше не вместе. Источник, заявивший об этом, рассказал, что конкретной причины развода некогда влюбленных супругов нет:

«Вначале у них было много общего, но в результате они просто выросли из этих отношений. Она становилась все более и более известной, и он не возражал против того, чтобы быть на заднем плане, но с развитием ее карьеры, появлением больших турне и забитого графика они просто отдалились друг от друга».

Несмотря на это, знакомые не могли назвать их брак несчастливым: «У них на протяжении очень долгого времени все было хорошо. Когда она посещала специальные мероприятия и открытия, он обычно был с ней, и они выглядели счастливыми».