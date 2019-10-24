«Молитвы услышаны»: как появились нейлоновые чулки

В начале 1940 года журнал Time сообщил американцам странное известие. Он рассказал, что жительницы города Уилмингтон, штат Делавэр, каждую среду выстраиваются в огромные очереди у местного магазина белья еще до открытия, и как только двери распахиваются, они врываются в магазин, держа в руках бумаги, удостоверяющие, что они – жительницы Уилмингтона.

Женщины покупали нейлоновые чулки — по цене от $1,15 до $1,35. А подтверждение места жительства им требовалось потому, что покупать белье из революционного материала могли только жительницы Уилмингтона.

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Начался этот ажиотаж 24 октября 1939 года, когда в городе впервые поступили в продажу чулки из первого в мире синтетического волокна, созданного компанией Du Pont, штаб-квартира которой находилась именно в Уилмингтоне. К тому моменту фирма уже объявила об изобретении синтетического волокна №66 — это произошло в 1938-м — и даже показала нейлоновые чулки на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Поэтому как только они оказались в продаже, дамы были счастливы возможности заменить шелковые чулки, которые были недостаточно эластичны и слишком легко рвались, нейлоновыми — как утверждали производители, крепкими, как сталь, и прозрачными, словно паутина.

У ажиотажа была еще одна причина — популярности нейлону добавил тот факт, что в мире разгоралась Вторая мировая война. Поставки шелка из Японии сокращались, а кроме того, патриотически настроенные американки не желали поддерживать японского производителя. «С тех пор, как японцы захватили Нанкин, я ни разу не надела ничего шелкового, — написала в середине 1940 года читательница Time из Нью-Йорка. — А фильдеперс, который идет на замену, мне отвратителен. Те синтетические чулки звучат как ответ на молитвы дев. Поступили ли они уже в продажу?»

В мае 1940-го нейлоновые чулки стали доступны не только жительницам Уилмингтона, но и всей Америке. Когда 16 мая 1940 года 4 млн пар чулок — с хлопчатобумажной стрелкой и шелковыми пяткой и носком — оказались на полках нью-йоркских магазинов, их раскупили в тот же день.

Нейлон мог использоваться для изготовления самых разных предметов, но в Du Pont решили делать из него именно чулки — и не для того, чтобы порадовать американских женщин, а по весьма прагматичной причине: на эти предметы гардероба высокотехнологичного материала требовалось совсем немного.

Дело в том, что в Du Pont решили сосредоточиться на чулочных изделиях, поскольку это был ограниченный, премиальный рынок, объясняется на сайте Американского химического общества. «Когда ты хочешь разработать новое волокно для тканей, тебе нужны тысячи фунтов, — цитирует портал Кроуфорда Гринволта, отвечавшего за разработку нейлона. — А все, что было нужно нам — это произвести несколько граммов, которых хватало на один чулок».

Нейлон недолго служил материалом для изготовления чулок — и в этом снова виновата Вторая мировая.

После того как 7 декабря 1941 года силы японских ВМС напали на американскую базу в Перл-Харбор, США вступили в войну. Нейлон пустили на службу военной промышленности — оказалось, что из него прекрасно получаются парашюты, которые до этого тоже изготавливали из шелка.

Сегодня эластичные чулки — предмет гардероба, который носят разве что с эстетическими целями. В основном чтобы красиво раздеться. Практическая польза чулок понятна только тем, кто в силу жесткого дресс-кода не может ходить с голыми ногами даже в отчаянную жару, а таких все же немного, и работают они либо в дипломатических службах, либо в авиакомпаниях.

Зато чулкам находится другое применение — они помогают некоторым женщинам заработать на мужчинах, испытывающих сексуальное влечение к этим предметам гардероба. Например, в прошлом году британское издание Daily Mail рассказало о фут-фетиш модели, которая зарабатывает около 100 тысяч фунтов стерлингов в год, продавая свои ношенные чулки и обувь. В жизни — инвестор в недвижимость, в Instagram 33-летняя англичанка оказалась популярной моделью с красивыми ступнями, приносящими ей немалые деньги.