«Наряды враги выбирают»: почему набросились на Зеленскую

Первую леди Украины Елену Зеленскую подвергли критике за выбор наряда для интронизации императора Японии Нарухито, прошедшей во вторник, 22 октября. По сети широко разошлись высказывания, якобы касающиеся цвета ее наряда – светлого, лимонно-желтого: «эксперты» из интернета заявили, что первая леди Украины оскорбила японского императора.

Реклама

«Желтые цвета — это цвета семьи императора, — заявил один из пользователей Facebook. — Именно поэтому представители всех иностранных представительств и миссий никогда не надевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии, или даже в посольство Японии. Это или неуважение к императору, или человек демонстрирует родственные связи с ним». «У четы проблемы с протоколом», — так звучал другой комментарий.

Прозвучала критика, хотя и не столь жесткая, и в комментариях к посту Елены Зеленской о церемонии интронизации императора Нарухито в Instagram.

«С цветом пролетели. Цвет императорской семьи. Бедные японцы», — написала одна из пользовательниц.

Из самой Японии никаких заявлении об оскорблении чувств императора не последовало. Что естественно, поскольку выбор Елены Зеленской не мог ранить японцев – носить желтый цвет там не запрещено. В отделе информации посольства Японии в России «Газете.Ru» подтвердили, что о запрете на желтый цвет ничего не слышали.

Запретные цвета в одежде действительно есть. С 603 года система цветов и административных рангов, введенная принцем Сетоку, подразумевала существование 12 цветов, соответствовавших такому же количеству рангов – исходя из этого разделения, каждому чиновнику полагался головной убор определенного цвета. Запретных оттенков, носить которые могли только члены императорской семьи и их приближенные, было несколько.

В сумаховый (напоминающий по цвету немытую морковь) окрашивалась только верхняя одежда императора – именно в таком одеянии Нарухито можно было видеть на интронизации, — в бледно-зеленом ходили его наложницы, в верхней одежде бледно-красного появлялся экс-император, в желто-рыжей – крон-принц. Аристократы первого ранга ходили в темно-фиолетовом. Оставались запретными также гардениевый цвет, заменявший темно-рыжий и напоминавший, скорее, бежево-золотистый, темно-пурпурный, носить который император мог разрешить специальным рескриптом, и темно-саппановый (лиловый) – его тоже мог позволить использовать в одежде сам монарх.

С XIX века, во время правления династии Мэйдзи, цветовая система стала более либеральной.

Сейчас императорскими цветами остаются сумаховый, желто-рыжий и гардениевый, и хотя в них действительно отчасти присутствует желтый, светло-лимонный оттенок платья Елены Зеленской к ним даже не приближается.

Осудили первую леди Украины, впрочем, не только за цвет платья, но и за его фасон. Наряд, как и фрак президента Владимира Зеленского, был создан украинским дизайнером Иваном Фроловым основателем бренда Frolov — об этом рассказала Страна.Ua. Одежда украинской пары соответствовала дресс-коду white-tie – фрак, белый жилет, белая бабочка для мужчин и длинное платье, клатч, перчатки и закрытые туфли для женщин. Однако наряд сидел на первой леди Украины настолько неудачно, что это тоже не преминули отметить пользователи соцсетей.

«Прекрасная первая леди, но наряды ей вроде враги выбирают», — написала одна из пользовательниц Instagram. «Убила бы стилиста: длина платья должна быть на 2 см короче, рукав – не пойму, какой задумывался, длинный или на три четверти? – прокомментировала другая подписчица Зеленской. – А те три вытачки разной длины спереди – это вообще «кульминационный момент дизайнерской мысли» нигде еще такого не видела».

Раскритиковала наряд Зеленской и Татьяна Мокриди, супруга политика Романа Бессмертного. Она обратилась к СМИ с просьбой «не разгонять фейкокомплименты» и не забывать, что «в Украине немало профессиональных людей в fashion-индустрии». «Госпожа Елена – симпатичная женщина с хорошей фигурой, ей надо найти свой стиль, своего дизайнера... Пока это не президентские наряды: не модно, не по размеру, акценты делаются не на том. А еще часто Зеленскую можно наблюдать в костюмах с очень длинными рукавами и широкими юбками, что делает фигуру тяжелой и непропорциональной», — написала Мокриди.