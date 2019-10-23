Забыли о вкусе: кто ходил на Неделю моды в Москве

Количество столичных любителей моды и позирования на Манежной площади в непригодных для этого погодных условиях с каждым сезоном все не уменьшается. Во всех городах мира, где проводятся недели моды, помимо желающих продемонстрировать свое чувство стиля собираются и стритстайл-фотографы. Однако в Москве засилье однотипных образов и устаревших приемов стилизации, от которых в Европе и США отошли несколько лет назад, оптимизма, откровенно говоря, не внушает.

Тот цирк, который периодически устраивают люди, пытающиеся потешить свое самолюбие и попасть в подборку стритстайл-образов, пользуется популярностью у приглашенных.

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Как правило, героев рубрик «самые плохо одетые люди» даже не зовут в Манеж, где проходит неделя моды — они приходят сами пока еще не стемнело, а остальные получают возможность немного размяться и поиронизировать в перерывах между показами.

<Болезненные подростки

Стиль худых миниатюрных японских подростков, которые ходят в массивных ботинках и при этом выглядят как люди, проходящие послеоперационную реабилитацию, редко приживается в других странах мира, где принято быть если и не показательно здоровым, то хотя бы не заострять внимание на своем состоянии. Если у них оказывается не самая большая обувь, которую вы видели, то она наверняка хотя бы самая уродливая —

пройдет еще несколько месяцев, прежде чем эта группа людей сможет смириться с тем, что купленные за бешеные деньги визуально отвратительные кроссовки Vetements себя не оправдали.

Отдельные болевые ощущения вызывает скейтерская марка одежды Thrasher, вещи которой есть, наверное, у всей молодежи Москвы, считающей себя по крайней мере околомодной. Несмотря на то, что они переделывают логотип и по-новому оформляют футболки, печальной сути это не меняет: кто-то сказал детям, что нейминг на одежде — это всегда здорово, а они со всем очарованием юности поверили в это раз и навсегда.

Облегает — значит стильно

Хуже неправильно подобранной одежды в рамках недели моды — только представления о том, что такое чувство вкуса, которое демонстрируют некоторые гости показов MBFW. Они будто черпают вдохновение в шоурумах, где покупают все свои кожаные леггинсы и портупеи. Ни в том ни в другом нет ничего плохого, особенно если эти предметы гардероба удается правильно сочетать с модными новинками, но для индустрии, даже российской, это уже явно не последний писк.

Здесь же стоит, хоть и очень не хочется, обратить внимание на высокие замшевые сапоги — они явно куплены не в переходе метро, но разницы нет никакой.

Сразу отметим, что данная тенденция — не общая, потому что куда более распространены шубы в +17.

На этом фоне становится совершенно очевидно, почему все уличные фотографы вынуждены снимать категорию людей в портупеях, чтобы не уезжать из Москвы с совсем пустыми руками — шубы превращают неделю в совсем уж школьную экскурсию.

Платье с косухой

Когда-то давным-давно, когда ботинки Dr.Martens ассоциировались со скинхедами, а косухи с байкерами, люди, чей подвиг смогут забыть нескоро, придумали сочетать женственные платья с грубыми деталями. Все шло хорошо, пока кожаные куртки с заклепками не обосновались прочно в гардеробе каждой девушки, позирующей с рукой, застрявшей в волосах. Сегодня их подписчики в соцсетях не прекращают рисовать эмодзи с сердечками вместо глаз, и их можно понять — смотреть на это уже просто невозможно, и только через смирение в сердце мы научимся не закатывать эти самые глаза при виде очередной студентки, считающей себя уникально стильной.

Здесь присутствует еще одна деталь, которую из принципов гуманизма уже стоило бы перестать продавать рядом с общеобразовательными и высшими учебными заведениями — шерстяная шляпа.

Предмет настолько выцветший во всех отношениях, что кажется, будто Россия делает вещи назло зарубежным коллегам и самому здравому смыслу.