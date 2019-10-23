Реалити-шоу в монастыре: «Спас» приглашает на Селигер

Православный телеканал «Спас», учредителем которого является Московская патриархия, запускает реалити-шоу «Остров», участникам которого предстоит месяц жить и работать в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер в Тверской области.

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«Здесь только Ты и Бог. Проект-откровение. Узнай себя и мир монастырской жизни. Одна из красивейших обителей России на озере Селигер. Проживи месяц в Ниловой пустыни, выполняя послушания, и найди ответы на вопросы, которые давно беспокоят», — так анонсирует телеканал свой проект.

В комментарии также отмечается, что это беспрецедентный подобный проект на телевидении. Желающим предлагается отправить видео-заявку с рассказом о себе, и том, почему потенциальный участник хочет пожить и поработать в монастыре.

«Остров, который может изменить твою судьбу. Съемки начнутся уже в ноябре», — указывается в анонсе.

Известный миссионер, председатель Синодального отдела МП по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов выразил надежду, что проект даст благие результаты.

«У нас же даже многие журналисты не знают и не понимают многого, связанного с религиозными ценностями, а здесь — попытка обратить их внимание на это, может быть, им будет интересно.

Трудно сказать, к чему это приведет, поживем — увидим. Дерево судится по плодам. Может, получится и симпатично... Все зависит от людей, от их чуткости. Будем надеяться, что все будет ко Славе Божьей», — приводит сайт mk.ru слова священника.

Стоит отметить, что участникам шоу будет, где поработать — в монастыре работают свечной, молочный и столярный цеха, есть коровник, конюшня, пасека. Также у монастыря есть своя ювелирная мастерская (возрожденный промысел).

Впрочем, организаторы шоу вряд ли будут пытаться завоевать как можно больше поклонников в медиаресурсах. РПЦ же нередко критикует СМИ. Так, в мае нынешнего года Церковь отреагировала на распространяемые в сети слухи о том, что крест на могиле певицы Юлии Началовой якобы замироточил.

По мнению РПЦ, это является оскорблением памяти умершей артистки. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы понимаем скорбь близких безвременно почившей Юлии Началовой, а также поклонников ее таланта. Однако полагаем, что распространения сведений о так называемых чудесах, мироточениях попросту оскорбляют ее память. Церковь призывает молиться об усопших, а не делать хайп на их смерти», — указал он.

Критиковали в РПЦ и популярность футбола – об этом заявлял также Смирнов. Поводом для подобного заявления стало обращение россиянки, которая пожаловалась, что ее муж после многолетнего пьянства решил покончить с собой. Смирнов порассуждал, как можно допиться до «такой черной тоски, когда душа уже в аду», после чего заговорил о футболе.

«Всю жизнь — «Зенит», «Спартак»... А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом «Зенит», «Спартак». И это что — жизнь, что ли? От «Зенита» до «Спартака», — сказал священник.

Протоиерей призвал мужчин пройтись по улице, посмотреть на храмы, и почитать книги.

В июне нынешнего года сообщалось, что РПЦ планирует сделать из Сергиева Посада «православный Ватикан». Город планируется разделить на две части: духовную и административную. В качестве примера при подготовке плана рассматривается Ватикан, Иерусалим и Мекка, передает НСН.

Ранее, говоря о миссии церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснял, что РПЦ раскрывает потенциал народа России, передает ФАН.

«Если человеку невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь — церковь… нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа», — говорил предстоятель.

Местоблюститель Патриаршего престола указывал также, что именно от силы духа человека зависит воплощение любой героической идеи.

В январе нынешнего года патриарх Кирилл призвал россиян не впадать в зависимость от гаджетов. По его словам, такая зависимость сродни алкогольной или наркотической — электронные устройства лишают человека свободы и приводят к «дегуманизации» личности, уводя в виртуальную реальность.

Глава РПЦ также выразил мнение, что всемирная сеть гаджетов позволяет установить «вселенский контроль над человеческим родом», что, в свою очередь, знаменует «пришествие Антихриста». По словам патриарха, им станет тот, кто будет стоять «во главе всемирной паутины».