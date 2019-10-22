Пир во время траура: в Японии короновали императора

В Японии короновали нового императора – 59-летний Нарухито, вступивший на престол 1 мая этого года после отречения своего отца, официально объявил себя главой государства. Церемония интронизации Нарухито, по традиции, прошла в древней столице Японии – Киото.

Реклама

О своем восшествии на престол император Нарухито объявил в присутствии 2000 гостей, среди которых были, по данным Kyodo News, 183 представителя зарубежных государств и иностранных королевских домов. Одетый в церемониальное шелковое одеяние цвета немытой моркови, сидя на троне 6,5-метровой высоты, он провозгласил:

«Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества».

В ответ к символу японской государственности с приветственным словом обратился премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«От имени народа приветствуем императора как символ государства Япония и японского народа во благо мирного и блестящего будущего исполненной гордости Японии, к которой бы тянулись людские сердца. Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления», — сказал глава японского правительства. После этого он несколько раз прокричал «Бандзай!» — это слово, которое в 80-е годы использовалось советскими школьниками явно не по назначению, на самом деле означает «10 тысяч лет!».

Публичному объявлению о восхождении на престол предшествовала интимная молитва Нарухито в одном из трех храмов императорского дворца. Одетые в белые кимоно с длинными шлейфами император и его супруга, императрица Масако, вознесли молитвы в присутствии лишь членов императорской фамилии и виднейших политических деятелей страны вроде премьер-министра Синдзо Абэ.

Сегодняшняя церемония интронизации императора Нарухито была омрачена несколькими обстоятельствами. Погода 22 октября не благоприятствовала пышным торжествам на открытом воздухе – поэтому под проливным дождем и порывистым ветром перед императорским дворцом размахивала флагами и приветствовала императора не столько толпа, сколько небольшая группа японцев, особенно любящих свою монархию.

Парад, который должен был состояться по случаю коронации Нарухито во вторник, перенесен на 10 ноября: сейчас в Японии — дни траура по погибшим из-за тайфуна «Хагибис», обрушившегося на острова 12 октября и унесшего жизни более 70 человек.

Так что празднование ограничилось торжественным ужином для гостей, специально прилетевших из далеких стран.

Россию на церемонии представил зампредседателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, США — министр транспорта Элейн Лан Чао, Китай — вице-премьер Ван Цишань. А вот от Украины накануне, 21 октября в Японию прилетели президент Владимир Зеленский и его супруга Елена, уже рассказавшая накануне в инстаграме о своем плане ознакомиться в ходе визита с программой питания японских школьников, посетить Центр здоровья и изучить инфраструктуру Токио, удобную для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в списке гостей значатся президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава палестинской администрации Махмуд Аббас, глава Госсовета Мьянмы Аун Сан Су Чжи, глава Гонконга Кэрри Лам и бывший президент Франции Николя Саркози.

Интронизация Нарухито, разумеется, заставила прилететь в Токио и многочисленных представителей королевских домов Европы и Азии. Для Чарльза, принца Уэльского, это была вторая в жизни коронация императора Японии – в 1990 году вместе с супругой, принцессой Дианой, он поздравлял с восшествием на престол отца Нарухито – императора Акихито (85-летний монарх отрекся от престола 30 апреля этого года).

Помимо принца Чарльза, монаршие дома разных стран мира в Японии представили король Бутана Джигме и его супруга, королева Джецун, датские крон-принц Фредерик и крон-принцесса Мари, король Иордании Абдулла, великий герцог Люксембурга Анри, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, норвежский наследник престола крон-принц Хаакон, а также испанские монархи, король Фелипе и его супруга Летиция.

Современной церемонии коронации японского императора – чуть больше 200 лет: начиная с 1869 года, то есть с интронизации императора Мэйдзи, для обряда используются не китайские одеяния шапка и трон, а церемониальные японские одежды и сиденье. При этом проходит это торжественное мероприятие либо осенью, либо зимой – согласно закону об Императорском доме от 1889 года и указу о восшествии на престол 1909-го.