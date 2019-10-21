Это не жизнь: Меган и Гарри устали быть герцогами

Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение уйти в шестинедельный отпуск. Меган Маркл и принц Гарри собираются продлить себе рождественские каникулы и подольше побыть в кругу семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

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Близкий к королевской семье источник сообщил The Sunday Times, что «у герцога и герцогини составлен график до середины ноября, после чего они собираются уделить все время семье, что им крайне необходимо». Ожидается, что королевская пара проведет первое Рождество в жизни их сына Арчи вместе с королевой и другими членами семьи в Сандрингеме, в поместье Норфолк, маму Меган Дорию Рагланд в Лос-Анджелесе герцоги навестят на День Благодарения.

Гарри и Меган объявили, что возьмут шестинедельный отпуск на Рождество, в течение которого не будут исполнять королевские обязанности, после десятидневного тура по южной части Африки. Эксперты считают, что эти факты взаимосвязаны, поскольку визит в Африку дался семье непросто. Ситуацию усугубили обострившиеся войны с прессой и давление со стороны пользователей сети на фоне скандала с частными перелетами.

Однако поклонники королевской семьи решили поддержать Меган Маркл в ее войне с британскими таблоидам своими трогательными признаниями под хэштегом #WeLoveYouMeghan, который менее чем за час стал одним из самых популярных в соцсетях. На данный момент хэштегом воспользовались более 70 тыс. человек.

Движение в поддержку Меган Маркл началось после релиза документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие». Фильм о поездке в Южную Африку снял журналист и ведущий ITN News At Ten Том Брэдби. В рамках картины Брэдби взял интервью у Меган Маркл, в котором она рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, будучи в положении.

Герцогиня Сассекская заявила о том, что во время ее беременности в британских СМИ регулярно выходило множество негативных материалов о ней, которые также продолжили публиковаться и после рождения ее сына Арчи. Супруга принца Гарри призналась, что любая женщина чувствует себя «действительно уязвимой», в особенности находясь в положении.

«Прибавьте к этому то, что вы просто пытаетесь быть женой и мамой, что для вас все еще в новинку», — добавила Меган.

Герцогиня также поблагодарила интервьюера за вопрос о ее самочувствии. «Немногие интересуются тем, как у меня дела», — сказала Маркл.

В заключение Брэдби задал герцогине вопрос о ее неважных отношениях с британской прессой и давлении со стороны общества: «Будет ли справедливо сказать, что это ненормально, поскольку в действительности жизнь превращается в настоящую борьбу?». Меган, явно растроганная, дала утвердительный ответ, а после добавила, что «существует, а не живет» с этими вечными проверками на прочность от СМИ и общества.

После съемок картины Том Брэдби дал The Sunday Times откровенное интервью, в которым рассказал, как проходили съемки фильма и что он думает о жизни королевской семьи. Журналист признался, что увиденное им в туре Меган и Гарри по Южной Африке, «не стало неожиданностью».

Брэдби отметил, что «по мере того, как путешествие продолжалось, постепенно раскрывалась еще одна человеческая история о паре, которая явно испытывает самое сильное давление и временами кажется, что она [семья Меган и Гарри] прогибается под ним». Говоря о давлении, журналист имел в виду многочисленные публикации в британских таблоидах и поведении Меган и обвинения в высокомерии, распутстве и лицемерии, поступающие в ее адрес.

Журналист также упомянул об отношении Гарри ко всей этой ситуации. По его мнению, младший сын принца Чарльза до сих пор считает, что журналисты виновны в смерти его матери, и теперь он боится, что история может повториться с его женой.

«Я не мог не заметить, что Гарри выглядел невероятно уставшим, и даже выгоревшим», — заявил Брэдби.

В своем документальном фильме журналист также говорит с Гарри, которому пришлось вернуться в место, в котором он 22 года назад старательно пытался оправиться от смерти матери. На вопрос Брэдби, обрел ли принц со временем покой, Гарри ответил, что горе от смерти его матери не исчезло, и описал это чувство как «рану, которая гноится».