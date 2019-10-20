«Он лучший человек»: Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка «Оскара» вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.

Реклама

Как сообщает портал The People, свадьбу сыграли в особняке Белкур в Ньюпорте, штат Род-Айленд — это роскошное здание, отдаленно напоминающее Версаль, было выстроено архитектором Ричардом Моррисом Хантом в конце XIX века как летний дом для наследника одной из богатейших семей США и члена палаты представителей конгресса Оливера Бельмонта. Сейчас третий по величине особняк Род-Айленда, заполненный предметами искусства, антиквариатом и коллекцией персидских ковров, служит галереей искусств и иногда сдается нынешними владельцами под мероприятия.

На свадьбе, по сообщению источника The People, были 150 человек — поженить Дженнифер Лоуренс и Кука Марони пришли певица Адель, комик Эми Шумер, мать-основательница клана Кардашьян Крис Дженнер, Эмма Стоун и Эшли Олсен.

Среди гостей, скорее всего, были также Сиенна Миллер, Кэмерон Диас, Николь Ричи и певец группы Good Charlotte Джоел Мэдден — все они были замечены на репетиции церемонии бракосочетания, прошедшей в пятницу, 18 октября. Невеста была в платье Dior — французского модного дома, лицом которого давно является Дженнифер Лоуренс.

В государственных органах пара зарегистрировала свой брак еще в сентябре — тогда таблоиды сообщали, что актрису и арт-дилера видели выходящими из отделения регистрации браков Манхэттена. По информации Page Six, в тот день их сопровождал охранник, фотограф и кто-то из близких друзей.

Информация о помолвке оскаровской лауреатки появилась в феврале — тогда очевидцы заметили огромное помолвочное кольцо на пальце Лоуренс, когда пара ужинала в дорогом французском ресторане в Нью-Йорке.

«Это был гигантский камень. Похоже, они что-то отмечали, и люди вокруг говорили об этом», — говорил источник People. Людям, видевшим пару, тогда показалось, что предложение руки и сердца актриса получила именно в этот субботний вечер за ужином в ресторане.

О том, что Дженнифер Лоуренс и Кук Марони начали встречаться, стало известно в июне прошлого года — при этом источники таблоидов утверждали, что вместе они с мая.

В конце июня 2018-го пару сфотографировали за романтическим ужином при свечах в Нью-Йорке. Источник The People рассказывал, что между парой «отличная химия», Лоуренс и Марони весь вечер «держались за руки и смеялись».

После свидания их вместе видели в Париже, а затем они отправились в Рим — все, кому влюбленные попадались на глаза, описывали их как счастливую пару.

У Дженнифер Лоуренс до встречи с Марони была богатая личная жизнь — среди ее партнеров был актер Николас Холт, с которым она встречалась и расставалась, начиная с 2011 года, недолгое время артистка была с солистом Coldplay Крисом Мартином, потом — с режиссером Дарреном Аронофски.

В 2015 году звезда жаловалась на неудачи в личной жизни американскому Vogue. «Никто даже не приглашает меня на свидания. Каждую субботнюю ночь я провожу в одиночестве. Парни относятся ко мне предвзято, и я знаю, откуда ноги растут: они хотят доминировать, но это все ранит мои чувства», — говорила Лоуренс.

В случае с Куком Марони, видимо, проблемы остались в прошлом. В феврале этого года источник The People рассказал изданию, что он «отличный парень». «Он умный и веселый и, я думаю, он действительно «приземляет» ее, потому что не обращается с ней как звездой, в отличие от предыдущих мужчин», — рассказал инсайдер.

Сама Дженнифер Лоуренс в июне этого года говорила в подкасте журналистки Кэтт Сэдлер, что для нее будет честью стать Марони. «Он лучший человек, которого я когда-либо встречала», — призналась актриса.