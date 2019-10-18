Спорный сосок: отказ от бюстгальтера стоит здоровья

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил в разговоре с агентством «Москва», что женщины, которые не носят лифчик, подвергают свое здоровье опасности. Эксперт убежден в том, что без должной поддержки девушки с большой грудью через непродолжительное время рискуют оказаться с растяжками и отвисшей кожей.

К сожалению ряда обладательниц бюста больше второго размера, предпочитающих носить одежду определенного фасона без белья, если им не все равно на то, как грудь будет выглядеть через несколько лет, от этой привычки придется отказаться.

Учитывая, что большинству супермоделей лифчик нужен только в качестве декоративного аксессуара, а носить одежду от самых модных дизайнеров для публичности необходимо, в СМИ можно наблюдать засилье статей о трендах вроде вязаных жакетов на пуговицах на голое тело.

Реклама

Например Кендалл Дженнер (при ее первом размере груди) может позволить себе чуть больше свободы при выборе повседневных дневных и вечерних образов. Для других толстые и плотные лямки, позволяющие удерживать форму, уничтожают возможность носить невесомые прозрачные платья haute couture.

Тяжельников не сказал ничего нового — все женщины и девушки, чьим параметрам так недальновидно завидуют девушки с меньшим размером груди, очень хорошо знают о возможных последствиях своей беспечной молодости. Кожа на груди может быстро растянуться из-за того, что она очень тонкая, и даже если вы будете делать упражнения, чтобы держать мышцы в тонусе, с кожей, в случае, если она уже обвисла, ничего уже не поделаешь.

Тем не менее, превентивные меры никто не отменял — кожу на всем теле необходимо увлажнять, и это невозможно начать делать слишком рано. Мировые косметологи постоянно советуют мазать увлажняющими и лифтинг-кремами кожу области шеи, декольте и груди, чтобы та не теряла упругость. Также частично снизить нагрузку поможет правильно подобранный бюстгальтер, однако все это — лишь способы отсрочить неизбежное старение.

Мнение отечественных медиков совершенно не совпадает с позицией активистов феминистского движения #FreeTheNipple («Освободите сосок»). Их мнение заключается в том, что право решать, стоит ли женщине носить нижнее белье, всегда остается за ней, а за аксиому они принимают расхожее выражение «мое тело — мой выбор».

В основе философии этой социальной кампании стоит мысль, что женщины слишком долго подвергались гонениям за свою природу, а сосок в данной концепции — символ сопротивления, которого принято стесняться. Из-за своих частых столкновений с представителями власти и громкими протестами, которые, как правило, этому предшествуют, #FreeThe Nipple считается довольно воинственной организацией.

Адептами этого самого «освобождения» выступили известные деятели западного шоу-бизнеса вроде певицы Майли Сайрус, Рианны, актрисы Оливии Уайлд, модели Крисси Тейген и многих других.

Все вышеперечисленные женщины не раз начинали спорить с руководством соцсетей, которое считало, что их грудь должна подвергнуться цензуре. Забавно, что когда Сайрус выступала на одном мероприятии в накладной груди и решила выложить фото с того вечера, алгоритм точно также удалил ее пост.

В мае глянцевые издания опубликовали несколько мужских образов с прозрачными рубашками, сквозь которые виднелись соски, с красных ковровых дорожек. Все бы ничего, но журналы не сговариваясь написали, что Гарри Стайлз (в Gucci) и Джеймс Чарльз (в Alexander Wang) «освободили сосок» на благотворительном Балу Института костюма в Нью-Йорке.

58-летняя активистка оригинального #FreeTheNipple Хайди Лилли написала, что подобные выражения ее очень огорчают. «На самом деле, это бесит. Конечно, мужчинам должно быть позволено показывать свои соски, но и женщинам тоже. Если женщине нельзя, то и мужчине тоже».